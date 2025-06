Startseite 75 Jahre "Dianetik" – Jubiläum mit globaler Öffentlichkeitskampagne Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2025-06-02 16:26. TV-Serie, E-Book-Premiere und Hörbuch sollen neue Leser weltweit erreichen Die Feierlichkeiten im Mai 2025 zum 75. Jahrestag der Veröffentlichung des Buches "Dianetik: der Leitfaden für den menschlichen Verstand" bedeuteten auch den Beginn einer neuen Öffentlichkeitskampagne um dieses bahnbrechende Buch auf breiter Basis bekannt zu machen. In einer Ära, als Bücher über den Verstand selten gelesen wurden, wenn sie überhaupt jemals geöffnet wurden", sagte Mr Miscavige, das kirchliche Oberhaupt der Scientology-Religion, in seinen einleitenden Worten, "schlägt Dianetik ein wie ein Blitz aus heiterem Himmel, taucht auf der Bestsellerliste der New York Times auf, führt 28 Wochen lang die Liste an und prägt fast schon den Ausdruck 'Sensation über Nacht'." Dianetik: Buch Eins – Der Start einer Bewegung Der Abend stand ganz im Zeichen von Dianetik: Der Leitfaden für den menschlichen Verstand (bekannt als "Buch Eins", da es das erste veröffentlichte Werk zu diesem Thema war), sowohl ihrer anhaltenden Wirkung als auch ihrer fortdauernden Zukunft. Er erinnerte das Publikum daran, dass die Veröffentlichung von Dianetik im Jahr 1950 eine weltweite Welle der Begeisterung auslöste und das Buch sofort für seine revolutionäre Technology anerkannt wurde. Es wurde mit dem ersten und einzigen Century Award von Publishers Weekly ausgezeichnet; ist eines der "50 Bücher, die unser Leben verändert haben"; und war maßgeblich daran beteiligt, dem Autor und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard (LRH) einen Platz unter den "100 bedeutendsten Amerikanern aller Zeiten" der Smithsonian Institution einzuräumen. Die transformierende Geschichte des Buchs wurde zudem mit einer atemberaubenden visuellen Präsentation der Einweihungsfeier eines neuen historischen Wahrzeichens von L. Ron Hubbard gezeigt: der allerersten Dianetics Foundation. Sie wurde letzten Monat in der 42 Aberdeen Road in Elizabeth, New Jersey, eröffnet, wo Würdenträger sich Scientologen und Nachbarn anschlossen, die Zeuge wurden, wie dieses Vermächtnis von Buch Eins wieder auflebte. Im Sommer diesen Jahres wird Dianetik zum allerersten Mal als E-Book erscheinen, das auf Kindle und anderen Plattformen erhältlich sein wird. Das E-Book wird sogar ein integriertes Touchscreen-Glossar der Dianetik-Ausdrücke enthalten, genau wie sie von Herrn Hubbard geschrieben wurden. Und ebenso monumental, synchronisiert sich das E-Book mit dem Dianetik-Hörbuch, das zum allerersten Mal auf Audible, Apple Books und mehr erscheint. Der Abend hatte noch mehr zu bieten – mit einem mutigen neuen Blick auf den Leitfaden für den menschlichen Verstand. Dianetics: Clear Talk ist eine vollständige Fernsehserie – im Dialog, persönlich – und reine Dianetik. Im Rampenlicht stehen Künstler und Sportler, Entertainer und Unternehmer – die Show, gefilmt vor Live-Publikum, wird im Scientology-Network-Fernsehen ausgestrahlt – dessen Zuschauerzahl sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat und jedes Land auf der Erde erreicht. Über Frank Busch Vorname

