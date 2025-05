Mit YODA Liefertreue SD: Wallstabe & Schneider ermittelt und bewertet Liefertreue per Knopfdruck

In nur drei Monaten haben die WSW Software GmbH und die Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG in partnerschaftlicher Zusammenarbeit das SAP-basierte, vordefinierte KPI-Paket YODA Liefertreue SD installiert und individuell angepasst. Das KPI-Paket, sich nahtlos und releasesicher in das SAP-S/4HANA-System des Unternehmens einfügt, hat sich als wichtiges Tool etabliert, um die Liefer- und Mengentreue nach dem OTIF-Konzept (OTIF = On Time in Full) und damit die Planung und Steuerung der internen Supply Chain zu optimieren. Im Schnitt konnte Wallstabe & Schneider die Liefertreue mithilfe von YODA Liefertreue SD um 16 Prozent erhöhen – ein klarer Mehrwert. Die VDA-konforme Ermittlung der Liefertreue und damit auch die Bewertung der logistischen Lieferleistung ist ein wichtiger Indikator für die Zuverlässigkeit und die Effizienz der internen Supply-Chain-Prozesse und gilt daher als geschäftskritischer Faktor. Darüber hinaus ist die eigene Liefertreue ein essenzieller Bestandteil der Balanced Scorecard, in der der Hersteller von Präzisionsdichtungen alle Kennzahlen (KPIs) zusammenführt, die für die effiziente Steuerung der Geschäftstätigkeit relevant sind.

YODA Liefertreue SD stellt aktuelle Informationen und KPIs zur Liefertreue, deren Erhebung bisher komplex und mit hohem Aufwand verbunden war, „out of the box“ und damit quasi auf Knopfdruck bereit. Die End-User erkennen somit auf einen Blick, wie es um die Lieferperformance steht. Im Fall einer Schwankung und/oder Verschlechterung lassen sich die Ursachen durch eine Drill-down-Analyse schnell identifizieren. Zum Beispiel kann festgestellt werden, ob die Liefertreue durch bestimmte Materialien oder Materialgruppen oder aber durch Probleme in der Produktion oder im Versand beeinträchtigt wird. Daraus lassen sich zeitnah Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Liefertreue ableiten.

Dass die Liefertreue nicht mehr aufwendig manuell ermittelt werden muss, sondern per Mausklick zur Verfügung steht, bedeutet bei rund 3.500 in SAP S/4HANA verwalteten Lieferplänen und rund 1.000 Lieferabrufen pro Tag eine enorme Zeitersparnis für die End-User im Controlling. Ihnen bleibt mehr Raum für andere wichtige Aufgaben – das ist ein weiterer großer Vorteil. Bei Wallstabe & Schneider denkt man inzwischen darüber nach, das gegenwärtig am Hauptsitz in Niederwinkling eingesetzte KPI-Paket YODA Liefertreue SD an weiteren Standorten zu nutzen, sofern sie durch einen Roll-out in SAP S/4HANA eingebunden sind und Dichtungen in Serie produzieren.

Firmenprofil Wallstabe & Schneider

Wallstabe & Schneider entwickelt und produziert Präzisionsdichtungen wie O-Ringe, Profildichtungen und Verbundteile aus Elastomer-Mischungen, die weltweit in fast jedem Auto verbaut sind und auch in anspruchsvollen Industrieanwendungen zum Einsatz kommen. Das 1960 gegründete Familienunternehmen aus Niederwinkling in Niederbayern betreibt mit rund 1.100 Mitarbeitern fünf Produktionsstätten auf drei Kontinenten, aus denen es Kunden weltweit beliefert. In den sechs Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen drei Kernkompetenzen aufgebaut, denen es seinen wirtschaftlichen Erfolg verdankt: Dazu zählt die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen gemäß den Anwendungsanforderungen der Kunden, eine hohe Fertigungsexzellenz mit einem modernen, digital vernetzten Maschinenpark und einer Produktion nach dem Null-Fehler-Prinzip sowie die globale Präsenz.

Weiterführende Informationen: https://www.wallstabe-schneider.de

Firmenprofil WSW Software GmbH

WSW Software entwickelt und vertreibt IT-Lösungen für die Logistik und für Business Analytics. Zum Kerngeschäft zählt das breite Angebot an SAP-basierten Add-ons für Lieferprozesse. Die Add-ons decken spezielle Kundenanforderungen ab und erweitern den SAP-Standard releasekompatibel. Sie sind modular aufgebaut und leicht konfigurierbar. Die Kunden schätzen die fairen Preise und den schnellen Return on Investment. Von der Beratung über die Entwicklung bis zum ITIL-konformen 24/7-Support bietet die WSW Software ihren Kunden daneben einen umfassenden Rundum-Service. Über die unterschiedlichsten Branchen hinweg sind die WSW-Lösungen heute bei rund 400 Kunden im Einsatz. Der IT-Dienstleister beschäftigt 130 Mitarbeiter*innen. Hauptsitz ist Gauting (bei München) mit Niederlassungen in Leonberg und Würzburg.

