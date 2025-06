Startseite Zukunft gestalten: AI/KI Consultant Ausbildung am KI-Trainingszentrum Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-02 09:37. Mit der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz steigt der Bedarf an qualifizierten Beraterinnen und Beratern, die Unternehmen kompetent bei der digitalen Transformation unterstützen. Lemgo, 2. Juni 2025 - Die Digitalisierung schreitet rasant voran - und mit ihr wächst der Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die Unternehmen helfen, das Potenzial Künstlicher Intelligenz (KI) strategisch und gewinnbringend zu nutzen. Vor diesem Hintergrund bietet das KI-Trainingszentrum am 21. und 28. Juni 2025 eine kompakte und praxisorientierte Ausbildung zum zertifizierten AI/KI Consultant an. Die Schulung findet an beiden Tagen jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr online statt und vermittelt fundiertes Wissen, konkrete Anwendungsbeispiele und sofort umsetzbare Beratungskompetenz. Ziel der Ausbildung ist es, Teilnehmende in die Lage zu versetzen, Unternehmen bei der Einführung und Umsetzung von KI-Lösungen aktiv zu begleiten. Die Ausbildung richtet sich dabei nicht nur an IT-Fachkräfte, sondern explizit auch an Projektmanager, Prozessverantwortliche, Digitalisierungsbeauftragte und Führungskräfte aus allen Branchen, die ihre Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz erweitern und beratend tätig werden wollen. Die Inhalte der Ausbildung sind breit gefächert: Von den technischen Grundlagen gängiger KI-Modelle über den Einsatz von KI in Marketing, Vertrieb, HR und Produktentwicklung bis hin zu ethischen Fragestellungen und Change Management. Auch regulatorische Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung eigener KI-basierter Geschäftsmodelle sind Bestandteil der Weiterbildung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der praktischen Anwendung: Die Teilnehmenden erhalten konkrete Leitfäden, Best Practices und Werkzeuge, um KI-Projekte methodisch sicher zu begleiten - von der Analyse über die Strategieentwicklung bis zur erfolgreichen Implementierung. Ein weiteres Highlight: Die Ausbildung ist auch vollständig über die Plattform KI-Flatrate.de buchbar. Dort ist sie Teil eines umfassenden Weiterbildungsprogramms, das neben der AI/KI Consultant Ausbildung auch Zugang zu zahlreichen KI-Seminaren, Vorträgen, Netzwerktreffen und praxisbezogenen Coachings bietet. Damit wird ein kontinuierlicher Kompetenzaufbau im Bereich künstlicher Intelligenz ermöglicht - ideal für alle, die sich langfristig in diesem zukunftsträchtigen Feld positionieren möchten. Die Teilnahmegebühr für die zweitägige Ausbildung beträgt einmalig 1.499,00 Euro. Die Plätze sind begrenzt, eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Weitere Informationen und Anmeldung unter:

