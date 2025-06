Startseite Den Rhein per Audioguide neu erleben. Pressetext verfasst von geophon am Di, 2025-06-03 10:45. Der Audio-Verlag geophon hat auf der Plattform guidemate.com und in der geophon App zwei neue Audioguides über den „Rhein“ veröffentlicht: Der Rhein von Basel bis Rotterdam und Sagen und Geschichten vom Rhein. Der Audioguide „Der Rhein. Eine akustische Reise zwischen Basel und Rotterdam“ umfasst insgesamt 55 Hörstationen entlang des Rheins, die per Smartphone über die guidemate-App oder die geophon-App abgerufen werden können. Insgesamt hat der Audioguide eine Spielzeit von mehr als 3 Stunden. Die Themen auf dieser akustischen Reise sind vielfältig:

Es geht um die rege Kulturszene der Grenzstadt Basel, um die Bedeutung des Rheins für die Wirtschaft und die ehemals wichtigen Handelsstädte am Rhein wie Worms und Mainz. Auch die Rheinromantik und die lebensfrohen Feste und Traditionen des Weinbaus im Rheingau und die Burgen und Schlösser der Ritter und Raubritter des Mittelrheins werden zum Thema - genauso wie die entspannte Lebensart der Rheinländer zwischen Karneval und Kölsch. Dazwischen gibt es auch kurze schräge Geschichten z.B. von einer Burg am Rhein, die 1:1 in Japan nachgebaut wurde oder von Tucholsky, der weinselig seinen Besuch in Koblenz beschreibt. Durch die weite Verzweigung des Rheins in den Niederlanden und in Belgien werden auch Highlights in den Städten Rotterdam und Amsterdam, Gent und Antwerpen vorgestellt. In einer Mischung aus O-Ton, Klängen und Musik werden die Hörstücke zu unterhaltsamen Kurzporträts – ergänzt durch kurze informative Audiobeiträge. Der Audioguide „Sagen und Legenden vom Rhein“: In Ergänzung zu dem umfangreichen Audioguide gibt es auch einen weiteren Audioguide mit 13 Hörstationen entlang des Rheins, speziell mit Sagen und Legenden: Es gibt Geschichten über verarmte Ritter, die begeistert für eine neue Weinrebe ihre Seele verkauften, über verführerische Nixen und standhafte Jungfrauen, die sich in die Höhle eines Drachen begeben, über Doktor Faust …. Die Sagen stammen von Ludwig Bechstein und Wilhelm Ruhland und werden von dem bekannten Berliner Schauspieler Roland Renner gelesen. Die Spielzeit dauert ca. 60 Minuten. Beide Audioguides sind ideale Reisebegleiter auf einer Flusskreuzfahrt auf dem Rhein, einer Fahrradtour oder einer Wanderung; mit vielen Überraschungen und amüsanten Geschichten. Die Audioguides sind in der kostenlosen guidemate-App verfügbar (www.guidemate.com) und in der geophon-App (https://geophon.de/audioguide/). Die Audioguides werden als In-App-Käufe angeboten. Die Audioguides funktionieren Offline und Online. Zu jedem Audioguide gehört eine Karte, auf der Sie jederzeit sehen können, wo Sie sind und wo der nächste Hör-Punkt ist, und ein kurzer Beschreibungstext mit weiterführenden Links. Audioguide: „Der Rhein.“ Eine akustische Reise zwischen Basel und Rotterdam. Von Reinhard Kober, Silja Tietz und Matthias Morgenroth. 55 Stationen, Laufzeit ca. 180 Minuten

Link zum Teilen: https://de.guidemate.com/guide/Der-Rhein-Eine-akustische-Reise-von-Basel...

Preis: 19,90 € Audioguide: „Sagen und Legenden vom Rhein“. Gelesen von Roland Renner.

Link zum Teilen: https://guidemate.com/guide/Sagen-und-Legenden-vom-Rhein-67d29e51f9a337

Preis: 6,90 € Mehr Infos gibt es hier:

https://geophon.de/reisefuhrer-der-rhein-zwischen-basel-und-rotterdam/

