Startseite ADAC Radservice-Stationen in NRW: Kostenfreie Hilfe für Radfahrerinnen und Radfahrer Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 14:42. Der ADAC Nordrhein e.V. stellt in NRW kostenfreie Radservice-Stationen bereit. Diese ermöglichen schnelle Selbstreparaturen mit hochwertigem Werkzeug an stark frequentierten Routen. Der ADAC Nordrhein e.V. engagiert sich aktiv für die Förderung des Radverkehrs in Nordrhein-Westfalen. Mit einem stetig wachsenden Netz an Radservice-Stationen bietet der Verein Radfahrerinnen und Radfahrern eine kostenfreie Möglichkeit zur Selbstreparatur. Die Stationen sind strategisch an stark frequentierten Routen positioniert und mit essenziellem Werkzeug ausgestattet. Damit unterstützt der ADAC Nordrhein e.V. die nachhaltige Mobilität und erleichtert die Nutzung von Fahrrädern im Alltag. Eine Übersicht aller Standorte ist online über den ADAC Radservice abrufbar. Umfangreiche Ausstattung für schnelle Reparaturen Die Radservice-Stationen des ADAC Nordrhein e.V. bieten eine breite Auswahl an Werkzeugen , die für verschiedene Reparaturen genutzt werden können. Dazu gehören Inbusschlüssel, Torx-Schraubendreher, Kreuz- und Schlitzschraubendreher, ein verstellbarer Gabelschlüssel sowie Mantelheber für Reifenwechsel. Eine integrierte Fußluftpumpe mit Manometer ermöglicht das präzise Aufpumpen von Reifen verschiedener Ventilarten. Diese Ausstattung macht die Stationen nicht nur für Radfahrerinnen und Radfahrer, sondern auch für Nutzerinnen und Nutzer von Kinderwagen, Rollstühlen oder Skateboards nutzbar. Strategische Platzierung an zentralen Orten Die Radservice-Stationen sind gezielt an Orten mit hohem Radverkehrsaufkommen positioniert. Auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens sind diese Servicepunkte an Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen und beliebten Radrouten zu finden. Die Auswahl der Standorte stellt sicher, dass Radfahrerinnen und Radfahrer im Falle einer Panne schnell und unkompliziert Hilfe erhalten: - Aachen: ADAC Center, Krefelder Straße 227, 52070 Aachen

- Bielefeld: vor der ADAC Geschäftsstelle, Eckendorfer Straße 36, 33609 Bielefeld

- Bielefeld: Heimattierpark Olderdissen, Dornberger Straße 149 a, 33619 Bielefeld

- Bielefeld: Halhof, Talbrückenstraße 142, 33609 Bielefeld

- Bielefeld: Der Seekrug, Loheide 22 a, 33609 Bielefeld

- Bielefeld: Nordpark, Paul-Meyerkamp-Straße, 33613 Bielefeld

- Dahlem: Bahnhof Dahlem, Bahnhofstr. 45, 53949 Dahlem

- Eifel: Krewelshof Eifel, Krewelshof 1, 53894 Mechernich

- Erwitte-Bad Westernkotten: Schäferkämper Wassermühle, Holzweg 4A, 59597 Erwitte-Bad Westernkotten

- Hürth: Gertrudenhof, Lortzingstraße 160, 50354 Hürth

- Kerpen: Kart-Club Kerpen e.V., Steinheide Kartbahn, 50170 Kerpen

- Köln: ADAC Center, Luxemburger Straße 169, 50939 Köln

- Köln: ADAC Center, Erna-Scheffler-Straße 5, 51103 Köln

- Köln: Maritim Hotel, Heumarkt 20, 50667 Köln

-Köln: Sharky Schwimmschule, Zusestraße 27, 50859 Köln/Lövenich

-Leverkusen: Tierheim Reuschenberg/Tierschutz Leverkusen e.V., Reuschenberger Str. 100, 51379 - Leverkusen

- Lohmar: Krewelshof Lohmar, Krewelshof 1, 53797 Lohmar

- Neunkirchen-Seelscheid: Antoniusplatz, Hauptstraße 26, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

- Niederkrüchten: Schulstraße 12, 41372 Niederkrüchten

- Pulheim: Bahnhof Pulheim, Alte Kölner Str. 26, 50259 Pulheim

- Rees: Hotel Rheinpark Rees, Vor dem Rheintor 15, 46459 Rees

- Schwerte: Rohrmeisterei Schwerte, Ruhrstraße 20, 58239 Schwerte

- Sprockhövel: am Pumptrack Haßlinghausen, Friedhofstraße 20, 45549 Sprockhövel

- Tönisvorst: Heckerweg 3-5, 47918 Tönisvorst

- Troisdorf: 1. FC Spich, am Waldstadion 1, 53842 Troisdorf

- Waltrop: Zeche Waltrop, unterhalb des Spurwerkturms, Landabsatz, 45731 Waltrop,

- Wiehl: MSC Drabenderhöhe-Bielstein e.V., Paul-Fischbach-Straße 1, 51674 Wiehl

- Wuppertal: Verein für Kanusport e.V., Ackersiepen 98a, 58256 Ennepetal Förderung der nachhaltigen Mobilität Mit dem Ausbau der Radservice-Stationen verfolgt der ADAC Nordrhein e.V. das Ziel, die Fahrradfreundlichkeit in NRW zu verbessern und nachhaltige Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Durch die kostenfreie Bereitstellung von Reparaturmöglichkeiten wird das Radfahren attraktiver und alltagstauglicher. Zusätzlich informiert der Verein über sicheres Verhalten im Straßenverkehr und bietet Pedelec-Trainings an, um insbesondere E-Bike-Nutzerinnen und E-Bike-Nutzer im Umgang mit ihren Rädern zu schulen. Kontakt und weitere Informationen Interessierte können sich auf der Website des ADAC Nordrhein e.V. über die Radservice-Stationen informieren und eine interaktive Karte mit den Standorten abrufen. Persönliche Beratung gibt es im ADAC Center Köln-Sülz in der Luxemburger Straße 169, 50939 Köln. Telefonische Anfragen sind unter 0221 47 27 47 möglich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ADAC Nordrhein e.V.

