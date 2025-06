Startseite Entgelttransparenzrichtlinie einfach erklärt: Management Summary Pressetext verfasst von Gunther Wolf am So, 2025-06-01 12:32. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist bis spätestens zum 7. Juni 2026 in Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten umzusetzen. Die neue Bundesregierung hat diese Richtlinie in die nationale Gesetzgebung zu integrieren. Die 12 wichtigsten, im Entgelttransparenzgesetz 2026 zu erwartenden Regelungen finden Sie hier zusammengefasst als Management Summary. Ergänzend lohnt sich ein Blick auf das kurze Youtube-Video Entgelttransparenzrichtlinie einfach erklärt. Viele Personalmanager:innen nutzen dieses Video, um es an Ihre Unternehmensleitung weiterzuleiten. Arbeitgeber müssen Arbeitssuchende über das Einstiegsentgelt oder die Entgeltspanne der ausgeschriebenen Stelle informieren, sei es in der Stellenausschreibung oder vor dem Vorstellungsgespräch. Arbeitgeber dürfen Bewerbende nicht nach ihrem bisherigen Entgelt fragen. Arbeitnehmende haben das Recht, von ihren Arbeitgebern Auskunft über die durchschnittlichen Entgelthöhen – aufgeschlüsselt nach Geschlecht – für die Gruppe von Arbeitnehmenden zu erhalten, die gleiche oder gleichwertige Arbeit wie sie selbst verrichten. Arbeitnehmende haben das Recht, von ihren Arbeitgebern Auskunft über die Entgeltfaktoren und die Kriterien für die Laufbahnentwicklung zu erhalten. Diese Kriterien müssen objektiv und geschlechtsneutral sein. Zum Schadenersatz für Arbeitnehmende bei Entgeltdiskriminierung gehört auch die vollständige Nachzahlung entgangener Entgelte und damit verbundener Bonuszahlungen oder Sachleistungen. Es besteht die Möglichkeit für Sammelklagen, auch mithilfe von Verbänden, Gleichstellungsgremien oder Arbeitnehmerorganisationen. Die Beweislast in Fällen von Entgeltdiskriminierung liegt beim Arbeitgeber. Er hat nachzuweisen, dass er nicht gegen die EU-Vorschriften über gleiches Entgelt und Entgelttransparenz verstoßen hat. Intersektionelle Diskriminierung (die Kombination verschiedener Formen von Ungleichheit oder Benachteiligung wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Sexualität, Behinderung etc.) fällt ebenfalls unter die neuen Vorschriften. Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten müssen der zuständigen nationalen Behörde jährlich über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle in ihrer Organisation Bericht erstatten. Für kleinere Organisationen gilt die Pflicht zur Erstellung eines Entgeltberichts nur alle drei Jahre. Die Pflicht zur Offenlegung umfasst nicht nur die Grundentgelte, sondern alle Entgeltkomponenten und auch die angewendeten Entgeltfaktoren und Kriterien für die Entgeltentwicklung. Werden in diesem Entgeltbericht Entgeltunterschiede von mehr als 5 % festgestellt, die nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt werden können, müssen die Unternehmen Maßnahmen in Form einer gemeinsamen Entgeltbewertung ergreifen, die in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern durchgeführt wird. Sanktionen für Verstöße – einschließlich Geldbußen – müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die bevorstehenden Änderungen im Entgelttransparenzgesetz 2026 werden die Anforderungen an Unternehmen erheblich anheben. Die Zeit zwischen dem heutigen Tag und dem Entgelttransparenzgesetz 2026 sollten Unternehmen mit einer Belegschaft von mehr als 100 Mitarbeitenden unbedingt dazu nutzen, all die genannten Aspekte in ihre Entgeltstrukturen und Entgeltsysteme zu integrieren. Kontaktieren Sie die Entgelt-Experten, wenn Sie die Auswirkungen und Konsequenzen der Entgelttransparenzrichtlinie für Ihr Unternehmen erfahren möchten. I.O. Group® Wolf®

