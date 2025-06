Startseite Natron Anwendungsgebiete für die Gesundheit Pressetext verfasst von helisegeln am So, 2025-06-01 08:09. Die unterschätzte Kraft des Natrons: Gesundheitliche Anwendungsgebiete im Detail

Einleitung In den USA veröffentlichte Studien legen nahe, dass der Bikarbonatspiegel, genauer gesagt das Natriumbicarbonat, im Körper einen erheblichen Einfluss auf die Langlebigkeit haben könnte. Diese Erkenntnisse kommen aus der umfangreichen Health, Aging and Body Composition Study, die Daten von 2.387 Teilnehmern über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren untersucht hat. Ziel war es, die Auswirkungen von physischen Parametern wie pH-Wert, Kohlendioxid und Bikarbonat auf die Überlebenschancen älterer Menschen besser zu verstehen. Die Studie und ihre zentralen Erkenntnisse Studienautor Dr. Kalani Raphael von der University of Utah untersuchte gemeinsam mit Kollegen, inwiefern der Säure-Basen-Status des Körpers Einfluss auf die Lebensdauer hat. Ihre Ergebnisse sind bemerkenswert: Ein niedriger Bikarbonatspiegel im Blut kann mit einem um 25 Prozent erhöhten Risiko eines frühen Todes in Verbindung stehen. Raphael hebt hervor, dass gesunde ältere Menschen mit niedrigeren Werten von Natriumbicarbonat ein höheres Sterberisiko haben. Damit wird deutlich, dass ein ausgeglichener Bikarbonatspiegel, der einfach durch die Ergänzung von Natron erreicht werden kann, möglicherweise das Leben verlängern kann. Konsequenzen und Ernährungstipps Diese Studienergebnisse bieten für Kliniker die Möglichkeit, das Risiko eines vorzeitigen Todes eines Patienten besser einzuschätzen und mittels Ernährungsanpassungen positive gesundheitliche Effekte zu erzielen. Eine Möglichkeit, den Natriumbicarbonat-Spiegel zu erhöhen, ist der Verzehr von mehr Obst und Gemüse, da diese oft reich an Kalium und Bikarbonat sind. Beispiele hierfür sind Äpfel, Bananen, Spinat und Brokkoli, ebenso wie Zitronen und sogar Kaffee, die alle dabei helfen können, ein gesundes und ausgewogenes pH-Gleichgewicht im Körper zu erhalten. Obwohl es nicht notwendig ist, komplett auf eine vegane Ernährung umzusteigen, sollten pflanzliche Lebensmittel mehr als 50 Prozent der Ernährung ausmachen. DIY-Tipps für den Alltag Neben der Ernährung gibt es viele weitere Einsatzmöglichkeiten von Natron im Alltag. Als natürlicher Ersatz für Deodorants, Zahnpasta und Reinigungsmittel kann Natron vielseitig eingesetzt werden. Auch als Bestandteil eines Grippe-Tonikums oder zur Beruhigung gereizter Haut bei Ekzemen und Insektenstichen ist es geeignet. Natron und körperliche Fitness Interessanterweise gibt es auch Hinweise darauf, dass durch die Einnahme von Natron vor dem Training die körperliche Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. Studien zeigen, dass die Aufnahme von Natron hilft, die Auswirkungen von Milchsäure in den Muskeln zu neutralisieren, was zu einer besseren Ausdauer und Leistungsfähigkeit führt. Eine empfohlene Dosierung liegt bei etwa 90-135 mg pro halbes Kilo Körpergewicht. Natron bei säurebedingten Beschwerden Natron kann auch bei saurem Reflux helfen. Eine Mischung aus Apfelessig und Natron kann die Symptome effektiv entlasten. Diese Mischung sollte allerdings mit Vorsicht verwendet werden, da sie stark schäumen kann. Fazit Es gibt viele Einsatzgebiete, in denen Natron als natürliches Heilmittel den Körper unterstützen kann. Sei es durch die Unterstützung bei sportlichen Aktivitäten, die Aufrechterhaltung eines gesunden pH-Wertes oder die kosmetischen Anwendungen im täglichen Leben. Natron bietet eine günstige und vielseitige Lösung für all jene, die auf natürliche Heilmethoden setzen möchten. Besuchen Sie unseren Shop für weitere Produkte und Tipps rund um das Thema Natron und Gesundheit! https://vital-energy.eu https://vital-energy.eu/krebsbehandlung-natuerlich/ https://vital-energy.eu/was-tun-gegen-uebersaeuerung-des-koerpers/ Über helisegeln Komplettes Benutzerprofil betrachten