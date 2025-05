Startseite C919 im Einsatz bei CEA bereits zwei Jahre – Über 1,57 Mio. Fluggäste befördert Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-05-29 13:43. Am 28. Mai feierte China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) zweijährigen kommerziellen Betrieb für das vollständig in China entwickelte große Passagierflugzeug C919. Als weltweit erste Fluggesellschaft, die das C919 in Betrieb nahm, nimmt CEA mutig die Rolle des „Vorreiters“ und „Innovators“ über und erzielte im Rahmen des kommerziellen Flugbetriebs von C919 mehrere „Premieren“ und „Spitzenleistungen“, wobei eine Reihe von branchenweit einzigartigen Betriebsrichtlinien, -verfahren und -standards von CEA entwickelt wurden, um die „sicheren Flüge, hohen Ambitionen, starke Marke und hohe Rentabilität“ von C919 voranzutreiben. Am 9. Dezember 2022 nahm CEA das weltweit ersten C919 ab. Am 28. Mai 2023 absolvierte das Flugzeug den Flug MU9191 von CEA aus Shanghai Hongqiao nach Beijing Capital, was den weltweit ersten kommerziellen Passagierflug dieses Flugzeugtyps darstellte. Als Errungenschaft veröffentlichte CEA im Oktober 2024 auf dem „North Bund International Aviation Forum“ die „Systemkonstruktion für den kommerziellen Betrieb im Maßstab C919“, was darauf abzielt, die Branche zur gemeinsamen Erforschung und Schaffung eines ausgereifteren und effizienteren Betriebsmodells in der Branche zu ermutigen und zur prosperierenden Entwicklung des großen Passagierflugzeugs Chinas beizutragen. Seit der kommerziellen Inbetriebnahme von C919 entscheiden sich immer mehr Reisende für das vollständig in China entwickelte große Passagierflugzeug, wodurch die Auslastung der C919-Flüge durchgängig auf einem hohen Niveau von fast 80 % liegt. In den letzten zwei Jahren erhielten die C919-Besatzungen mehr als tausend Briefe von Fahrgästen, in denen sie ihr Flugerlebnis und den Service von CEA lobten und ihre großen Erwartungen an die Zukunft der in China entwickelten großen Passagierflugzeuge äußerten. ZHANG Shaobo, ein C919-Kapitän von CEA, sagte dazu: „Das C919 genießt bei den Fahrgästen eine hohe Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wir erhalten oft Briefe und Zeichnungen von Fahrgästen und Flugbegeisterten. Auch wenn keine Notwendigkeit zu reisen besteht, nehmen einige Flugbegeisterte die C919 gezielt für einen Hin- und Rückflug, um das vollständig in China entwickelte große Passagierflugzeug zu erleben.“ Bis zum 27. Mai 2025 absolvierte alle C919 von CEA insgesamt mehr als 28.000 Flugstunden, mit mehr als 11.400 kommerziellen Flügen und über 1,57 Millionen beförderten Fahrgästen. Derzeit gibt es bei CEA bereits mehr als 127 Piloten für das C919, über 640 Flugbegleiter, fast 500 vom Unternehmen ausgebildete Wartungstechniker und 54 Dispatcher. Bei CEA verzeichnen derzeit alle C919 einwandfreie technische Zustände und eine gute Flugsicherheit, während sich die Betriebskennzahlen wie die tägliche Auslastung stetig verbessern und die Gesamtbetriebsfähigkeit umfassend unter Beweis gestellt wurde. Derzeit werden 14 Premium-Flugverbindungen mit dem C919 bedient, darunter Shanghai Hongqiao – Chengdu Tianfu, Shanghai Hongqiao – Beijing Daxing und Shanghai Hongqiao – Beijing Capital, mit denen 12 Städte miteinander verbunden sind. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten