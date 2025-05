Neue Zonen mit Goldmineralisierung außerhalb der Grenzen der Lagerstätte Ternera entdeckt

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX:TSO, OTCQB:TSORF, FST:5D7) freut sich, bedeutende Analyseergebnisse aus seinem laufenden Erweiterungs- und Auffüllbohrprogramm im El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Die Explorationsbohrungen haben weiterhin neue goldführende Zonen sowohl innerhalb als auch über die bestehende Grenze der 1,3 Mio. Unzen umfassenden Mineralressourcenschätzung (MRE) der Ternera-Goldlagerstätte (Ternera) hinaus durchschnitten.

Diamantbohrloch ZDDH0377 lieferte 47,60 m mit 1,13 g/t Gold ab einer Tiefe von 402,60 m, einschließlich 20,40 m mit 2,05 g/t ab 414,60 m. Dieser neue Abschnitt ergänzt und bestätigt die zuvor berichteten Ergebnisse aus Bohrloch ZDDH0356, das 132,18 m mit 1,28 g/t Gold ab 363,00 m durchteufte, einschließlich 21,70 m mit 4,26 g/t Gold ab 371,30 m (1).

HIGHLIGHTS

· Anschlussbohrungen an Bohrloch ZDDH0356 bestätigen das Vorkommen einer ausgedehnten Mineralisierung außerhalb der aktuellen MRE-Grenze von Ternera. Weitere Bohrungen in diesem Gebiet sind im Gange.

· Mehrere Bohrabschnitte definieren neue Goldzonen südlich der aktuellen MRE:

o Bohrloch ZDDH0377 bestätigt eine neue, große mineralisierte Zone:

§ 47,60 m mit 1,13 g/t Gold ab 402,60 m, einschließlich

§ 20,40 m mit 2,05 g/t Gold ab 414,60 m, einschließlich

§ 3,54 m mit 5,30 g/t Gold ab 418,00 m

· Zusätzliche oberflächennahe Abschnitte in der nördlichen Erweiterungszone beinhalten:

o 20,90 m mit 1,05 g/t Gold ab 125,10 m (ZDDH0373);

o 0,50 m mit 25,70 g/t Gold ab 34,70 m (ZDDH0372);

o 10,57 m mit 1,30 g/t Gold ab 79,58 m

· Die Bohrungen werden fortgesetzt, mit Fokus auf die Erweiterung der MRE an den flachen nördlichen und südlichen Enden von Ternera.

Kommentar von Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves:

Unser laufendes Bohrprogramm bestätigt weiterhin das Vorhandensein neuer mineralisierter Zonen, die während der Kampagne entdeckt wurden. Unser derzeitiges Ziel ist es, in diesen Bereichen die notwendige Bohrdichte zu erreichen, um deren Einbeziehung in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu ermöglichen, die wir in den kommenden Monaten veröffentlichen möchten.

Diese starken Ergebnisse aus und um Ternera überraschen uns nicht - sie definieren weiterhin neue mineralisierte Zonen und stützen unser geologisches Modell. Mit über 15.000 zusätzlich gebohrten Metern seit der Abgrenzung der MRE 2023 sind wir gut aufgestellt, um ein bedeutendes Update zu liefern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79773/2025_05_29_TesoroNEUE....

Abbildung 1: El Zorro Goldprojekt - Ternera-Gebiet.

Bohrstandorte des aktuellen Programms, neue Ergebnisse in Gold hervorgehoben. Zuvor veröffentlichte Ergebnisse in Weiß (siehe ASX-Mitteilungen vom 23. März 2021, 25. Juni 2021, 3. November 2021, 8. November 2022, 18. September 2023, 13. Juni 2024, 2. Juli 2024, 28. Oktober 2024, 16. Januar 2025 und 20. März 2025). Bezugskoordinaten PSAD56 19S.

BOHRUNGEN BEI TERNERA DEFINIEREN NEUE GOLDZONEN

Die derzeitige Diamantbohrkampagne von Tesoro bei Ternera konzentriert sich auf die Erweiterung und Auffüllung der 1,5 Mio. Unzen umfassenden MRE. Die Bohrungen zielten auf neu identifizierte Goldausläufer sowohl nördlich als auch südlich der aktuellen Ressourcenschale ab. Bisher liegen Ergebnisse für zehn Diamantbohrlöcher vor: sechs zielten auf flache nördliche Erweiterungen, zwei auf neu entdeckte Mineralisierung im Süden und zwei testeten die südliche Ausdehnung der mineralisierten Zone Ternera East (siehe Abbildung 1).

Bohrloch ZDDH0377 lieferte 47,60 m mit 1,13 g/t Gold ab 402,60 m, einschließlich 20,40 m mit 2,05 g/t Gold ab 414,60 m, und bestätigt damit die breite mineralisierte Zone, die erstmals in Bohrloch ZDDH0356 durchteuft wurde.

Zusätzliche Bohrungen in diesem neuen Gebiet sind im Gange, um ausreichende Daten für die geplante Aktualisierung der MRE zu generieren.

Auffüll- und Erweiterungsbohrungen im Norden lieferten weiterhin positive Ergebnisse mit weiterer Definition mineralisierter Zonen. Ternera bleibt nach Norden hin offen.

Eine vollständige Tabelle signifikanter Bohrabschnitte ist in Tabelle 1 dargestellt.

NÄCHSTE SCHRITTE

Die Bohrungen bei El Zorro werden in den kommenden Monaten fortgesetzt, mit dem Ziel, so viele neue Abschnitte wie möglich in die MRE-Aktualisierung aufzunehmen.

Im Rahmen des bisherigen Programms waren zwei Bohrgeräte im Einsatz, betrieben von verschiedenen Auftragnehmern. Im April wurde ein Bohrgerät aufgrund unzureichender Leistung abgezogen und durch einen neuen Auftragnehmer ersetzt, wodurch die volle Bohrkapazität wiederhergestellt wurde.

Die beiden Bohrgeräte werden weiterhin rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, bis zum Abschluss der Kampagne betrieben, die derzeit für den Beginn im Juli 2025 erwartet wird.

Bei dieser Übersetzung einer Pressemeldung von Tesoro Gold handelt es sich nur um einen Auszug aus einer 12-seitigen Meldung. Sie können die gesamte Meldung hier abrufen:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02951433-6A1266457&v=04711220c3a57065317ba4efca4a3459a4e46882

Autorisiert durch den Aufsichtsrat von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

Fußnoten

¹ Siehe ASX-Mitteilung vom 16. Januar 2025.

Über Tesoro Gold

Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusivgebundene Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die 1,3 Millionen Unzen umfassende Entdeckung von Ternera befindet sich in der Küsten-Cordillera Chiles. Diese Region beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, erfahrene Dienstleister und eine versierte Bergbauarbeitskraft. Große Teile der Küsten-Cordillera sind bislang unerforscht, was auf die zersplitterte Eigentumsstruktur der Bergbaukonzessionen zurückzuführen ist. Tesoro ist es jedoch dank seines lokalen Netzwerks und seiner Erfahrung gelungen, sich die Rechte am großflächigen El Zorro-Goldprojekt zu sichern - im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die zu 95% im Besitz von Tesoro stehende chilenische Tochtergesellschaft hält 93,8% am El Zorro-Goldprojekt.

Zukünftige Entwicklungen

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Entwicklungen verstanden werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wesentliche Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, sich ohne Vorankündigung ändern können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Frühere Entwicklungen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Entwicklungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder der Angemessenheit von zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Prognosen gegeben. Nichts in dieser Mitteilung oder in den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen stellt eine Zusicherung, Erklärung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro Gold dar oder darf als solche ausgelegt werden.

Erklärung der sachverständigen Personen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen in Bezug auf Mineralressourcen basieren auf Daten, die von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurden - einer sachverständigen Person (Competent Person), die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die relevant für den betrachteten Mineralisierungstyp und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Tätigkeiten ist, um als sachverständige Person im Sinne der 2012-Ausgabe des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Mitteilung vom 9. März 2023 enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen würden. Die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen der sachverständigen Person dargestellt werden, wurden nicht wesentlich verändert. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in dieser Mitteilung beruhen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert.

Die Mineralressource besteht aus 802.000 Unzen in der Kategorie Indicated und 479.000 Unzen in der Kategorie Inferred.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen in Bezug auf Explorationsergebnisse basieren auf Daten, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Angewandte Geologie, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Anteilseigner des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisierungstyp und die Art der Lagerstätte sowie für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachverständige Person im Sinne der 2012-Ausgabe des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angaben in diesem Bericht in der vorliegenden Form und im gegebenen Kontext zu.

