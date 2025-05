Startseite Pressemitteilung & Akkreditierung – Uraufführung „Opa Peter und der Wolf“ am 1. Juni 2025, Philharmonie Berlin Pressetext verfasst von Classico am Do, 2025-05-29 23:15. PRESSEMITTEILUNG Uraufführung von „Opa Peter und der Wolf“ am 1. Juni 2025 im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Berlin, 29. Mai 2025 – Am Sonntag, den 1. Juni 2025, um 15:30 Uhr, lädt das Leonardo da Vinci Kammerorchester zu einem ganz besonderen Familienkonzert in den Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin ein. Auf dem Programm stehen die Uraufführung von Daniel Pacittis „Opa Peter und der Wolf“ sowie im zweiten Teil das temperamentvolle „Concierto Criollo“, eine musikalische Hommage an Lionel Messi.

Teil 1: Opa Peter und der Wolf (Uraufführung)

In dieser fantasievollen Fortsetzung des Klassikers ist Peter inzwischen Großvater geworden. Gemeinsam mit seinem Enkel Oskar und dem altbekannten Wolf reist er ins Weltall – auf der Suche nach neuen Abenteuern, fremden Planeten und wichtigen Erkenntnissen über die Liebe zur Natur und die verbindendende Kraft der Musik. Erzählt wird das Werk von Justus Carrière, Claudia Renner und Jördis Trauer, begleitet von Tänzerin Caroline Roggatz. Die Musik stammt aus der Feder von Daniel Pacitti, der das Konzert dirigiert.

Teil 2: Fußballkonzert mit „Concierto Criollo“ – Hommage an Lionel Messi

Im Anschluss folgt das südamerikanisch inspirierte „Concierto Criollo“ von Daniel Pacitti. Ein packendes Werk für Violoncello und Orchester, das dem Weltfußballer Lionel Messi gewidmet ist und seinen Lebensweg nachzeichnet. Solist ist der mehrfach ausgezeichnete junge Berliner Cellist Constantin Siepermann.

Ein besonderes Highlight des zweiten Teils: Die Veranstaltung entsteht in Kooperation mit den beiden lokalen Profifußballvereinen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin. Die Vereinsmaskottchen Herthinho und Ritter Keule sind am Ende des Konzerts vor Ort und geben Autogramme für die kleinen Gäste – ein idealer Ausklang für ein Musik- und Fußballkonzert der besonderen Art. Programm:

• Daniel Pacitti: Opa Peter und der Wolf – Ein musikalisches Märchen für Orchester und Erzähler*innen (Uraufführung)

• Daniel Pacitti: Concierto Criollo für Violoncello und Kammerorchester – Lionel Messi gewidmet

Mitwirkende:

• Leonardo da Vinci Kammerorchester

• Daniel Pacitti – Dirigent

• Constantin Siepermann – Solist Violoncello

• Justus Carrière – Erzähler „Opa Peter“

• Claudia Renner – Erzählerin „Wolf Lupino“

• Jördis Trauer – Erzählerin „Enkel Oskar“

• Caroline Roggatz – Tanz

Veranstaltungsdetails:

• Datum: Sonntag, 1. Juni 2025

• Uhrzeit: 15:30 Uhr

• Ort: Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

• Adresse: Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin

• Dauer: ca. 105 Minuten inkl. Pause

• Tickets: ab 29,90 Presseakkreditierung:

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen. Für eine Akkreditierung bitten wir um Anmeldung bis spätestens Samstag, den 31. Mai 2025, per E-Mail an:

presse@leonardodavinci-kammerorchester.com Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihr Medium sowie Kontaktdaten an. Akkreditierte Pressevertreter erhalten freien Eintritt sowie auf Wunsch Pressematerial und die Möglichkeit zu kurzen Interviews im Anschluss an die Vorstellung.

Zur Akkreditierung sind Personen zugelassen, die journalistisch tätig sind.

Vor Ort ist ein gültiger Presseausweis eines anerkannten Journalistenverbands (z.?B. DJV, dju/ver.di) oder ein Nachweis über die aktuelle journalistische Tätigkeit (z.?B. aktuelle Veröffentlichungen, Redaktionsbestätigung) vorzulegen.

Zusätzlich ist ein amtlicher Lichtbildausweis zur Identitätsprüfung erforderlich. Kontakt für Presseanfragen:

Eleonore Chowdry

E-Mail: presse@leonardodavinci-kammerorchester.com

Website: https://www.leonardodavinci-kammerorchester.com/index.php

Konzertbeschreibung: https://www.berliner-zeitung.de/ticketshop/kindertag-2025-konzert-philha...

