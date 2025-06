Startseite Flexible Förderspiralen für effiziente und schonende Materialförderung in der Industrie Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 16:19. Die Wildfellner GmbH bietet Lösungen zur flexiblen Förderung von Schüttgütern mit hoher Betriebssicherheit. In zahlreichen Industriezweigen stellt der effiziente und materialschonende Transport von Schüttgütern eine zentrale Herausforderung dar. Die Wildfellner GmbH bietet mit ihrer bewährten Technik im Bereich flexibler Förderlösungen eine zuverlässige Antwort auf diese Anforderungen. Die flexible Förderspirale des Unternehmens ermöglicht den kontinuierlichen Transport unterschiedlichster Materialien - von Futtermitteln über Kunststoffgranulate bis hin zu pulvrigen oder rieselfähigen Stoffen - auf schonende und energiesparende Weise. Die Konstruktion der Förderspiralen erlaubt eine hohe Flexibilität bei der Planung und Integration in bestehende Anlagen. Durch die anpassbare Länge und die Möglichkeit zur Kurvenführung lassen sich auch komplexe räumliche Gegebenheiten problemlos bewältigen. Dies macht die Technik besonders geeignet für Betriebe mit individuellen Anforderungen an Förderwege und Produktionsprozesse. Ein wesentliches Merkmal der Förderspiralen ist die geringe mechanische Belastung des Förderguts. Da keine beweglichen Teile durch das Förderrohr transportiert werden, wird das Material nicht zerkleinert oder beschädigt. Dies trägt nicht nur zur Qualitätssicherung bei, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand erheblich. Darüber hinaus überzeugen die Systeme durch ihre einfache Reinigung und hohe Lebensdauer. Die eingesetzten Materialien sind korrosionsbeständig und erfüllen die hygienischen Anforderungen diverser Branchen, darunter die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie. Die robuste Bauweise garantiert einen wartungsarmen Betrieb, was die Betriebskosten langfristig senkt. Mit der langjährigen Erfahrung in der Fördertechnik entwickelt die Wildfellner GmbH kontinuierlich anwendungsorientierte Lösungen für Industriebetriebe unterschiedlicher Größen und Anforderungen. Die Förderspirale bleibt dabei ein zentrales Element im Produktportfolio des Unternehmens und steht für innovative Technologie, Zuverlässigkeit und hohe Effizienz in der Materialförderung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

Österreich fon ..: +43(7242)28110-0

fax ..: +43(7242)28110-57

web ..: https://www.wildfellner.at

email : office@wildfellner.at Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt. Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage. Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend. Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand. Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen: * Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc...

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung Pressekontakt: Wildfellner GmbH

Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen fon ..: +43(7242)28110-0

web ..: https://www.wildfellner.at

email : presse@top-ranking.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten