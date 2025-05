Startseite Background Checks: Warum moderne Integritätsprüfungen für Unternehmen unverzichtbar sind Pressetext verfasst von Validato-AG am Do, 2025-05-29 19:35. ????Ein Erfahrungsbericht einer HR-Professional aus Deutschland Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Dieser Leitsatz hat in meiner täglichen Arbeit als HR-Managerin in einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland eine neue Bedeutung gewonnen. In Zeiten von Remote-Arbeit, zunehmender Digitalisierung und strengen Compliance-Vorgaben wie DORA und ISO 27001 wird es immer wichtiger, nicht nur auf die fachliche Qualifikation von Bewerbern zu achten, sondern auch auf deren Integrität und Zuverlässigkeit. ???? Die Bedeutung von Integritätsprüfungen im Recruiting-Prozess

Vor einigen Monaten standen wir vor der Herausforderung, eine Schlüsselposition im Finanzbereich neu zu besetzen. Die Bewerberin machte einen hervorragenden Eindruck, sowohl fachlich als auch persönlich. Doch ein umfassender Background Check brachte Unstimmigkeiten in ihrem Lebenslauf ans Licht, die sie uns gegenüber nicht erwähnt hatte. Ohne diese Integritätsprüfung hätten wir möglicherweise eine Fehlentscheidung getroffen, die unserem Unternehmen finanziell und reputativ geschadet hätte. ???? Human Risk Management als strategischer Erfolgsfaktor

Integritätsprüfungen sind für mich kein „Nice-to-have“, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Risikostrategie. Es geht darum, menschliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren – sei es in der Auswahl neuer Mitarbeitender, bei Mitarbeiterüberprüfungen oder der Schulung von Führungskräften im Umgang mit potenziellen Risikofaktoren. ?? Tools und Plattformen für effektives Human Risk Management

Unser Unternehmen nutzt eine DSGVO-konforme Plattform für digitale Integritätsprüfungen. Wichtig war uns dabei, dass die Plattform nahtlos in unsere Prozesse integrierbar ist und sowohl klassische Pre-Employment Screenings, regelmäßige Mitarbeitendenprüfungen als auch Drittanbieter-Screenings ermöglicht. Validato hat uns überzeugt, da die Firma weltweit Screenings ermöglicht und zugleich lokal verankert ist. ? Fazit: Risikominimierung durch Integritätsmanagement

Die Implementierung eines strukturierten Human Risk Management Frameworks hat unsere HR-Abteilung nicht nur effizienter gemacht, sondern auch das Vertrauen der Geschäftsführung in unsere Prozesse gestärkt. Integritätsprüfungen sind für uns heute ein unverzichtbares Instrument, um die Qualität unserer Neueinstellungen zu sichern und langfristig die Resilienz unseres Unternehmens zu stärken. Validato sehen wir dabei als den idealen Partner in Deutschland – für Background Checks, Pre-Employment Screenings und den ganzheitlichen Aufbau eines effektiven Human Risk Managements.

https://validato.com/de-de/artikel/warum-background-checks-in-deutschen-...