Miata Metals bestätigt Gold im Grundgestein des Goldprojekts Sela Creek in Surinam

Vancouver, BC (28. Mai 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) - www.commodity-tv.com/play/miata-metals-strong-share-price-performance-dr... - (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der ersten neun Löcher bekannt zu geben, die im Rahmen des geplanten 10.000-m-Kernbohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam ("Sela Creek") gebohrt wurden. Das gesamte Projektgebiet erstreckt sich über 215 km2. Das Eröffnungsbohrprogramm der Phase 1 zielte auf die Zone Golden Hand und führte zu einer orogenen Goldentdeckung, die aus mehreren Adern mit oberflächennahem Gold besteht. Diese frühen Bohrergebnisse machen 15 % des geplanten Bohrprogramms aus, wobei noch etwa 8.500 m zu bohren sind. Golden Hand stellt nur einen 2 km langen Streich innerhalb eines breiteren 8 km langen Korridors mit aktivem und historischem handwerklichen Bergbau dar. Es ist das erste von sieben hochrangigen Zielen, die bisher innerhalb des Konzessionsgebiets identifiziert wurden. Im weiteren Verlauf der Bohrungen wird Golden Hand sowohl als Tagebau- als auch als Untertagemineralisierungssystem bewertet werden. Weniger als 10 % des handwerklichen Bergbaugebiets von Sela Creek wurden in der Tiefe durch Bohrungen erprobt, sodass noch reichlich Raum für weitere Entdeckungen besteht. Da auf Golden Hand noch nie gebohrt wurde, erhält das technische Team von Miata wertvolle Einblicke in die Mineralogie des Grundgesteins, was das Verständnis der strukturellen Gegebenheiten erheblich verbessert. Dieses Wissen wird auch auf die verbleibenden sechs Ziele angewendet werden, um die Präzision und Effektivität des laufenden 10.000-Meter-Bohrprogramms zu verbessern. Höhepunkte: - Mehrere Diamantbohrlöcher lieferten mehr als einen Goldabschnitt, insbesondere 25DDH-SEL-008, das drei einzelne goldmineralisierte Abschnitte lieferte, alle innerhalb von 100 m von der Oberfläche.

- Die Untersuchungsergebnisse des Ziels Golden Hand bestätigen ein weit verbreitetes Goldsystem im Grundgestein und umfassen mehrere Abschnitte mit mehr als 1 g/t Au innerhalb eines einzigen Bohrlochs: o 25DDH-SEL-004: 7,5 m mit 1,05 g/t Au ab 13,5 m

§ einschließlich: 3 m mit 1,93 g/t Au

o 25DDH-SEL-006: 5,42 m mit 0,73 g/t Au ab 88,58 m

o 25DDH-SEL-006: 3,85 m mit 2,71 g/t Au ab 101,15 m

o 25DDH-SEL-008: 1,5 m mit 5,46 g/t Au ab 19,3 m

§ einschließlich: 0,5 m mit 11,71 g/t Au

o 25DDH-SEL-008: 1,6 m mit 1,93 g/t Au ab 45,36 m

o 25DDH-SEL-008: 5,75 m mit 1,2 g/t Au ab 61 m

o 25DDH-SEL-009: 2 m mit 4,72 g/t Au ab 19,3 m

o 25DDH-SEL-009: 6,2 m mit 0,52 g/t Au ab 44,5 m - Die gemeldeten Ergebnisse beziehen sich auf die ersten 1.447 m der Bohrungen; die Ergebnisse für weitere 5 Bohrlöcher (861 m) stehen noch aus.

- Das Unternehmen führt derzeit Bohrungen zur Erprobung einer sekundären Struktur im östlichen Bereich des Ziels Golden Hand durch.

- Um ein Video mit Hintergrundinformationen zu diesen Ergebnissen von Direktorin Danae Voormeij und CEO Jacob Verbaas zu sehen, klicken Sie hier. "Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer ersten neun Bohrlöcher bekannt zu geben, die die ersten 1.447 m unseres 10.000 m umfassenden Bohrprogramms ausmachen", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Unsere Ergebnisse beinhalten mehrere oberflächennahe Abschnitte mit goldhaltigen Strukturen im Grundgestein, wie etwa 7,5 m mit 1,05 g/t Au aus 13,5 m und 2 m mit 4,72 g/t Au ab 19,3 m. Dieses Gebiet stellt nun ein überzeugendes Tagebauziel dar. Wir nutzen diese wertvollen Daten weiterhin, um uns auf den Kern des Ziels Golden Hand zu konzentrieren, wo bereits vier Löcher gebohrt wurden, deren Ergebnisse noch ausstehen. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der weiteren Bohrungen und die Ausweitung der Bohrungen auf die sechs anderen hochprioritären Ziele bei Sela Creek."

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79758/28052025_DE_MMET_Explo... Abbildung 1. Abschnitt, der die Bohrkragen von Golden Hand mit den Untersuchungsergebnissen sowie die Löcher 25DDH-SEL-009 bis 013 zeigt, für die die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen. Diese Löcher wurden am potenziellen Schnittpunkt der Golden Hand-Falte und der Jon's Trend-Adern gebohrt. Ergebnisse Die Ergebnisse dieser ersten 9 Bohrlöcher deuten darauf hin, dass das prognostische Adermodell lokal bedeutende Aderanordnungen genau identifiziert hat, wie die 2,71 g/t Au über 3,85 m in Bohrloch 6 und die 5,46 g/t Au über 1,5 m in Bohrloch 8 zeigen. Mehrere Bohrungen ergaben mehr als einen Goldabschnitt, insbesondere Bohrung 8, die drei einzelne goldmineralisierte Abschnitte erbrachte, die alle innerhalb von 100 m ab der Oberfläche entfernt liegen. Zwischen einigen der höhergradigen Abschnitte befinden sich niedriggradige Goldmineralisierungen. Eine Tabelle mit den vollständigen Bohrergebnissen der aktuellen Veröffentlichung finden Sie hier.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79758/28052025_DE_MMET_Explo... Abbildung 2. Abschnitt der Holden-Hand-Bohrung bis heute.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79758/28052025_DE_MMET_Explo... Abbildung 3. Abschnitt der bisherigen Stranger-Bohrungen. Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle Die Proben wurden zur Analyse an ein zertifiziertes Labor in Paramaribo geschickt. Die Proben der Bohrlöcher 1 - 4 wurden mittels Brandprobe in 30 g-Aliquoten analysiert. Die restlichen Proben wurden mittels Brandprobe in 50 g-Aliquoten analysiert. Alle Proben, die mehr als 10 g/t Au ergaben, wurden auch gravimetrisch analysiert; ausgewählte Proben mit sichtbarem (grobem) Gold wurden mit einem metallischen Sieb analysiert. Das Unternehmen und das Labor setzen in regelmäßigen Abständen Standards, Duplikate und Leerproben ein. Alle QAQC-Proben liegen innerhalb der akzeptablen Werte. QP-Erklärung Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt. *Miata Metals erzielt keine Einnahmen aus Kleinbergbauaktivitäten. Über Miata Metals Corp. Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB:MMETF) und Frankfurt (FSE:8NQ) notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am~ 215km2Sela Creek Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname. Beide Anlagen befinden sich im Grünsteingürtel von Suriname. Im Namen des Verwaltungsrats Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

