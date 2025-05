Startseite Exklusive Hideaways auf Huvafen Fushi Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 16:13. Beach House und Pavillons versprechen ultimative Privatsphäre und Luxus Die Privatinsel Huvafen Fushi ist ein Synonym für zeitlosen Luxus und unvergleichliche Inselerlebnisse. Mit ihren großzügigen Wohneinheiten hebt sie Luxus auf ein neues Niveau. Insbesondere das opulente Beach House, der Beach Pavillon und die exklusiven Overwater Pavillons setzen neue Maßstäbe für anspruchsvolle Reisende. Inmitten der azurblauen Lagune, umgeben von schneeweißen Stränden bieten diese Unterkünfte ein unvergleichliches Erlebnis aus Privatsphäre, Design und personalisiertem Service. Das Beach House - Eine Oase der Ruhe Eingebettet in tropische Vegetation und mit direktem Zugang zum Strand ist das Beach House mit zwei Schlafzimmern ein Refugium für all jene, die absolute Abgeschiedenheit suchen. Die großzügige Villa besticht mit 800m2 Wohnfläche, stilvoller Architektur und bodentiefen Fenstern, die einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich schaffen. Ein privater Infinity-Pool, eine Open-Air-Regendusche und zwei Badezimmer machen den Aufenthalt zu einem sinnlichen Erlebnis für bis zu sechs erwachsene Gäste, während der hauseigene Butler rund um die Uhr für die Erfüllung individueller Wünsche sorgt. Der Beach Pavillon - Luxuriöse Großzügigkeit für höchste Ansprüche Das beeindruckende Beach Pavillon mit drei Schlafzimmern ist die ultimative Wahl für Familien oder Gruppen, die in völliger Privatsphäre und außergewöhnlichem Komfort residieren möchten. Auf über 800m2 entfaltet sich eine harmonische Mischung aus modernem Design und traditioneller, maledivischer Ästhetik. Ein großzügiger Wohnbereich und ein Infinity-Pool mit direktem Zugang zum Sandstrand schaffen eine Atmosphäre absoluter Exklusivität. Zwei Master-Schlafzimmer mit angrenzenden Badezimmern und ein zusätzliches Schlafzimmer bieten luxuriösen Raum für bis zu neun Erwachsene, während maßgeschneiderte Erlebnisse und ein persönlicher Butler den Aufenthalt auf höchstem Niveau abrunden. Die Overwater Pavillons - Schweben über dem Ozean Für maximal sechs Gäste, die sich nach dem ultimativen Maledivenerlebnis sehnen, sind die Overwater Pavillons auf Huvafen Fushi die perfekte Wahl. Am Ende des Steges auf Stelzen über der glasklaren Lagune errichtet, bieten sie einen besonders schönen Blick auf den endlosen Horizont. Die großzügigen 330m2 Pavillons mit zwei Schlafzimmern und angeschlossenen Badezimmern sind mit edlen Materialien und zeitgenössischem Design ausgestattet, während bodentiefe Fenster, eine eigene Sonnenterrasse mit Infinity-Pool und ein direkter Zugang zur Lagune die perfekte Symbiose aus Natur und Luxus erschaffen. Bei zwei der vier Ocean Pavillons ist es sogar möglich vom Wohnzimmer aus, in das der Infinity Pool ragt, seine Schwimmzüge zu starten. Mehr Exklusivität ist wohl kaum möglich. Maßgeschneiderter Luxus und unübertroffene Exklusivität Egal, ob am Strand oder auf Stelzen über dem Meer Huvafen Fushi bietet allen Gästen seiner 46 im Jahr 2024 neu eröffneten Bungalows und Pavillons personalisierte Erlebnisse, die von einem privaten Dinner am Strand bis hin zu Spa-Behandlungen unter den Sternen beziehungsweise unter der Wasseroberfläche reichen. Der unverkennbare Charme einer authentischen Malediveninsel, kombiniert mit erstklassigem Service und atemberaubender Natur, macht Huvafen Fushi zu einer der begehrtesten Adressen für Luxusreisende weltweit. ÜBER HUVAFEN FUSHI Nur 30 Minuten mit dem Speedboot von der Hauptinsel Malé entfernt, liegt die "Trauminsel", Huvafen Fushi. Das private Inselresort auf den Malediven steht für seinen dezenten Luxus, sein innovatives Design und ist für sein Engagement für unvergessliche Gästeerlebnisse bekannt. Huvafen Fushi ist ein natürlich üppiges und grünes tropisches Inselrefugium und gestaltet bedeutungsvolle Reiseerlebnisse, die den Gästen neue Perspektiven eröffnen. Das Resort verfügt über 46 neu renovierte private Bungalows und Overwater-Residenzen, alle mit eigenem Tauchbecken, sowie erstklassige Restaurants, ein renommiertes Unterwasser-Spa und eine Fülle von Aktivitäten und Ausflügen. Huvafen Fushi wurde 2004 eröffnet und war Vorreiter eines neuen Trends des glamourösen Reisens, indem es die Malediven als begehrenswertes und aufstrebendes Reiseziel positionierte. Auch heute noch ist es bestrebt, klar konzipierte Reisen zu gestalten, die Gäste inspirieren und bereichern. Bei Huvafen Fushi verschmelzen Vergnügen und Sinn, öffnen den Geist und erweitern die Möglichkeiten durch eine Welt inspirierender Ideen. www.huvafenfushi.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Starling PR

