Startseite Partnerschaft mit weltweit führendem Tabakhersteller Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 15:12. BURLINGTON, ON - 26. Mai 2025 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT oder das Unternehmen) (CSE: DOSE), ein kanadisches Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln durch seine QuickStrip-Plattform spezialisiert hat, gab heute die Einreichung von zwei wichtigen Patentanträgen in Partnerschaft mit Aavishkar Oral Strips Pvt. Ltd. bekannt. Diese Patente beziehen sich sowohl auf auflösbare als auch auf nicht auflösbare orale Nikotinstreifen - ein Durchbruch in der Nikotinverabreichung. Diese Streifen der nächsten Generation sind für eine Verabreichung konzipiert, die den bestehenden oralen Beuteln ähnelt, jedoch mit einer deutlich schnelleren Absorption, einer verbesserten Bioverfügbarkeit und ohne die Notwendigkeit, sie nach dem Gebrauch zu entfernen. Während die vorläufigen Patente im Juli 2024 eingereicht wurden, stellen die neuen internationalen PCT-Anträge, die bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eingereicht wurden, einen großen Fortschritt dar. Mit den Anmeldungen wird der potenzielle Schutz auf bis zu 158 Gerichtsbarkeiten weltweit ausgedehnt, was die strategische globale Positionierung dieser neuartigen Nikotinersatztherapie stärkt. Diese Patentanmeldungen sind ein entscheidender Meilenstein in unserem Engagement, den Nikotinkonsum neu zu gestalten, sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. Indem wir die Bequemlichkeit und Vertrautheit von Beutelformaten mit der schnellen Wirkung unserer QuickStrip-Technologie kombinieren, bieten wir eine diskrete, schnell wirkende Alternative für erwachsene Nikotinkonsumenten, die sich vom Rauchen und Verdampfen abwenden wollen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beuteln, die auf einer langsameren bukkalen Absorption beruhen, ermöglicht der auflösbare QuickStrip-Nikotinstreifen von RDT eine Nikotinabgabe in weniger als zwei Minuten und bietet einen schnellen Wirkungseintritt. Gleichzeitig bietet die nicht auflösbare Variante eine verlängerte Freisetzung in einem schlanken, diskreten und benutzerfreundlichen Format, das ein breites Spektrum erwachsener Konsumenten anspricht und den sich entwickelnden regulatorischen Präferenzen gerecht wird. Eine globale Gelegenheit zur Unterstützung der Raucher- und Vaping-Entwöhnung Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation konsumieren weltweit mehr als 1,3 Milliarden Menschen Tabakprodukte durch Rauchen oder Vaping, was jährlich zu über 7 Millionen Todesfällen führt, die direkt auf den Tabakkonsum zurückzuführen sind. Unabhängige Untersuchungen zeigen, dass bis zu 60 % der Raucher mit dem Rauchen aufhören wollen, dass aber der Mangel an wirksamen, bequemen und diskreten Alternativen ein entscheidendes Hindernis für den Erfolg darstellt. QuickStrip will dies ändern. "Selbst eine bescheidene Umstellung - nur ein kleiner Prozentsatz der Raucher, der auf unsere QuickStrip-Nikotinprodukte umsteigt - könnte einen tiefgreifenden Nutzen für die öffentliche Gesundheit bringen", sagte Jason Lewis, Mitentwickler und Senior Vice President von RDT. "Wir sind davon überzeugt, dass dieses innovative Format bei einer wachsenden Zahl erwachsener Raucher auf der ganzen Welt Anklang finden wird, die moderne, rauchfreie Lösungen suchen, die schnell wirken, einfach zu benutzen und unauffällig sind." Auf Momentum bauen: Partnerschaft mit weltweit führendem Tabakhersteller Diese Patentanmeldungen folgen den zuvor angekündigten Entwicklungsvereinbarungen mit einem führenden globalen Tabakunternehmen, wie RDT am 28. Januar 2025 bekannt gab. Die Zusammenarbeit umfasst die Frühphase der Entwicklung und Validierung der QuickStrip-Nikotintechnologien und unterstreicht die Anerkennung der Industrie und das wachsende Vertrauen in die Fähigkeit von RDT, innovative, verbraucherorientierte Nikotinalternativen zu liefern. "Mit der Unterstützung eines globalen Branchenführers und der erfolgreichen Anmeldung dieser beiden Schlüsselpatente sind wir gut positioniert, um unsere neuartigen Lösungen zur Nikotinabgabe auf regulierten Märkten weltweit einzuführen", fügte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics, hinzu. RDT und sein Partner Aavishkar verpflichten sich weiterhin, die strengen regulatorischen Rahmenbedingungen einzuhalten, und werden gemeinsam mit ihren Partnern die notwendigen Genehmigungen einholen, um diese Produkte in verschiedenen Ländern auf den Markt zu bringen. Zulassungsanträge und klinische Validierungsaktivitäten sind für die kommenden Kalenderquartale geplant. Für weitere Informationen und zukünftige Updates besuchen Sie www.rapid-dose.com . Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative, firmeneigene Technologien zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat. Sein Vorzeigeprodukt, QuickStrip, ist ein sich schnell auflösender oraler Dünnfilm, der darauf ausgelegt ist, Wirkstoffe schnell, effizient und mit hoher Bioverfügbarkeit abzugeben. Über Aavishkar Oral Strips Pvt. Ltd.

Aavishkar Oral Strips mit Sitz in Indien ist ein forschungsorientiertes Pharma- und Wellness-Unternehmen, das sich auf orale Dünnschichttechnologien spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit Partnern zusammen, um fortschrittliche Verabreichungssysteme für die Bereiche Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika und tabakfreies Nikotin anzubieten.

