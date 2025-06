Startseite ASCOMP präsentiert Easy Slideshow - Die einfache Lösung für kreative Fotoshows Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 10:58. ASCOMP veröffentlicht Easy Slideshow - die neue Windows-Software für einfache Diashow-Erstellung mit Musik, Effekten und 4K-Export. Ideal für kreative Projekte und private Erinnerungen. Gerlingen, 28. Mai 2025 - Mit _Easy Slideshow_ bringt die ASCOMP Software GmbH eine neue Windows-Anwendung auf den Markt, die die Erstellung von ansprechenden Diashows so einfach macht wie nie zuvor. Die Software richtet sich an alle Nutzer, die ihre Fotos schnell, intuitiv und ohne technische Vorkenntnisse in stimmungsvolle Video-Präsentationen verwandeln möchten. Im Gegensatz zu klassischen Videoschnittprogrammen verzichtet Easy Slideshow bewusst auf komplexe Zeitachsen oder überladene Menüs. Stattdessen steht der Nutzerkomfort im Vordergrund: Bilder lassen sich per Drag & Drop anordnen, Übergangseffekte auswählen und passende Musik (z.?B. im MP3-Format) hinzufügen - alles in wenigen Schritten und ohne Einarbeitungszeit. "Wir wollten ein Programm entwickeln, das jedem - unabhängig vom technischen Hintergrund - die Möglichkeit gibt, mit nur wenigen Klicks emotionale Slideshows zu erstellen", erklärt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. "Easy Slideshow vereint Kreativität und Bedienfreundlichkeit auf ideale Weise - ohne die Nutzer mit unnötiger Komplexität zu überfordern." Die wichtigsten Features von Easy Slideshow im Überblick: Kinderleichte Bedienung - ideal für Einsteiger ohne Vorkenntnisse Über 200 integrierte Übergangseffekte für stilvolle Szenenwechsel Musik-Integration (MP3) für emotionale Untermalung Export als Video in Full HD, 4K oder benutzerdefinierter Auflösung Speicherung im effizienten MPEG-Format, kompatibel mit nahezu allen Geräten Ob Urlaubsfotos, Familienfeiern, Präsentationen oder kreative Projekte - Easy Slideshow ermöglicht es, aus jedem Bilderordner im Handumdrehen eine fertige Slideshow zu gestalten. Die Software ist für private Anwender kostenlos erhältlich. Für die werbefreie Nutzung ohne Wasserzeichen steht eine Professional Edition zum Preis von nur 19,90 € zur Verfügung. Weitere Informationen und der kostenlose Download sind unter www.easy-slideshow.com verfügbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ASCOMP Software GmbH

