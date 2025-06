Startseite Universität Münster lädt zum Sundowner-Yoga-Picknick ein Pressetext verfasst von Strong Partners am Di, 2025-06-03 11:17. Münster, 03.06.2025 – Die Universität Münster Professional School in Kooperation mit Strong Partners lädt am Samstag, dem 14. Juni, zum kostenlosen Sundowner-Yoga-Picknick am Pavillon des Schlossgartens in Münster ein. Von 17:45 Uhr bis 20:00 Uhr erwartet die Teilnehmer ein entspannender Abend mit Yoga, Picknick und guten Gesprächen. Professionelle Yogalehrerinnen werden die Teilnehmenden durch eine entspannende Yogastunde führen, bei der sie Energie tanken und den Kopf ausschalten können. Anschließend können die Teilnehmenden bei einem Bring-Your-Own-Picknick den Abend ausklingen lassen. Für kühle Getränke und verschiedene Sorten von Bananenbrot von Glowkitchen ist gesorgt.

Das Event ist Teil der Münsteraner Picknicktage, einer Initiative des Münsterlands, die Menschen dazu einlädt, die schöne Natur und Atmosphäre der Region zu genießen. "Wir sind stolz, Teil dieser Initiative zu sein und unsere Stadt mit einem einzigartigen Event zu bereichern", so Dr. Kristin Große-Bölting.

Das Event ist für alle Levels geeignet, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Die Teilnehmer sollten ihre eigene Yogamatte mitbringen. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt, bei schlechtem Wetter wird ein Ersatztermin bekannt gegeben. Eintritt: Kostenlos

Datum: Samstag, 14. Juni

Zeit: 17:45 Uhr - 20:00 Uhr

Ort: Pavillon im Schlossgarten, Münster Anmelden können Sie sich unter

https://www.eventbrite.de/e/sundowner-yoga-picknick-tickets-125941119578... Weitere Informationen gibt es unter https://www.muensterland.com/tourismus/service/veranstaltungen-im-muenst... Über Strong Partners Komplettes Benutzerprofil betrachten