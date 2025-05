Startseite Eröffnung des Chinesisch-Deutschen Forums für industrielle Zusammenarbeit und Entwicklung 2025 in Peking eröffnet Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-05-29 09:21. Am 26. Mai wurde das Deutsch-Chinesische Forum für industrielle Zusammenarbeit und Entwicklung Beijing – das China-Deutschland (China-Europa) Hidden Champions Forum 2025 (nachfolgend „das Forum“ genannt) im Internationalen Konferenz- und Ausstellungszentrum China-Deutschland in Beijings Stadtbezirk Shunyi eröffnet. Unter dem Leitthema „Gemeinsame Innovation · Integrierte Entwicklung“ wird das Forum gemeinsam von der Volksregierung des Stadtbezirks Shunyi der Stadtverwaltung Beijing und dem Europäischen Wirtschaftssenat ausgerichtet. Mitinitiatoren sind das Zentrum für Internationale Zusammenarbeit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), die Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) sowie das DEZ – Deutsch-Europäisches Zentrum für KMU-Kooperation in China. Über 600 Teilnehmer nahmen am Forum teil, darunter Regierungsvertreter aus dem In- und Ausland, Wissenschaftler, Branchenführer sowie Medienvertreter. Fast 200 Regierungsvertreter, Repräsentanten von Hidden-Champion-Unternehmen aus Deutschland und Europa und Branchenorganisationen aus dem Ausland reisten nach Beijing, um an dem Forum teilzunehmen – die Zahl der internationalen Gäste hat sich im Vergleich zur ersten Ausgabe verdoppelt. Die deutsche und europäische Seite haben eine starke Kooperationsbereitschaft gezeigt. Mehr als 400 Vertreter inländischer spezialisierter und innovativer Klein- und Mittelunternehmen (KMU), Forschungseinrichtungen sowie Industrie-Investmentfonds nahmen ebenfalls teil. Unternehmen, Industrieparks und Regierungsvertreter führten vertiefte Gespräche zu technologischer Innovation, industrieller Entwicklung, Talentmobilität und Informationsaustausch und schrieben gemeinsam ein neues Kapitel der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland (Europa). Bei der Eröffnungszeremonie hielten Mu Peng, sowie Vizebürgermeisterin von Beijing, Walter Döring, Exekutivvorsitzender des Europäischen Wirtschaftssenats und Vorsitzender der ADWM, Wan Qian, stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung für internationale Zusammenarbeit der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, Hans-Peter Friedrich, ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Bundestages, und Gong Zongyuan, Parteisekretär des Stadtbezirks Shunyi, Reden. Tang Heng, Botschafter der Abteilung Europa im Außenministerium, Andrian Digolean, stellvertretender Landwirtschaftsminister der Republik Moldau, sowie weitere führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft Chinas und Deutschlands (Europas). Auch Diplomaten aus Moldawien, Zypern und Rumänien nahmen ebenfalls teil. Im Rahmen der Grundsatzreden teilten Michael Müller, ehemaliger Bürgermeister von Berlin und Präsident des Bundesrates, Jiang Xiaojuan, Professorin an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und ehemalige Vize-Generalsekretärin des Staatsrats, Zhecho Stankov, Energieminister Bulgariens, Benita Ferrero-Waldner, ehemalige EU-Kommissarin für Handel und Außenbeziehungen, Nicole Graf, Präsidentin der DHBW Heilbronn, und Wu Hongliang, Direktor des Zentrums für Internationale Zusammenarbeit der NDRC, ihre Perspektiven zur China-Deutschland (China-Europa) Kooperation mit einem Fokus auf offene Innovation, digitale Transformation, grüne Entwicklung und andere zentrale Themen. Ein Höhepunkt des Forums war die gemeinsame Veröffentlichung des Berichts zur offenen Zusammenarbeit zwischen China und den deutschen Hidden Champions 2025, herausgegeben vom Zentrum für Internationale Zusammenarbeit der NDRC und dem DEZ. Basierend auf einer Umfrage unter mehr als 300 deutschen Unternehmen in China – mit Schwerpunkt auf Schlüsselregionen wie der Pilot-Demonstrationszone Beijing für wirtschaftlich-technische Kooperation China-Deutschland – analysiert der Bericht ausführlich die Internationalisierungsstrategien deutscher Hidden Champions. Zentrale Kooperationsvorschläge umfassen technologische Co-Innovation, Integration regionaler Innovationscluster, Stärkung der Resilienz von Lieferketten und Ausbau lokalisierter Servicenetzwerke. Der Bericht bietet innovative Ansätze zur Förderung bilateraler Kooperationsmechanismen zwischen lokalen Regierungen in China und Deutschland (Europa) und zur besseren industriellen Anbindung. Zur Förderung der grenzüberschreitenden Finanz- und Kapitalkooperationen initiierten Huo Xuewen, Vorsitzender der Bank of Beijing, Cui Xiaohao, Leiter des Stadtbezirks Shunyi, sowie weitere Vertreter offiziell die „China-Deutschland (China-Europa) Wirtschaftlich-Technologische Kooperations-Goldverbindung“, die unter anderem den Aufbau einer industriebezogenen Finanzdatenbasis umfasst. Im Rahmen einer weiteren Schlüsselveranstaltung wurde die „China-Deutschland (Europa) Hidden Champions Lounge“ in Shunyi enthüllt – ein Schaufenster für Unternehmensinnovationen und deren Transformation. Gestützt auf das internationale Netzwerk des Hidden Champions Summit soll diese Plattform langfristig internationale Ressourcen integrieren und Engagement fördern. Das diesjährige Forum folgte dem Format „1+5+N“ – einem Hauptforum, fünf thematischen Sub-Foren und zahlreichen unterstützenden Veranstaltungen – und unterstrich das internationale Umfeld von Beijing und Shunyi. Die Sub-Foren widmeten sich Themen wie „Integration industrieller Innovationsketten“, „offene Politikgestaltung“, „Dialoge zwischen globalen Hidden Champions und innovativen KMUs“, „intelligent vernetzte neue Energiefahrzeuge“, „Medizin und Gesundheit“ u.a. Aktivitäten wie „Von den Besten lernen“, „Einzelgespräche zwischen Unternehmen“ sowie der „Open Day“ zu Schlüsselanwendungsszenarien im Stadtbezirk Shunyi demonstrierten die jüngsten Fortschritte der Region in Offenheit und Kooperation. Beijing intensiviert weiterhin seine hochrangige Öffnung im Rahmen der „Zwei Zonen“-Initiative, setzt über 120 bahnbrechende Politiken um und etabliert regulatorische Grundlagen zur Steigerung der Attraktivität für globales Kapital und Talente. Für die Zukunft plant Shunyi, das Forum und die Demonstrationszone zu nutzen, um die China-Deutschland (China-Europa) Zusammenarbeit weiter auszubauen, Hidden Champions und innovative KMUs anzuziehen sowie die Chancen für gegenseitig vorteilhafte Entwicklung in Technologie, Industrie, Talentmobilität und Informationsaustausch zu erweitern.