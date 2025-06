Startseite Gründungsideen gesucht? Auf selbststaendigkeit.com findest du mehr als nur gute Vorsätze! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-03 12:50. Diese und viele weitere Ideen sind nicht nur inspirierend, sondern auch realistisch - und genau das macht den Unterschied. Eltville, Juni 2025 - Du träumst davon, dein:e eigene:r Chef:in zu sein, aber weißt nicht genau, womit du starten sollst? Du hast ständig neue Ideen, aber es fehlt der rote Faden, wie du aus deinen Geistesblitzen ein echtes Business machst? Dann darfst du dir eines merken: selbststaendigkeit.com ist dein digitaler Wegweiser in die Welt der Gründung - praxisnah, leicht verständlich und mit einer Prise Humor serviert. Die Plattform hat sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, Menschen wie dich zu motivieren, zu inspirieren und auf dem Weg zur Selbstständigkeit zu begleiten. Dabei geht es nicht um leere Phrasen oder "Du kannst alles schaffen"-Postkartenfloskeln - sondern um handfeste Geschäftsideen, erprobte Tipps und jede Menge echtes Know-how. Und das alles so aufbereitet, dass du es auch nach einem langen Arbeitstag mit müden Augen noch gerne liest. In der Kategorie Geschäftsideen findest du eine Schatzkiste voller Möglichkeiten:

- Ob du gerne an der frischen Luft bist: Mit Hunden Gassi gehen und dabei Geld verdienen

- Oder erst mal im Nebenerwerb durchstarten willst: Nebenberuflich gründen: So klappt der sanfte Einstieg Diese und viele weitere Ideen sind nicht nur inspirierend, sondern auch realistisch - und genau das macht den Unterschied. Denn was nützt dir ein Luftschloss, wenn es beim ersten Gegenwind einstürzt? Viel besser ist eine stabile Geschäftsidee, die sich mit deinem Alltag vereinen lässt - auch wenn du keine Millionen auf dem Konto hast oder bereits zehn Unternehmen gegründet hast. Thomas Petzold, Unterstützer und Unternehmer aus Leidenschaft, bringt es auf den Punkt:

_"Wir wollen zeigen, dass Gründen kein Hexenwerk ist. Die meisten Menschen tragen das Potenzial längst in sich - sie brauchen nur die richtigen Informationen und ein kleines bisschen Mut. Und den liefern wir gleich mit."_ selbststaendigkeit.com ist mehr als nur eine Website. Es ist eine Anlaufstelle für alle, die nicht länger davon träumen wollen, irgendwann mal "was Eigenes" zu machen - sondern einfach loslegen. Von Businessplanung über Finanzierung bis zu Marketingstrategien findest du hier Inhalte, die dich Schritt für Schritt begleiten. Und das Beste: Du musst kein BWL-Studium vorweisen, um alles zu verstehen. Alles ist so erklärt, dass du nicht nur mitkommst - sondern auch direkt loslegen kannst. Denn ja, Gründen kann herausfordernd sein. Aber es darf sich auch leicht anfühlen, Spaß machen und ein bisschen verrückt sein. Genau wie du. Kontakt für Rückfragen, Interviews oder einfach einen inspirierenden Plausch über gute Geschäftsideen: Thomas Petzold

Im Setzling 1

65343 Eltville ? Telefon: +49 (0) 177 4578189

? Telefax: +49 (0) 6123 63 01 17

?? E-Mail: kontakt@erwaehnung.de _"Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste ist jetzt." - Chinesisches Sprichwort_ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Thomas Petzold

Herr Thomas Petzold

Im Setzling 1

65343 Eltville

Deutschland fon ..: +49 (0) 177 4578189

web ..: https://selbststaendigkeit.com

email : kontakt@erwaehnung.de Selbstständig machen - was bei der Existenzgründung zu beachten ist Pressekontakt: Maik Möhring Media

Herr Maik Möhring

Schöntalweg 1

Ermatingen 8272 fon ..: +41 79 132 43 78

email : mm@maik-moehring.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten