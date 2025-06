Startseite Wirtschaftliche Entwicklungen stärken Attraktivität des Goldes Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 16:25. Unsicherheiten bezüglich der Handelspolitik haben den US-Dollar geschwächt, gut für Gold. Die Goldpreisrallye profitierte von Zuflüssen in Gold-ETFs, die physisch besichert sind. Allerdings hat sich dies in den letzten Wochen etwas geändert, die Zuflüsse wandelten sich zum Teil in Abflüsse beziehungsweise verloren an Kraft. Insgesamt scheint die Goldpreiskonsolidierung Käufer anzuziehen, denn die Bestände erholen sich wieder. Dies wiederum könnte den Goldpreis stärken. Gold-Futures legten zu, was die Rallye wieder antreibt. Neben der unsicheren Lage bei handelspolitischen Entscheidungen waren auch die neuesten Konjunkturdaten nicht die besten. Dazu gehören die Beschäftigungsdaten und der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Im Juni ist die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen gering. Bleibt abzuwarten, ob es längerfristig doch zu Zinssenkungen durch die Fed kommen wird. Dies würde den US-Dollar weiter schwächen und die Attraktivität des Goldes erhöhen. Sind die Zinsen nämlich niedrig, verringern sich die Opportunitätskosten des Goldbesitzes. Damit aber die Fed die Zinsen ändert, sind normalerweise anhaltend wirtschaftliche Verschlechterungen nötig. Am 18. Juni wird die nächste FOMC-Sitzung stattfinden. Die Pläne des US-Präsidenten bezüglich Steuersenkungen und Investitionen in die Infrastruktur könnten vermehrt Staatsdefizite nach sich ziehen. Und dadurch die Fed beeinflussen, damit die Finanzierungskosten nicht explodieren. Aktuell scheint die Fed sich Sorgen um eine Stagflation zu machen, also ein schwächeres Wirtschaftswachstum und eine steigende Inflation. Jedenfalls hat sich Gold zu einer beliebten Anlage entwickelt, denn Gold punktet als Inflationsschutz und Portfoliodiversifizierung. Auch ein paar Goldaktien gehören in ein Portfolio, zum Beispiel von Goldshore Resources oder Fury Gold Mines. Goldshore Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resourc... - befindet sich mit seinem fortgeschrittenen Moss Goldprojekt in Ontario. Es ist zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens. Fury Gold Mines - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-l... - besitzt ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Die vielen bestens bekannte Agnico Eagle hat nun in Fury Gold Mines investiert. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

