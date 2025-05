Startseite Bio-Handwerk: wirtschaftliche Chance für Quereinsteiger Pressetext verfasst von hogacareers am Sa, 2025-05-31 04:17. So vielfältig ist das Bio-Handwerk in 2025 Das Bio-Handwerk erlebt in Deutschland einen regelrechten Aufschwung. Bei bewussten Verbrauchern und bei Menschen auf der Suche nach einem neuen beruflichen Weg durch eine zukunftsgerichtete Ausbildung. Ob Bio-Bäckerei, Bio-Küche oder Bio-Hotellerie – überall entstehen neue Karrieremöglichkeiten für Quereinsteiger, die Nachhaltigkeit mit Handwerkskunst verbinden möchten. Besonders attraktiv ist die Kombination aus sinnstiftender Tätigkeit, stabiler Nachfrage und regionaler Verwurzelung. Wer bereit ist, neu anzufangen und sich ausbilden zu lassen, findet in dieser wachsenden Branche zahlreiche Chancen für eine erfolgreiche Karriere. Ausbildung im Bio-Handwerk: Fachkräfte für nachhaltige Qualität Wer langfristig im Bio-Handwerk Fuß fassen will, beginnt am besten mit einer klassischen dualen Ausbildung. Die Kombination aus Berufsschule und Praxisbetrieb vermittelt Fachwissen und handwerklichen Fertigkeiten, die im Bio-Bereich gefragt sind. Drei Berufe stehen dabei im Zentrum: Bäcker, Koch und Hotelfachkraft – alle mit spezifischer Bio-Ausrichtung. Bio-Bäckerei:Die Ausbildung zum Bäcker dauert in der Regel drei Jahre. Bio-Bäckereien legen besonderen Wert auf traditionelle Techniken wie die Verarbeitung von Sauerteig, den Einsatz alter Getreidesorten wie Emmer oder Dinkel und auf Bio-zertifizierte Zutaten. Eine Ausbildung in diesem Bereich ist beispielsweise bei Back Bord in Münster, Ihr Bäcker Schüren in Hilden oder der Biobäckerei Spiegelhauer bei Dresden möglich. Auch Bio-Ketten wie Märkisches Landbrot (Berlin) oder Hofpfisterei (München) bilden Bio-Fachkräfte aus und bieten exzellente Lernbedingungen mit nachhaltiger Ausrichtung. Bio-Küche: Für den Beruf Koch dauert die Ausbildung ebenfalls drei Jahre. Bio-Restaurants setzen auf frische, saisonale und meist vegetarisch oder vegan orientierte Küche. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Verarbeitung unverarbeiteter Bio-Rohstoffe, Wildkräuterkunde oder pflanzenbasierter Küche. Ausbildungsplätze mit Bio-Schwerpunkt gibt es unter anderem im Restaurant Hofgut Rengoldshausen (Bodenseekreis), im Sattgrün (NRW), im Biohotel Essentis (Berlin) oder beim Adamah Biohof nahe Wien (Kooperation mit deutschen Ausbildungsbetrieben). Auch zertifizierte Biohotels bieten Ausbildungen mit Bio-Küchenschwerpunkt an. Bio-Hotellerie: Die Ausbildung zur Hotelfachkraft umfasst Tätigkeiten in Empfang, Service, Housekeeping und Organisation. Bio-Hotels setzen auf ökologische Betriebsführung, bewusste Gästekommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement. Derzeit gibt es über 100 Bio-zertifizierte Hotels in Deutschland, darunter das Biohotel Rupertus (Leogang), das Biohotel Grafenast (Tirol) und das Biohotel Gut Sonnenhausen (bei München). Viele davon bieten Ausbildungsplätze mit klarer ökologischer Ausrichtung und integrieren Nachhaltigkeit in alle Ausbildungsinhalte, vom Energiemanagement bis zur Gästeinformation. Einstiegsmöglichkeiten für Quereinsteiger: Auch ohne Ausbildung möglich Nicht jeder beginnt sofort mit einer formalen Ausbildung. Besonders für Quereinsteiger sind flexible Einstiegswege wichtig. In vielen Bio-Betrieben beginnt der Interessent zunächst über ein Praktikum, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder durch eine Helfertätigkeit. Gerade kleinere Unternehmen zeigen sich offen gegenüber Menschen, die nicht den klassischen Berufsweg eingeschlagen haben. Im Bereich Bio-Bäckerei zum Beispiel ist ein Einstieg über die Spätschicht in der Teigherstellung oder beim Ofen möglich. Wer hier Geschick und Interesse zeigt, wird oft zur Ausbildung oder innerbetrieblichen Qualifikation ermutigt. In der Bio-Küche starten viele mit ersten Aufgaben in der Vorbereitung: Gemüseputzen, Mise en Place oder Spülen – und arbeiten sich hoch. Betriebe wie das Kornspeicher Mauritz (Mecklenburg-Vorpommern) oder das Biohotel Panorama (Südtirol) berichten regelmäßig von erfolgreichen Quereinstiegen. Auch in der Bio-Hotellerie ist der Einstieg über Housekeeping, Frühstücksservice oder Rezeption für Quereinsteiger möglich, kombiniert mit internen Schulungen oder Teilzeit-Ausbildung. Karrierechancen im Bio-Handwerk: Nachhaltig, zukunftssicher, gefragt Eine Ausbildung oder ein Quereinstieg ins Bio-Handwerk lohnt sich aus persönlich sozialer Überzeugung und wirtschaftlich. Die Nachfrage nach Bio-Produkten und nachhaltigem Tourismus steigt kontinuierlich. Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) fördert aktiv Aus- und Weiterbildungen im Bio-Sektor. Hinzu kommen Fördergelder vom Europäischen Sozialfonds (ESF), die Umschulungen und neue Berufsausbildungen auch für Erwachsene ermöglichen. Zudem entstehen neue Berufsbilder: Beispielsweise Bio-Küchenmanager, Nachhaltigkeitskoordinator im Hotel, veganer Pâtissier oder Food-Waste-Beauftragter in der Gemeinschaftsverpflegung. Besonders gefragt sind Fachkräfte mit Erfahrung im Bio-Bereich, in der Außer-Haus-Verpflegung, etwa bei Caterern für Schulen, Seniorenheime oder Kliniken. Langfristige Karrierechancen bieten sich durch Weiterbildungen wie zum Küchenmeister mit Bio-Schwerpunkt, Betriebswirt im Gastgewerbe oder durch die Gründung eines eigenen Bio-Betriebs. Bio-Handwerk als sozialer Innovationsraum Bio-Betriebe denken oft sozial mit: Viele arbeiten mit Integrationsprogrammen, beschäftigen Menschen mit Fluchterfahrung oder kooperieren mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Auch für Menschen mit längeren Berufsunterbrechungen oder gesundheitlichen Einschränkungen ergeben sich Chancen auf einen neuen Einstieg. Betriebe wie die Märkische Kiste (Berlin) oder das Café Lebenstraum (Sachsen) zeigen, wie sich soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg im Bio-Handwerk vereinen lassen. Diese soziale Offenheit macht das Bio-Handwerk zu einem idealen Wiedereinstiegsfeld für Menschen oder Quereinsteiger, die im bisherigen Berufsleben nicht die richtige Erfüllung gefunden haben und gerade in diesem Bereich Karriere machen können. Informationen über Bio-Handwerk: Handwerkskammer München und Oberbayern – Bio im Handwerk

