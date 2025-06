Startseite Exklusives Neubauprojekt "Las Mesas Collection" in Estepona Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2025-06-02 12:41. Die wirtschaftlich florierende Küstenstadt Estepona setzt ihren Wachstumskurs fort und bietet mit dem neuen Prestigeprojekt "Las Mesas Collection" außergewöhnliche Wohnqualität in perfekter Lage. Das exklusive Neubauprojekt mit 84 modernen Apartments und Penthouses profitiert von der anhaltend positiven Marktentwicklung und den stetig steigenden Immobilienpreisen an der Costa del Sol. Estepona etabliert sich zunehmend als einer der begehrtesten Immobilienstandorte der spanischen Mittelmeerküste. Die charmante Küstenstadt vereint authentisches andalusisches Flair mit modernem Lebenskomfort und verzeichnet kontinuierlich steigende Immobilienwerte. Diese Entwicklung macht "Las Mesas Collection" zu einer besonders attraktiven Investitionsmöglichkeit für anspruchsvolle Käufer. "Die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien in Estepona ist ungebrochen hoch", erklärt Christiane Tiebel, Inhaberin von newEstepona. "Besonders die einzigartige Kombination aus zentraler Lage, Meerblick und modernem Wohnkomfort macht Las Mesas Collection zu einem außergewöhnlichen Projekt. Käufer schätzen die Möglichkeit, binnen weniger Gehminuten sowohl das pulsierende Zentrum als auch die herrlichen Strände zu erreichen." Das Neubauprojekt überzeugt durch seine privilegierte Lage im Herzen Esteponas. Die erhöhte Position garantiert beeindruckende Panoramablicke über das Mittelmeer, während die fußläufige Erreichbarkeit des Jachthafens, der historischen Altstadt und der Strände höchsten Wohnkomfort bietet. Diese ideale Konstellation macht die Wohnungen sowohl für Auswanderer als auch für Investoren und Zweitwohnsitzbesitzer gleichermaßen interessant. Die 84 Wohneinheiten mit Größen zwischen 86 und 133 Quadratmetern bieten zwei bis vier Schlafzimmer, großzügige Wohnbereiche und weitläufige Terrassen. Zur Ausstattung gehören hochwertige Einbauküchen, moderne Aerothermie-Systeme und energieeffiziente Bauweise. Die geschlossene Wohnanlage verfügt über mediterrane Gärten, mehrere Außenpools, einen beheizten Innenpool, Fitnessstudio, Spa-Bereich mit Sauna sowie Tiefgaragenstellplätze. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Infrastruktur: Supermärkte sind binnen 700 Metern, Restaurants in nur 500 Metern Entfernung erreichbar. Die Anbindung an die Autobahn AP-7 ermöglicht eine schnelle Verbindung nach Marbella (20 Minuten), Puerto Banús (15 Minuten) und zum Flughafen Málaga (50 Minuten). Das Investitionspotenzial wird durch die kontinuierlich positive wirtschaftliche Entwicklung Esteponas unterstrichen. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Wohnstandorte der Costa del Sol entwickelt, was sich in stabilen Wertsteigerungen der Immobilienpreise widerspiegelt.

Für verschiedene Käuferprofile bietet "Las Mesas Collection" maßgeschneiderte Lösungen: Auswanderer profitieren von der lebendigen internationalen Gemeinschaft und der hervorragenden Lebensqualität, Zweitwohnsitzbesitzer genießen luxuriösen Komfort in traumhafter Umgebung, und Investoren können von der positiven Marktentwicklung und dem hohen Vermietungspotenzial profitieren. Die Kaufpreise beginnen bei 675.000 Euro und spiegeln das gehobene Segment des regionalen Immobilienmarktes wider. Interessenten können sich unverbindlich beraten lassen und profitieren von einer kostenlosen Projektberatung. Weitere Informationen zum Projekt finden Interessierte auf deutsch unter Las Mesas Collection und auf englisch unter Las Mesas Collection sowie eine Übersicht aller Projekte unter "New Developments Estepona". NewEstepona.com

Christiane Tiebel

Calle del Manzano 12 29680 Estepona

Spanien E-Mail: info@newestepona.com

Homepage: https://www.newestepona.com

Telefon: 0160 92607358 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten