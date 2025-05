Startseite Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 mit anhaltend starkem Umsatzwachstum und gibt Unternehmensupda Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 23:01. Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 28. Mai 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Technologien für die Arzneimittelverabreichung konzentriert, gibt seine konsolidierten Finanzergebnisse für das am 31. März 2025 zu Ende gegangene erste Quartal bekannt, und gibt ein Unternehmensupdate zu seinen jüngsten Aktivitäten und künftigen Meilensteinen. Wichtige geschäftliche Highlights - 1 Million US$ durch Privatplatzierung - Am 7. März 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung einer Schuldverschreibungseinheit (die Schuldverschreibungseinheit) an seinen größten Aktionär, Tamar Innovest Ltd. ab und beschaffte dadurch 1 Million US$. Finanzielle Highlights für das erste Quartal 2025 - Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2025 um 15 % auf 7,8 Millionen US$ verglichen mit 6,8 Millionen US$ im ersten Quartal 2024. Dieser Umsatzanstieg war auf die robuste Verkaufsleistung der Innocan-Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. zurückzuführen. - Der Bruttogewinn stieg im ersten Quartal 2025 um 19 % auf 7,1 Millionen US$ gegenüber 6,0 Millionen US$ im ersten Quartal 2024. - Der Betriebsverlust verringerte sich im ersten Quartal 2025 um 140 % auf 0,5 Millionen US$ verglichen mit einem Betriebsverlust von 1,2 Millionen US$ im ersten Quartal 2024. Unternehmens-Highlights und -Update - Erweiterung des Schutzes des geistigen Eigentums für liposomale CBD-Injektion in Asien. Das Unternehmen berichtete, dass es seine Bemühungen zur Stärkung des Schutzes seines geistigen Eigentums auf weiteren asiatischen Märkten vorantreibt, nachdem kürzlich in Indien ein Patent für eine pharmazeutische Formulierung mit verlängerter Wirkstofffreisetzung erteilt wurde, bei der Liposomen zur Verkapselung von CBD verwendet werden Die liposomale Arzneimittelverabreichungsplattform ermöglicht eine längere Exposition und maximiert die Bioverfügbarkeit und die therapeutischen Wirkungen von CBD. Die mit synthetischem CBD beladene Liposomen-Injektionsplattform (LPT-CBD) von Innocan erhielt nach einem erfolgreichen Pre-IND-Meeting ein positives Feedback von der US-Arzneimittelbehörde FDA, um ihre Entwicklung als nicht-opioide Alternative für die Behandlung chronischer Schmerzen voranzutreiben. Das indische Patent, das für einen auf 55 Milliarden US$ geschätzten Pharmamarkt (Bain & Company) erteilt wurde, ergänzt die weltweiten Patentanmeldungen von Innocan und stärkt den Eigentumswert seiner neuartigen Cannabinoid-Technologie auf Liposomenbasis. Darüber hinaus meldete Innocan die Einreichung dieser Teilanmeldung für seine LPT-CBD-Technologie in China, die nach Ansicht des Managements die Kompetenz und das Engagement des Innocan-Teams widerspiegelt und einen strategischen Schritt darstellt, um das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens mit seinen langfristigen globalen Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Diese Anmeldung zielt darauf ab, LPT-CBD zu schützen. - Das Center for Veterinary Medicine (CVM) der FDA hat Innocan im zweiten Jahr in Folge eine Gebührenbefreiung für sein LPT-CBD- Produkt gewährt. Nach eingehender Prüfung gewährte das CVM Innocan die Gebührenbefreiung für das Jahr 2025 und würdigte damit das kontinuierliche Streben des Unternehmens nach innovativen Tierarzneimittelprodukten und -technologien. Die Ausnahmeregelung gilt für das LPT-CBD-Arzneimittel des Unternehmens, das zur subkutanen Injektion zur Behandlung chronischer Schmerzen bei Hunden entwickelt wurde. Angesichts des wachsenden Interesses an CBD-Produkten bei Haustierbesitzern, die sichere und wirksame Wege suchen, die Gesundheit ihrer Haustiere zu unterstützen, zielt Innocans LPT-CBD darauf ab, eine präzise und nachhaltige CBD-Freisetzung nach einer einzigen Injektion zu erzielen. Diese Innovation bietet eine sichere und bequeme Dosierungslösung zur Behandlung chronischer Schmerzen bei Hunden und bietet somit Vorteile für Haustiere aller Altersgruppen und Größen. Kommentare des Managements Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit unserem starken Start in das Jahr 2025, der durch solide Ergebnisse im ersten Quartal gekennzeichnet ist. Diese positive Dynamik spiegelt das Engagement und die Exzellenz unseres Teams wider. Wir haben weiterhin kritische, kundenorientierte Innovationen geliefert und dabei einen disziplinierten Ansatz für das Betriebsmanagement beibehalten. Unsere Fortschritte in diesem Quartal bestärken uns in unserem Vertrauen in unsere strategische Ausrichtung und positionieren uns gut für weitere Erfolge im Laufe des Jahres. Wir kommen mit dem FDA-Zulassungsverfahren für unser LPT-CBD-Verabreichungssystem voran, das für eine präzise Dosierung und eine anhaltende Freisetzung in den Blutkreislauf entwickelt wurde und auf die Linderung chronischer Schmerzen abzielt. Unser Engagement für Innovation und die Verbesserung der Patientenergebnisse steht nach wie vor im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies ist eine spannende Zeit für Innocan und unsere Aktionäre. Roni Kamhi, CEO von BI Sky Global und COO von Innocan Pharma, sagte weiter: Wir fühlen uns sehr ermutigt durch die Ergebnisse im ersten Quartal 2025. Wir haben in beiden Segmenten - LPT-Plattform und Consumer Wellness - Fortschritte erzielt. Bei BI Sky Global gewinnen unsere Produkte weiterhin das Vertrauen von Millionen von Kunden. Wir nutzen unser umfassendes Know-how in der Kosmetikbranche in Kombination mit fortschrittlicher Datenanalyse, um die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, die Position von BI Sky Global als führendes Unternehmen auf dem Markt für Kosmetik und Körperpflege weiter zu stärken. Den vollständigen nicht testierten gekürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den dreimonatigen Zeitraum zum 31. März 2025 und den zugehörigen Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) können Sie auf der Webseite des Unternehmens ( www.innocanpharma.com) und auf seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abrufen. Über Innocan Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung auf Grundlage fortschrittlicher Wissenschaft der Cannabinoide, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst seine primäre Technologie zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Schmerzmanagement und Epilepsie. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hält Innocan eine Beteiligung von 40 % am Joint-Venture-Unternehmen BI Sky Global Ltd., das sich auf einen fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert. Weitere Informationen erhalten Sie über: Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG. Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zu Forschung und Entwicklung, Kollaborationen, das Einreichen potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das potenzielle Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, die potenzielle Behandlung von Erkrankungen und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und den Zeitpunkt der Markteinführung, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten, sowie die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln und Enderzeugnissen in den jeweiligen Märkten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hinsichtlich des Zeitpunkts des Starts des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

Kanada email : irisb@innocanpharma.com Pressekontakt: InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya email : irisb@innocanpharma.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten