Startseite Nova Pacific durchteuft im Projekt Lara eine Massivsulfidmineralisierung - Ergebnisse der Schnellanalyse stehen noch aus Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-29 15:00. Vancouver, British Columbia, Kanada, 29. Mai 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Bohrprogramm über 8.500 Meter im vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der Provinz British Columbia bekannt zu geben. Wichtige Eckdaten: Das Phase-1-Bohrprogramm befindet sich in Umsetzung: Die ersten 14 von 39 geplanten Bohrungen wurden bereits niedergebracht; bis dato wurden insgesamt 3.105 Bohrmeter absolviert.

Die Analyseergebnisse stehen noch aus: Aus den vier ersten Bohrlöchern wurden Proben entnommen, die dem Labor von ALS Geochemistry in Nord-Vancouver zur Schnellanalyse übermittelt werden.

Eine Massivsulfidmineralisierung wurde angetroffen: Es wurden wichtige Mineralien wie Sphalerit, Bleiglanz, Kupferkies und Pyrit, die für VMS-Lagerstätten typisch sind, vorgefunden.

Die Explorationsziele gehen in zwei Richtungen:

Zum einen soll eine historische Ressource verifiziert werden,

zum anderen sollen neue Ziele entlang des Streichens und in der Tiefe untersucht werden, um das aktuelle Geomodell eventuell erweitern zu können.

Ausblick auf bedeutende Katalysatoren:

Die Ergebnisse der Schnellanalyse zu den ersten Bohrlöchern sollte in einer kontinuierlichen Berichterstattung resultieren.

Eine aktuelle Mineralressourcenschätzung ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Sam Eskandari, der CEO des Unternehmens, erläutert: Wir haben im Projekt Lara einen guten Start hingelegt. Die Bestätigung der Massivsulfidmineralisierung in unseren ersten Bohrlöchern anhand der Sichtung ist ein vielversprechender erster Hinweis auf das wahre Potenzial des Projekts. In dieser Phase der Bohrungen geht es nicht nur um die Verifizierung, sondern auch darum, das Potenzial des Projekts Lara im weiteren Sinne aufzudecken. Mit der Einreichung von Proben für eine Schnellanalyse und den zahlreichen Zielen, die noch vor uns liegen, sind wir im Projekt Lara aus unserer Sicht gut aufgestellt, um hier ein erstklassiges VMS-Projekt in British Columbia auf den Weg zu bringen. Wir sind zuversichtlich, in den kommenden Wochen dann laufend über neue Ergebnisse berichten zu können. Phase-1-Bohrprogramm im Coronation Trend bereits in Umsetzung In der ersten Phase des Explorationsprogramms konzentriert sich Nova Pacific darauf, 39 Bohrungen mit rund 8.500 Bohrmetern abzuteufen. Die Bohrungen wurden Mitte Mai eingeleitet; bisher wurden 14 Diamantbohrungen im NQ-Format über insgesamt 3.105 Meter niedergebracht. Die Bohrungen werden fortgesetzt. In den ersten bearbeiteten Bohrlöchern wurden Abschnitte aus Erzgängen mit sichtbarer Massivsulfid- und Sulfidmineralisierung im alterierten felsischen Vulkangestein der Sicker Group ermittelt. Analyseergebnisse stehen noch aus Aus den vier ersten Bohrlöchern wurden Proben entnommen, die dem Labor von ALS Geochemistry in Nord-Vancouver zur Schnellanalyse übermittelt werden. Derzeit wird das Bohrkernmaterial aufbereitet; sobald die entsprechenden Arbeiten abgeschlossen sind, werden Proben aus weiteren Bohrlöchern zur Analyse eingereicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79779/05-29-25NovaPacific250... Abbildung 1: Kernmaterial aus Loch NP25-001 - zu sehen sind Abschnitte aus Massivsulfid- und Sulfidgängen mit Anteilen von Sphalerit, Bleiglanz, Kupferkies und Pyrit. Phase-1-Programm Das mit Spannung erwartete Phase-1-Programm verfolgt zwei Hauptziele: 1. Bestätigung der historischen Ressource: Das Unternehmen plant, das Vorkommen und die Ausdehnung jener Mineralisierung zu bestätigen, die in der historischen Ressourcenschätzung ausgewiesen wird. Diese aktuelle Bohrphase wird neue geologische Daten liefern, wobei moderne Analysemethoden und Qualitätskontrollen zum Einsatz kommen, um den höchsten Branchenstandards zu entsprechen.

2. Nachweis des Erweiterungspotenzials: Neben den Bestätigungsbohrungen plant das Unternehmen auch die Erkundung der vor kurzem ermittelten Explorationsziele mit hoher Priorität, die jenseits der zuvor definierten Mineralisierungsgrenzen entlang des Coronation Trend liegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79779/05-29-25NovaPacific250... Abbildung 2: Bohranlage am Standort des Projekts Lara. Wissenswertes zu den historischen Ressourcen Für das Projekt Lara liegt eine historische Ressourcenschätzung vor, die auf 323 Bohrungen mit einem Bohrvolumen von mehr als 58.000 Metern basiert. Die historische Mineralressourcenschätzung (MRE) für Lara entspricht zwar keiner NI 43-101-konformen MRE nach dem aktuellen Standard, gilt aber insofern als relevant, als sie Hintergrundinformationen liefert, die bei der aktuellen Bohrzielsuche helfen. Wie das Unternehmen betont, wurde diese Ressource noch von keinem qualifizierten Sachverständigen validiert. Sie wird daher nicht wie eine aktuelle Ressource behandelt. Kategorie Tonnen Zink (%) Silber (g/t) Kupfer (%) Blei (%) Gold (g/t)

angedeutet 1.146.700 3,01 32,97 1,05 0,58 1,97

vermutet 669.600 2,26 32,99 0,90 0,44 1,90

Tabelle 1. Historische Ressourcenschätzung von Lara (1% Zinc Block Cutoff-Wert) Aktuelle Mineralressourcenschätzung für 2025 geplant Vorbehaltlich der Ergebnisse der Analyse ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Zielzonen des Phase-1-Bohrprogramms das Potenzial haben, die Berechnung einer MRE im vierten Quartal 2025 zu unterstützen. Im Vorfeld der Ausarbeitung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung hat das Unternehmen die Firma Mineit Consulting Inc. mit der Erstellung eines neuen Fachberichts für das Projekt Lara beauftragt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79779/05-29-25NovaPacific250... Abbildung 3: Geologe von Tripoint Geological Services nimmt Kernmessungen am derzeit vorliegenden Bohrkernmaterial vor. Evaluierung nahegelegener Zonen zur Erschließung weiterer Potenziale im Projekt Lara ist im Gange Das Projekt Lara umfasst 19 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 4.671 Hektar in einem 17 Kilometer langen Gürtel der McLaughlin Ridge Formation - einem Korrelat der Myra Formation, in der sich rund 140 km nordwestwärts der ehemalige Förderbetrieb der VMS-Mine Myra Falls befindet. Während dem Coronation Trend in der Vergangenheit die meiste Aufmerksamkeit geschenkt wurde, hat Nova mit der Evaluierung von sechs weiteren Mineralisierungszonen auf dem Projektgelände begonnen, von denen viele historische Bohrungen aufweisen. Diese Zonen sind noch nicht ausreichend erkundet und bieten im Rahmen der Strategie des Unternehmens, Mineralressourcen jenseits des Coronation Trends zu definieren, attraktive Möglichkeiten. Zur Unterstützung der zukünftigen Explorationsplanung finden aktuell konzeptionelle Arbeitsprogramme statt. Das Potenzial für übereinander gestapelte Linsen und stratigraphische Cluster, die für VMS-Systeme typisch sind, spricht ebenfalls für einen breiteren Explorationsansatz. Qualifizierter Sachverständiger Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von David Nelles, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften Nova Pacific bemüht sich frühzeitig um eine sinnvolle Einbindung von Gemeinden der First Nations, um sicherzustellen, dass die Mineralexplorations- und Mineralerschließungsaktivitäten des Unternehmens gut koordiniert sind und breite Unterstützung erhalten. Lokale Prioritäten und Anliegen werden berücksichtigt und gleichzeitig die Möglichkeiten der Zusammenarbeit optimiert. Das Unternehmen ist insbesondere bestrebt, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit indigenen Gruppen aufzubauen, in deren traditionellen Gebieten sich die Projekte des Unternehmens befinden. Alle Arbeitsprogramme werden sorgfältig geplant, um ein hohes Maß an ökologischer und sozialer Verträglichkeit zu erreichen. Über Nova Pacific Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gerichtet ist. Nova Pacific hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) am Projekt Lara abgeschlossen. Das Projekt beherbergt eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen Metallen und Edelmetallen ist, und befindet sich in erstklassiger Lage unweit einer hervorragend ausgebauten Infrastruktur. Zu den kommenden strategischen Maßnahmen von Nova Pacific zählen Bestätigungs- und Explorationsbohrungen sowie die Berechnung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE). Im Anschluss an diese Meilensteine werden weitere Technik- und Explorationsstudien in Betracht gezogen. Das Unternehmen ist bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.novapacificmetals.com . Im Namen des Board of Directors

Sam Eskandari, CEO & Direktor Für Anlegeranfragen oder zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nova Pacific Metals Corp.

info@novapacificmetals.com

+1-416-918-6785 Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Zukunftsgerichtete Informationen Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, jedoch kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, und daher sollte man sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens, Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen oder zur Verifizierung historischer Bohrergebnisse, die Pläne des Unternehmens zur Durchführung und zum Abschluss seines Explorationsprogramms der Phase 1 einschließlich der Fertigstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung, Explorations- und Minenerschließungspläne sowie der Zeitpunkt der Aufnahme des operativen Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden, das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versäumnis, erforderliche behördliche, umweltrechtliche oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Berücksichtigung der First Nations und anderer indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Projektentwicklung; erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten; sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 