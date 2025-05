Startseite Milch hält fit! Pressetext verfasst von Katharina Krause am Fr, 2025-05-30 09:30. Weltmilchtag am 1. Juni 2025: Videoclip und Gewinnspiel modern aufgegriffen Die Gemeinschaft der Milchwirtschaftlichen Landesorganisationen e.V. (GML) veröffentlicht zum Internationalen Tag der Milch am 1. Juni 2025 erneut einen unterhaltsamen Videoclip, der das diesjährige Motto „Milch hält fit!“ aufgreift. Die Landesorganisationen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz-Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen setzen damit ihre erfolgreiche Kommunikationsreihe fort – dieses Mal mit dem Fokus auf Bewegung, Fitness und Milch als Proteinquelle. Im humorvoll umgesetzten Rocky Balboa Style zeigen Landwirtinnen und Landwirte, dass Milch in ihrem Alltag für Energie und Vitalität steht. Ob beim Sprinten auf dem Futtertisch, Heuballenrollen über den Hof oder Yoga im Kälberstall – das Video verbindet auf unterhaltsame Weise körperliche Aktivität mit der modernen Milchwirtschaft und spricht damit gezielt ein junges, medienaffines Publikum an.

„Wir wollen zeigen, dass Milch nicht nur ein wertvolles Lebensmittel ist, sondern auch sinnbildlich für Lebensfreude, Kraft und Bewegung steht. Mit dem diesjährigen Videoclip möchten wir spielerisch den Wert von Milch in einem aktiven Lebensstil betonen“, erklärt Dr. Jan-Hendrik Paduch, Geschäftsführer der GML. „Außerdem wird deutlich: Unsere Milchbäuerinnen und Milchbauern sind fit – nicht nur körperlich, sondern auch kommunikativ auf Social Media.“ Das Video wird auf der Webseite www.milchwirtschaft.com sowie über die Social-Media-Kanäle der acht beteiligten Landesorganisationen ausgespielt. Begleitet wird der Clip auch 2025 wieder von einem Gewinnspiel, bei dem attraktive Preise wie ein Aktivurlaub auf dem Bauernhof warten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden aufgerufen, in den Kommentaren ihre persönliche Fitnessformel zu verraten. Einsendeschluss ist der 15. Juni 2025. Alle Informationen zum Gewinnspiel und zur Teilnahme finden sich ebenfalls unter www.milchwirtschaft.com. Landesweite Aktionen rund um den Weltmilchtag 2025

Neben der gemeinsamen Online-Aktion planen die milchwirtschaftlichen Landesorganisationen wieder zahlreiche regionale Veranstaltungen zum Internationalen Tag der Milch. Ob Hofbesuche, Mitmachaktionen oder Schulprojekte – bundesweit dreht sich rund um den 1. Juni alles um das Thema Milch. Internationaler Tag der Milch – Welche Bedeutung hat der Weltmilchtag?

Der Internationale Tag der Milch (ITM) wird jedes Jahr am 1. Juni gefeiert – seit 1957 weltweit initiiert durch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und den Internationalen Milchwirtschaftsverband (IDF). Milch und Milchprodukte sind bis heute ein elementarer Bestandteil zahlreicher Ernährungsempfehlungen – so etwa in mindestens 42 Ländern weltweit, wie das Max-Rubner-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, berichtet.