Startseite Rohstoffsektor bringt BIP-Wachstum Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 14:09. Gemäß einer Untersuchung könnte Kanada durch Rohstoffprojekte seine Wirtschaftsleistung steigern. Werden Rohstoffprojekte beschleunigt, dann wäre ein gesteigertes BIP-Wachstum von 1,1 Billionen CanDollar bis 2035 möglich. Genau gesagt, wäre in den nächsten zehn Jahren eine BIP-Steigerung um rund 4,5 Prozent möglich. Es geht vor allem um die Beschleunigung von Investitionsentscheidungen. Laut dem "Build Big Things"-Bericht könnte das Land so seine eher schwache Produktivität verbessern und besonders den Bereich kritische Mineralien und Energie stärken. Auch die Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen sowie ein verbesserter Zugang zu Kapital stehen im Blickpunkt. Diverse Verfahren sollen auf zwei Jahre gestraft werden. Dabei scheut Kanada auch drohende US-Zölle. Vereinfachte Genehmigungsverfahren und beschleunigte Projektgenehmigungen wären natürlich auch für Bergbauunternehmen von Vorteil. Denn Potenzial, vor allem beim Bergbau, ist vorhanden. Kanada gehört zu den wichtigsten Ländern im Bereich Gold, Kobalt, Nickel, Platingruppenmetalle, Uran und Aluminium. Auch die größten Kalisalz-Lagerstätten der Erde liegen in Kanada. Das für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nötige Kali gibt es auch beispielsweise in Gabun, Afrika bei Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-pot... -. Dort sind Bergbaufreundlichkeit und große reichhaltige Kalivorkommen von Vorteil. Zu den wichtigen Rohstoffen, die es in Kanada gibt, gehören auch Rohstoffe wie Kupfer oder Zink für die modernen Technologien. Diese sind in den Projekten von Foran Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-c... - in Saskatchewan enthalten, zusätzlich zu Gold und Silber. Das Unternehmen schätzt in der ersten Jahreshälfte 2026 auf dem McIIvenna Bay-Projekt mit der kommerziellen Produktion beginnen zu können. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

