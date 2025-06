Startseite Entsäuerung von Trinkwasser mit Watec Pitcher Pressetext verfasst von helisegeln am Di, 2025-06-03 04:53. Die Bedeutung von Wasser für unsere Gesundheit und die Rolle von WATEC Pitcher bei der Entsäuerung von Trinkwasser Wasser ist zweifellos eines der wichtigsten Elemente für unsere Gesundheit. Es ist allgemein bekannt, dass unser Körper zum Großteil aus Wasser besteht, genauer gesagt zu etwa 70% in flüssiger Form, während der Rest in Knochen und Geweben gebunden ist. Diese Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit, jeden Tag die beste Wasserqualität in ausreichender Menge zu konsumieren. Experten empfehlen, mindestens 30 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu trinken, um die Gesundheit und das Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Doch was genau bedeutet „beste Wasserqualität“ in unserer modernen Welt? Die Herausforderung der Wasserqualität Wasser hat die bemerkenswerte Fähigkeit, feine elektrische und magnetische Signale zu speichern. In der Vergangenheit war dies kein Problem, da die Signale vorwiegend aus natürlichen Quellen wie Mineralien und Sonnenstrahlen stammten. Diese Schwingungen waren Teil einer harmonischen Schöpfung. Doch in der heutigen Zeit sieht die Situation ganz anders aus. Unsere Umwelt ist zunehmend mit Chemie und Elektrosmog belastet, was sich energetisch auf das Wasser auswirkt, das wir konsumieren. Diese gespeicherten Signale können unsere Gesundheit langfristig beeinträchtigen, und viele chronische Gesundheitsprobleme könnten auf diese Weise entstehen, ohne dass ein klarer Zusammenhang erkennbar ist. Wasser und Entsäuerung: Die Lösung Um die beste Wasserqualität zu gewährleisten, ist es daher wichtig, nicht nur physische Verunreinigungen zu entfernen, sondern auch die energetische Komponente zu berücksichtigen. Herkömmliche Wasserfilter sind oft nicht in der Lage, die schädlichen energetischen Schwingungen zu eliminieren. Ein gutes Beispiel ist der Ganges, ein heiliger Fluss, der trotz seiner sichtbaren Verschmutzung lange Zeit als Heilwasser galt, da seine energetischen Eigenschaften intakt blieben. Ein innovativer Ansatz zur Verbesserung der Wasserqualität und Entsäuerung ist die Nutzung der WATEC Pitcher-Technologie. Diese Geräte sind in der Lage, Wasser in eine sogenannte hexagonale Struktur zu überführen, die sich durch hohe Schwingungen auszeichnet und somit weniger anfällig für negative äußere Einflüsse ist. Diese Struktur ist ähnlich der von Wasser aus heiligen Quellen, das für seine energetischen Eigenschaften bekannt ist. Warum wir häufig Softdrinks bevorzugen Ein interessantes Phänomen ist die weitverbreitete Vorliebe für Softdrinks gegenüber Wasser. Diese Getränke können jedoch den Wasserbedarf des Körpers nicht ersetzen. Softdrinks sind keine geeigneten Transportmittel für die Entsorgung von Schlackenstoffen aus den Zellen. Viele Menschen greifen aus Geschmacksvorlieben zu Softdrinks, ohne zu realisieren, dass sie dadurch ihren Flüssigkeitsbedarf nicht adäquat decken. Zudem wird kaputtes Wasser von unserem Körper oft intuitiv abgelehnt, weshalb viele Menschen dem Geschmack von Softdrinks den Vorzug geben. Langfristiger Konsum von Softdrinks in Kombination mit schlechter Ernährung, beispielsweise einer überwiegend fleischbasierten Kost, kann zu Gesundheitsproblemen führen. Eine der umstrittensten Folgen ist die Übersäuerung des Körpers, die im schlimmsten Fall in Krankheiten wie Krebs münden kann. Übersäuerung und ihre Folgen Übersäuerung entsteht, wenn der Körper durch unzureichende Flüssigkeitszufuhr und schlechte Ernährung einen erhöhten Säuregehalt aufweist. Dies kann durch regelmäßige Überprüfung der Urinfarbe und des pH-Werts gemessen werden. Idealerweise sollte der Urin hellgelb bis glasklar sein und der pH-Wert zwischen 7 und 8 liegen. Das Messen des Speichels bietet ebenfalls interessante Einblicke, da dieser weniger von der Ernährung beeinflusst ist. Eine Möglichkeit zur Korrektur eines ungesunden pH-Werts bietet der Konsum von basischem Wasser. Ein Gerät wie der WATEC Pitcher hilft hierbei, da es das Wasser so behandelt, dass es dem Körper hilft, Säure besser auszugleichen und die Entsäuerung zu fördern. Langfristige Gesundheit durch Wasserqualität Verständnis der Wasserqualität und der Prozesse zur Entsäuerung ist entscheidend für die Erhaltung einer dauerhaft guten Gesundheit. In unserem Online-Shop bieten wir die optimalen Produkte zur Verbesserung der Wasserqualität an, und in unserem Gesundheitsblog können Sie weitergehende Informationen über Wasserfilter und alternative Gesundheitsmethoden finden. Denken Sie daran: Die Natur strebt nach einem Zustand der Gesundheit, nicht der Krankheit. Sorgen Sie täglich für eine ausreichende Menge und Qualität des Wassers und unterstützen Sie dadurch Ihre Gesundheit langfristig. https://hexagonales-wasser.eu https://vital-energy.eu Über helisegeln Komplettes Benutzerprofil betrachten