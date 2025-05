Startseite Stadtpicknick: Der Junggesellinnenabschied neu gedacht Pressetext verfasst von YEM am Sa, 2025-05-31 17:15. Ein Junggesellinnenabschied ist mehr als ein Abschied vom Singleleben – er ist ein besonderer Moment voller Freude, Nähe und gemeinsamer Erinnerungen. Warum diesen Tag nicht auf eine ganz neue, stilvolle Art feiern? Unser Stadtpicknick bringt den JGA auf ein neues Level – entspannt, elegant und voller liebevoller Details. Statt durch überfüllte Bars zu ziehen oder das typische Pflichtprogramm zu absolvieren, lädt unser Picknick mitten im Grünen dazu ein, den Tag ganz bewusst zu genießen. Weiche Decken auf sattem Rasen, hübsch gedeckte Tische mit Blumenarrangements, stilvolle Picknickkörbe und kleine Highlights wie personalisierte Accessoires schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Ob im Park, am Wasser oder auf einer idyllischen Grünfläche in der Stadt – das Picknick wird individuell auf die Wünsche der Braut abgestimmt. Kulinarisch erwartet euch eine feine Auswahl an Köstlichkeiten: von frischen Wraps und bunten Salaten bis hin zu süßen Naschereien und spritzigen Drinks wie Sekt oder fruchtigen Cocktails. Alles ist liebevoll vorbereitet – ihr braucht euch um nichts zu kümmern, außer den Moment zu genießen. Für alle, die Wert auf Stil, Gemütlichkeit und besondere Erlebnisse legen, ist das Stadtpicknick die perfekte Wahl. Auf Wunsch ergänzen wir euer Picknick um kreative Extras wie DIY-Workshops, kleine Spiele oder eine Fotosession – so entsteht ein individuelles Tagesprogramm, das genau zu euch passt. Auch organisatorisch ist alles ganz entspannt: Wir übernehmen Aufbau, Dekoration und Abbau – ihr müsst nur noch kommen und euch verzaubern lassen. Ob Boho, romantisch-verspielt oder modern und clean – unser Team gestaltet das Picknick ganz nach eurem Stil. So wird der Junggesellinnenabschied zu einem Highlight voller unvergesslicher Momente. Ein stilvolles Picknick ist mehr als eine schöne Idee – es ist eine besondere Art, gemeinsam das Leben zu feiern. Für Braut und Freundinnen, die das Außergewöhnliche lieben. Über YEM Komplettes Benutzerprofil betrachten