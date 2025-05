Startseite ZenaTech entwickelt mit Quantencomputern und Künstlicher Intelligenz gesteuerte Drohnenflotten, um Waldbrände im Westen der USA Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-29 15:08. Vancouver, British Columbia (29. Mai 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc., (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute seine strategische Initiative bekannt, Quantencomputing und KI-gestützte Drohnen einzusetzen, um die Erkennung, Vorhersage und Bekämpfung von Waldbränden in den westlichen und Küstenstaaten der USA zu revolutionieren. Diese innovative Lösung ist Teil des expandierenden Clear Sky-Projekts von ZenaTech, einer Initiative, die darauf abzielt, die zunehmende Bedrohung durch Wetterereignisse mit Schäden in Milliardenhöhe durch hochpräzise Umweltüberwachung mit KI-Drohnen, Drohnenschwärmen und durch Quantentechnologie verbesserte Analysen zu mindern. Wir wollen die Drohnentechnologie der nächsten Generation für die Abwehr einer der gefährlichsten Naturgefahren Amerikas an vorderster Front einsetzen, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Durch die Integration von Quantencomputern in unsere KI-Drohnensysteme können wir riesige Mengen an Daten über die Atmosphäre und das Gelände verarbeiten, sodass wir mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit nahezu in Echtzeit Vorhersagen zu Waldbränden treffen und Reaktionsstrategien entwickeln können. Durch die Integration von Quantencomputern kann ZenaTech komplexe Datensätze weitaus schneller verarbeiten als mit herkömmlichen Methoden und so die Rohdaten der Drohnen in verwertbare Informationen für Katastrophenschutzteams, Forstbehörden und Umweltschutzbehörden umwandeln. Mit der Drohne ZenaDrone 1000 und einer Flotte von Drohnen, die mit Wärmesensoren, Multispektralkameras und 360-Grad-LiDAR-Sensoren ausgestattet sind, können autonome Flugmissionen über eine Fläche von mehr als 300 Quadratmeilen durchgeführt werden. Diese Drohnenschwärme sammeln Umweltdaten, die dann mithilfe von Quantencomputerplattformen verarbeitet werden, um Vorhersagemodelle zu erstellen, die die Ausbreitung von Waldbränden auf der Grundlage von Gelände, Vegetationsdichte, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnissen simulieren. Das kürzlich von ZenaTech übernommene Landvermessungsunternehmen mit Sitz in Portland, Oregon, das nun als Drone-as-a-Service-Büro fungiert, wird Teil dieser Initiative sein und große Landstriche auf Waldbrände untersuchen und Brandmanagementtests unter Einbeziehung der Drohnenschwarmtechnologie im Nordwesten der Pazifikküste durchführen. Das Unternehmen wird auch seine Partnerschaft mit den Ureinwohnern von Wyoming nutzen, um Maßnahmen zur Brandbekämpfung und die autonome Überwachung von Stammesgebieten zu testen. Das ursprüngliche Team des Clear Sky-Projekts wird auf 20 Ingenieure erweitert, die sich den Forschungs- und Entwicklungsinitiativen des Unternehmens widmen, darunter Waldbrandmodellierung, Geodatenoptimierung und KI-gestützte Vorhersagen. Das Quantencomputing ist ein aufstrebender Bereich der Spitzeninformatik, der sich die einzigartigen Eigenschaften der Quantenmechanik zunutze macht, um Probleme zu lösen, die selbst die leistungsstärksten klassischen Computer von heute nicht bewältigen können, und um extrem komplexe mathematische Aufgabenstellungen und Daten mit um Größenordnungen höheren Geschwindigkeiten zu verarbeiten. Quantencomputer können diese umfangreichen und komplexen Drohnendaten viel schneller und genauer analysieren, was die Wetterprognosen verbessert und die Möglichkeit zur Vorhersage von Extremereignissen wie Hurrikans oder Tornados optimiert. Im vergangenen Jahr gab es weltweit 58 separate Wetterkatastrophen mit Schäden in Milliardenhöhe, die zweithöchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. Davon ereigneten sich 27 in den USA. Sie wurden durch extreme Wetterereignisse wie Hurrikane, Waldbrände, Überschwemmungen und schwere Stürme verursacht, wie aus dem Naturkatastrophen- und Klimabericht von Gallagher Re hervorgeht. Über ZenaTech ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk. Über ZenaDrone ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde. Ansprechpartner für weitere Informationen: Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

