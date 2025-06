Startseite MES-Migration mit Weitblick: gbo datacomp unterstützt Industrieunternehmen beim digitalen Wandel Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 10:31. Wie mittelständische Betriebe durch eine strategische MES-Migration effizienter und zukunftssicher werden - mit dem modularen Ansatz von gbo datacomp. Der digitale Wandel in der industriellen Fertigung macht auch vor gewachsenen IT-Strukturen nicht halt. Angesichts von Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen und steigenden Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz sehen sich mittelständische Produktionsbetriebe zunehmend unter Druck. gbo datacomp bietet mit einem modularen Migrationsansatz eine praxiserprobte Lösung, um bestehende MES-Strukturen zukunftssicher zu modernisieren - ohne Produktionsrisiken. Strategische Migration statt radikaler Umbruch

"Ein neues MES-System bedeutet nicht Tabula Rasa, sondern gezielte Weiterentwicklung", betont gbo datacomp. Im Mittelpunkt steht ein kontrollierter Übergang: Bestehende Prozesse, Daten und Schnittstellen werden schrittweise migriert, statt abrupt ersetzt. Ziel ist es, nicht nur technologische, sondern auch organisatorische und kulturelle Potenziale zu heben. Modularer Ansatz für maximale Sicherheit

Der modulare Migrationspfad von gbo datacomp beginnt mit den Modulen, die den größten Nutzen bringen - etwa der Maschinendatenerfassung (MDE) oder der Betriebsdatenerfassung (BDE) . Alte und neue Systeme laufen zunächst parallel. Diese hybride Strategie ermöglicht hohe Betriebssicherheit, fördert die Akzeptanz bei Mitarbeitenden und erlaubt eine schrittweise Erfolgskontrolle. Fünf Schritte zur zukunftsfähigen MES-Plattform

1. Scoping & Prozessanalyse: Detaillierte Bestandsaufnahme und Zieldefinition.

2. Strategie & Planung: Bewertung von Risiken, Ressourcen und Zeitrahmen.

3. Projektierung: Technische und organisatorische Umsetzung.

4. Go-live: Kontrollierte Inbetriebnahme neuer Module.

5. Betrieb & Weiterentwicklung: Stabilisierung und kontinuierliche Optimierung. Mehrwert durch Transparenz und schlanke Prozesse

Mit einem migrierten MES erhalten Unternehmen nicht nur moderne Technologie, sondern auch eine klarere Sicht auf ihre Produktionsprozesse. Die strukturierte Erfassung von Betriebs- und Maschinendaten ermöglicht gezielte Optimierungen, spart Ressourcen und erhöht die Entscheidungssicherheit. Mitarbeitende im Mittelpunkt des Wandels

gbo datacomp setzt bei jeder Migration auf Transparenz, Schulung und praxisnahe Begleitung. Veränderung wird so nachvollziehbar und akzeptiert - ein Schlüsselfaktor für den langfristigen Erfolg. Fazit: Migration mit System schafft Zukunft Die Modernisierung von MES-Systemen ist keine Frage des Ob, sondern des Wie. gbo datacomp zeigt mit seinem Ansatz, dass selbst komplexe Altsysteme ohne Produktionsrisiken in die digitale Zukunft überführt werden können - flexibel, sicher und wachstumsorientiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: gbo datacomp GmbH

Herr Michael Möller

Kleiststraße 6

64668 Rimbach

Deutschland fon ..: +49 821 597010

web ..: https://www.gbo-datacomp.de/

Als erfahrener Partner für MES Software und smarte Fertigungslösungen bietet die gbo datacomp GmbH umfassende IT-Lösungen zur Produktionsdatenerfassung und -analyse. Mit Sitz in Rimbach sowie Augsburg und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung im Produktionsumfeld realisiert das Unternehmen passgenaue Konzepte für unterschiedlichste Branchen.

Michael Möller

Kleiststraße 6

64668 Rimbach fon ..: +49 821 597010

web ..: https://www.gbo-datacomp.de/

