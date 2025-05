Startseite GoodData bringt KI-Assistenten auf den Markt: Integrierbare generative Analysen, denen Sie vertrauen können Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-29 15:16. Konversationsanalyse der nächsten Generation jetzt verfügbar, sicher und vollständig integrierbar San Francisco, CA / Access Newswire / 29. Mai 2025 / GoodData gab heute bekannt, dass GoodData AI Assistant, eine Konversationsanalyselösung, die die Art und Weise verändert, wie Geschäftsanwender mit Daten umgehen, ab sofort allgemein verfügbar ist. Der KI-Assistent ist skalierbar und ermöglicht es Anwendern, Fragen in einfacher Sprache zu stellen und präzise, kontrollierte Erkenntnisse genau dort zu erhalten, wo Entscheidungen getroffen werden. Als Vorzeigefunktion der GoodData KI-Plattform definiert der KI-Assistent neu, wie Unternehmen den Wert von Analysen erschließen. Er verbindet die Leistungsfähigkeit generativer KI mit semantischem Kontext und robusten Unternehmensrichtlinien und ermöglicht so eine schnellere, intelligentere und von Grund auf sichere Datenanalyse. Konversationsanalyse im Unternehmensmaßstab Mit der Veröffentlichung des GoodData AI Assistant erhalten Unternehmen Zugriff auf eine Konversationsschnittstelle, die jedem Benutzer KI-gesteuerte Datenanalyse ermöglicht, ohne Kompromisse bei Governance oder Leistung einzugehen. Mit der Einführung des KI-Assistenten präsentiert GoodData eine Reihe intelligenter Funktionen, die speziell auf Entscheidungsträger in Unternehmen zugeschnitten sind und deren Anforderungen im Vordergrund stehen: · Erstellung von Visualisierungen in natürlicher Sprache: Benutzer können Diagramme oder Tabellen erstellen, indem sie einfach beschreiben, was sie sehen möchten. Der Assistent interpretiert die Absicht, fragt das Datenmodell ab und stellt innerhalb von Sekunden visuelle Erkenntnisse dar.

· Automatische Vervollständigung für Analyseobjekte: Die Erstellung von Abfragen wird durch vorausschauende Vorschläge für Metriken, Attribute und Filter schneller und intuitiver.

· Tiefensuche: Benutzer können Dashboards und Visualisierungen mithilfe semantischer Suche und Kontextinformationen finden, ohne die genauen Namen oder Speicherorte kennen zu müssen.

· Speichern von Erkenntnissen und Berechtigungen: Benutzer können Ad-hoc-Visualisierungen direkt in der Analyseumgebung speichern und mit konfigurierbaren Zugriffskontrollen übersichtliche und kontrollierte Abläufe gewährleisten.

· Vorschläge für nächste Schritte: Der Assistent empfiehlt Folgemaßnahmen und hilft Benutzern so, ihre Analysen zu verfeinern und schneller zu Erkenntnissen zu gelangen.

· Nutzungssteuerung: Durch konfigurierbare Nutzungsbeschränkungen und Überwachungstools können Sie die Kosten kontrollieren und eine verantwortungsvolle Nutzung der KI sicherstellen.

· White-Labeling: Der Assistent lässt sich nahtlos einbetten und vollständig umbenennen, sodass Kunden ihn als Teil ihrer eigenen Anwendungen anbieten können, ohne auf GoodData zu verweisen.

· Infrastruktur der Enterprise-Klasse: Eine Architektur mit hoher Verfügbarkeit gewährleistet konsistente Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für unternehmenskritische Bereitstellungen. So funktioniert es: Ein Blick hinter die Kulissen Der GoodData AI Assistant basiert auf einer modernen, skalierbaren Architektur, die für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde: · RAG-Architektur: Verwendet Retrieval-Augmented Generation (RAG), um nur die relevantesten Teile der semantischen Schicht abzurufen, bevor sie an das LLM gesendet werden. Dies verbessert die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit - selbst bei großen Modellen.

· Effizient bei großen Modellen: Durch die Eingrenzung der Eingabe kann der Assistent sehr große semantische Schichten verarbeiten, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

· LLM-unabhängig: Kompatibel mit allen gängigen LLM-Anbietern. Keine Bindung an einen Anbieter oder Vektorspeicher (z. B. OpenAI), was volle Flexibilität gewährleistet.

· Durch KI validiert: Die Antworten werden mit einer LLM-as-a-Judge-Methode überprüft, bei der spezielle Modelle die Antworten bewerten und validieren, bevor sie an den Benutzer zurückgegeben werden. Dieser Ansatz gewährleistet genaue, schnelle und sichere Erkenntnisse bei vollständiger Kontrolle durch das Unternehmen. Der GoodData AI Assistant wurde entwickelt, um die Lücke zwischen technischer Analyse und zugänglicher Entscheidungsfindung zu schließen, so Jan Franek, Senior Product Manager bei GoodData. Wir versetzen Geschäftsanwender in die Lage, sofort zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen - und dabei die Kontrolle und Governance zu behalten, die Unternehmen benötigen. Warum das wichtig ist Der KI-Assistent reduziert die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung drastisch, unterstützt Geschäftsanwender ohne tiefgreifende technische Kenntnisse und lässt sich über APIs und SDKs direkt in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Er ist mehr als ein Chatbot - er ist ein Geschäftspartner, der Ihre Daten und Ihren Geschäftskontext versteht. Die wichtigsten Vorteile · Intelligentere Analyse: Von detaillierten Erklärungen bis hin zu geführten nächsten Schritten erhalten Benutzer mühelos kontextbezogene Erkenntnisse.

· Schnellere Amortisierung: Befähigen Sie Teams mit sofortigen Antworten, die auf Ihr Datenmodell und Ihre Geschäftslogik abgestimmt sind.

Sicher und konform: Es verlassen keine Daten Ihre Umgebung. KI-Ergebnisse sind standardmäßig erklärbar, überprüfbar und privat. Modular aufgebaut, sofort einsatzbereit Als Teil des umfassenden GoodData-KI-Ökosystems basiert der KI-Assistent auf einer modularen Architektur, sodass er sofort einsatzbereit ist oder über SDKs und APIs nahtlos in benutzerdefinierte Anwendungen eingebettet werden kann. Dank der intelligenten semantischen Ebene und dem KI-fähigen Analytics Lake ist sichergestellt, dass alle Erkenntnisse genau, kontrolliert und auf Ihre Geschäftslogik abgestimmt sind. Ausblick Die Einführung des KI-Assistenten ist ein wichtiger Meilenstein in der umfassenden KI-Vision von GoodData, in der jede Interaktion mit Analysen intuitiv, intelligent und kontextbezogen ist. In Zukunft wird der KI-Assistent noch proaktiver, integrierter und anpassungsfähiger werden. Als Teil der sich weiterentwickelnden GoodData KI-Plattform wird der Assistent weiterhin von einer tieferen Integration über die semantische Ebene hinweg, einer engeren Verzahnung mit Unternehmensworkflows und der Unterstützung der neuesten Fortschritte im Bereich generativer KI profitieren - und das bei voller Flexibilität, Governance und Kontrolle. Über GoodData GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft - eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen. GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten. Für weitere Informationen besuchen Sie GoodData's Website und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube, und Medium.

