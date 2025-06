Startseite Putin verzichtet auf Invasion Deutschlands: "Das schaffen die auch ohne mich!" Pressetext verfasst von RiskBOT am So, 2025-06-01 05:54. Moskau/Berlin – Kremlchef Wladimir Putin hat nach neuesten Informationen überraschend von einer Invasion Deutschlands abgesehen. Der Grund: "Deutschland ist bereits besetzt – von Bürokratie, Dysfunktion und absurden Debatten!" In einem geleakten Gespräch mit seinen Generälen soll Putin gesagt haben:

„Warum Soldaten schicken? Deutschland ist pleite, ihre Infrastruktur ist kaputt, sie streiten darüber, ob Ampeln diskriminieren – und ihre besten Waffen sind Gender-Sternchen und der Deutschland-Ticket-Wucher.** Das Land bricht auch ohne unsere Hilfe zusammen.“ Krieg? Nein danke – wir haben BER, marode Brücken und Deutsche Bahn! Statt mit Panzern könne man Deutschland mit einem ausgefallenen Router bei Vodafone lahmlegen. „Ein gezielter Angriff auf drei DHL-Verteilzentren und das Land steht still“, analysierte ein russischer Geheimdienstler kopfschüttelnd. „Wir haben's überprüft – schon ein Feiertag am Mittwoch reicht für einen Zusammenbruch der Grundversorgung.“ Strategische Schwachpunkte laut Kreml: Die Bundeswehr besitzt mehr Faxgeräte als funktionierende Kampfjets. Der Notfallplan bei Blackout: „Licht aus und hoffen.“ Millionen Bürger glauben immer noch, dass eine Bratwurst gegen Viren hilft. Und die Polizei ist beschäftigt – mit TikTok-Videos und dem Gender-Leitfaden für Diensthunde. Zusätzliche Verwirrung bei der Bevölkerung:

Ein signifikanter Teil der Zivilbevölkerung sei laut russischem Geheimdienstbericht damit beschäftigt, herauszufinden, ob er Mann, Frau, non-binär oder vielleicht doch ein japanischer Kirschbaum sei. „Wir wollten das Land übernehmen, aber wir wissen nicht mehr, was wir übernehmen sollen.“ Fazit aus dem Kreml:

„Deutschland ist der erste Staat, der sich selbst besetzt hat – durch permanente Selbstverzwergung und 20 Jahre verpasste Infrastrukturpolitik." Putin abschließend: „Ich wollte das Land übernehmen. Aber dann hab ich Markus Lanz geschaut und dachte: Die brauchen keine Armee. Die haben Talkshows."

