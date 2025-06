Startseite Vortragstitel: „Klarer Kopf, kluge Planung – Zeit- und Selbstmanagement mit System“ Online am 5. Juli 2024 von 14 bis 15:30 Uhr Pressetext verfasst von berndblase am Mo, 2025-06-02 21:13. Vortragstitel: „Klarer Kopf, kluge Planung – Zeit- und Selbstmanagement mit System“

Gesamtdauer: 90 Minuten von 14 Uhr bis 15:30 Uhr Buchung und Anmeldung in meiner APP: Bernd Blase Coaching Agenda

1. Einstieg & Zielsetzung (10 Minuten)

Begrüßung & Vorstellung. Erwartungsabfrage (interaktiv mit Publikum, z.B. Mentimeter oder Handzeichen) Warum Zeit- und Selbstmanagement heute wichtiger denn je ist Bezug auf aktuelle Studien zu Stress, Digitalisierung und ständiger Erreichbarkeit (z.B. Techniker Krankenkasse Stressstudie, DAK-Gesundheitsreport 2024) 2. Zeitmanagement: Methoden und Irrtümer (20 Minuten). Was Zeitmanagement (nicht) ist Mythos Multitasking (Bezug auf aktuelle Neurowissenschaft: Pashler, 2023). Pareto-Prinzip und Eisenhower-Matrix: alte Bekannte neu gedacht Neu: Time-Boxing vs. Task-List – was laut Forschung besser funktioniert Studie: „Calendar-Based Planning Increases Task Completion“ (MIT, 2023). Digitale Tools im Vergleich: Kalender, To-do-Apps, Habit Tracker 3. Selbstmanagement: Die Rolle von Motivation, Emotion & Routinen (20 Minuten)

Selbstregulation verstehen. Modell: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer).

Self-Determination Theory (Ryan & Deci) – intrinsische vs. extrinsische Motivation.

Gewohnheiten formen: Die Macht der Mini-Gewohnheiten BJ Fogg (Stanford): Tiny Habits, 2020. Aktuelle Forschung zu Ego Depletion vs. Self-Control as Skill (Inzlicht, 2023) 4. Fokus und Achtsamkeit (15 Minuten)

Neurowissenschaftlicher Blick auf Aufmerksamkeit & Dopaminfallen. Social Media, E-Mail, „Context Switching“ (vgl. Gloria Mark, 2023: Attention Span). Techniken für mehr Fokus im Alltag. Pomodoro-Technik. Deep Work nach Cal Newport Achtsamkeit als Ressource:

Kurzintervention: 2-Minuten-Atemfokus. Meta-Analysen zu MBSR und Produktivität (Lancet, 2022) 5. Reflexion & Transfer: Was nehme ich mit? (15 Minuten)

Selbstanalyse: „Wie gehe ich mit meiner Zeit um?

Kurzfragebogen (z.B. Time Management Behavior Scale – TMBS)

Erarbeitung individueller Micro-Challenges für die nächste Woche, z.B. „Time Audit durchführen“, „1 Meeting weglassen“, „Fokuszeit blocken“

Gruppenreflexion oder Think-Pair-Share 6. Q&A, Austausch & Abschluss (10 Minuten)

Offene Fragerunde Empfehlungen für weiterführende Literatur & Tools, z.B. „Atomic Habits“ (James Clear), „Deep Work“ (Newport), „Mind over Mood“ Abschluss-Impuls: „Was ist meine Zeit mir wert?“ Optionales Handout / Materialien:

