Startseite Steffi Fester präsentiert ihren neuen Song "Ein Oldie auf Tour" mit Kultfaktor Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 14:48. Die neue Single ist da Der Sommer nimmt Fahrt auf: Steffi Fester - Sängerin und Songwriterin für deutschen Pop und Schlager - veröffentlicht ihren neuen Titel "Ein Oldie auf Tour" - ein Song, der Lebensfreude, Nostalgie und Freiheit auf vier Rädern vereint. Im dazugehörigen Musikvideo fährt Steffi Fester einen originalen Oldtimer, liebevoll restauriert und ein echtes Highlight für Liebhaber klassischer Fahrzeuge. "Ein Oldie auf Tour" versprüht sommerliche Atmosphäre, Leichtigkeit und gute Laune - für eine musikalische Fahrt mit Ohrwurmgarantie. Der Song greift typische Elemente aus dem Schlager auf - eingängige Melodie, klare Botschaft - und verbindet sie mit einem modernen Sound und persönlicher Note. Der Titel stammt aus Steffi Festers eigener Feder. Das verleiht ihm Authentizität und Tiefe. Arrangiert und produziert wurde er vom österreichischen Erfolgsproduzenten Christian Maier und wurde im Musikvideo von Denny Schönemann eindrucksvoll in Szene gesetzt. Bekannt dafür, Menschen mit ihrer Musik zu berühren, erzählt Steffi Fester auch hier eine Geschichte über die besonderen Momente des Lebens - vom Unterwegssein und vom besonderen Zauber, den Musik erzeugen kann. Text & Musik: Steffi Fester

Produktion: Christian Maier

Musikvideo: Denny Schönemann

Foto: Denny Schönemann

Cover Artwork: Steffi Fester

Label: Songs for Life, LC101930

ISRC: DEYX82255417

EAN: 4064946557789

Vertrieb: MusicHub

