Startseite Urban Culture trifft auf Literatur: Autorenlesung mit Johann-Christof Laubisch alias Le First in Berlin Pressetext verfasst von Verlag Renate B... am Di, 2025-06-03 09:51. Berlin/Altenriet, Juni 2025 – Freundschaft, Freiheit und Graffiti: Am Samstag, den 28. Juni 2025, lädt die Szene-Kneipe „Watt’n ditt?!“ in Berlin-Oberschöneweide zur Lesung mit dem Berliner Künstler Johann-Christof Laubisch ein. Der Schauspieler, Podcaster, Rapper (Le First) und Autor präsentiert seinen Bildband „BIF CREW – Berliner in Freiheit“, der nicht nur visuell beeindruckt, sondern mit echten, teils autobiografischen Geschichten die Subkultur rund um Freundschaft, Graffiti und Hip-Hop in Berlin zur Jahrtausendwende zum Leben erweckt. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen! Ort: „Watt’n ditt?!“ – Wattstraße 17, 12459 Berlin

Datum: Samstag, 28.06.2025

Uhrzeit: Einlass 19:19 Uhr, Beginn 20:20 Uhr

Eintritt: frei Der Protagonist Yoshi, gerade 14 Jahre jung, aufgewachsen zwischen Köpenick und Tiergarten, zwischen Gewalt, Drogen und dem Tod seines besten Freundes, findet nicht nur ein Ventil im Graffiti, sondern auch echte Freunde. Gemeinsam sind sie Teil einer Bewegung gegen das Establishment und verbringen viele Nächte auf Partys, in U-Bahnschächten und bei der Polizei.

Das Werk gibt einen unverstellten Einblick in eine Berliner Subkultur, die selten im Rampenlicht steht – und erzählt von Freiheit, Rebellion und Kreativität auf grauem Beton. Eine perfekte Gelegenheit, mehr über die Berliner Hip-Hop-Szene der Jahrtausendwende zu erfahren und sich auszutauschen – mit echtem Kiez-Feeling und ohne Filter.

Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Signierstunde, eventuell sogar eine spontane Rap-Einlage von Le First höchstpersönlich. Anhang Größe 2025_06_Lesung_Wattn_ditt.png 669.94 KB Über Verlag Renate Brandes Vorname

Renate Nachname

Brandes Adresse

Brühlwiesenweg 9

72657 Altenriet Homepage

http://www.brandes-verlag.de Branche

Verlagswesen Komplettes Benutzerprofil betrachten