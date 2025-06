Startseite geoCapture öffnet das Tor zur Digitalisierung – native Anbindung an Zapier, Make und Microsoft Power Automate jetzt verfügbar Pressetext verfasst von geoCapture am Di, 2025-06-03 09:42. Hopsten, 3. Juni 2025 – Die geoCapture GmbH, Anbieter von Softwarelösungen für Zeiterfassung, Fahrzeugortung und digitale Formulare, geht einen wichtigen Schritt Richtung Automatisierung: Ab sofort sind native Schnittstellen zu den führenden Plattformen Zapier, Make (ehemals Integromat) und Microsoft Power Automate verfügbar – kostenfrei für alle Kunden. Mit dieser Neuerung können Unternehmen geoCapture direkt mit über 8.000 Anwendungen verbinden – darunter z. B. Microsoft 365, Outlook, ChatGPT, Google Sheets oder Personio. Die Schnittstellen ermöglichen eine automatische Datenübertragung, ohne Programmieraufwand und ohne teure Individualentwicklung. „Unsere Kunden kämpfen häufig mit getrennten IT-Systemen, doppelter Datenpflege und fehlenden Verbindungen. Mit Zapier, Make und Power Automate bieten wir eine einfache und bezahlbare Lösung – ganz ohne Technikfrust“, sagt Friedhelm Brügge, Geschäftsführer der geoCapture GmbH. Live-Daten statt Insellösungen Dank der Unterstützung moderner Webhooks können geoCapture-Daten in Echtzeit weiterverarbeitet werden. Ob neue Zeiterfassungen, GPS-Positionen oder ausgefüllte Formulare – Informationen stehen sofort auch in anderen Systemen bereit. Ebenso können Stammdaten oder Buchungen aus Drittsystemen automatisch an geoCapture übergeben werden. Besonders praktisch für Unternehmen: geoCapture ermöglicht auch die Automatisierung mit lokal installierter Software (On-Premise), z.?B. klassischer Lohn- oder Branchensoftware. Über Microsoft Power Automate Desktop lassen sich Programme ohne API oder Exportfunktion automatisiert ansteuern – z.?B. zur Übernahme von Mitarbeiterdaten oder Statusinformationen. geoCapture ist Vorreiter im Bereich Fahrzeug- und Maschinenortung und der erste Anbieter mit einer vollständig nativen Zapier-Anbindung. Damit lassen sich GPS-Daten, Formulare oder Mitarbeiterinformationen direkt mit bestehenden Anwendungen verknüpfen – schnell, sicher und flexibel. Fazit:

geoCapture wird mit der neuen Integration zum Knotenpunkt der Digitalisierung in kleinen und mittleren Betrieben – ganz gleich, ob im Bau, GaLaBau oder Handwerk. Bestehende Systeme werden vernetzt, Abläufe automatisiert – ohne Schnittstellenprobleme, ohne doppelten Aufwand. Pressekontakt? Philip Mennebröcker?

?????www.geocapture.de? ? Über geoCapture? Mit über 4.000 Kunden gehört geoCapture zu den etablierten Anbietern digitaler Lösungen für Fuhrpark- und Personalmanagement. Das Unternehmen gilt als zuverlässiger Partner für effiziente und zukunftsorientierte Prozessoptimierung. Die Plattform vereint alle Werkzeuge, die Unternehmen benötigen, um ihre Arbeitsprozesse nachhaltig zu digitalisieren und erfolgreich zu steuern.? Presse-Service Kontext – Themen für Ihre Redaktion? Die Integration von Automatisierungsplattformen wie Zapier, Make und Microsoft Power Automate eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen einen neuen Zugang zur Digitalisierung – ganz ohne technisches Vorwissen oder zusätzliche Software. Bestehende Programme lassen sich miteinander verbinden, manuelle Abläufe reduzieren und Datensilos auflösen. Für Ihre redaktionelle Arbeit oder weiterführende Recherchen finden Sie hier relevante Begriffe und Themen rund um diesen Digitalisierungsschritt: Relevante Themen:

Digitale Prozessvereinfachung im Handwerk · Systemvernetzung ohne Programmierkenntnisse · Automatisierung im Mittelstand · Robotic Process Automation (RPA) für Desktop-Anwendungen · Vernetzung bestehender Softwarelösungen · Schnittstellenfreie Datenübertragung · Digitale Entlastung im Baugewerbe · On-Premise-Software in moderne Prozesse einbinden · Medienbruchfreie Arbeitsabläufe · Datenpflege an einer Stelle · Alltagsnahe Digitalisierung in KMU · Verbindung lokaler Software mit Cloud-Anwendungen · Einsatz visueller Workflows im Arbeitsalltag · Praxisnahe Lösungen für nicht-digitale Branchen