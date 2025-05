Startseite Das Wasserschloss Mellenthin lockt im Juni mit vielfältigen Angeboten und Themen-Buffets Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 13:32. Usedom im Juni genießen: Das Wasserschloss Mellenthin bietet die perfekte Kombination aus aktiver Entdeckung der Insel, täglichen kulinarischen Höhepunkten und Entspannung im historischen Ambiente. Der Juni auf Usedom steht für lange Tage, viel Sonne und eine blühende Natur - die ideale Zeit für aktive Erkundungen und genussvolle Stunden. Das Wasserschloss Mellenthin bietet eine erstklassige Destination, die beides vereint. Mit seiner einzigartigen Lage im Herzen des Usedomer Achterlands und einem vielfältigen Angebot, das im Juni seinen Höhepunkt erreicht, spricht das Schloss gezielt Urlauber an, die Wert auf aktive Erholung, kulinarische Erlebnisse und Entspannung legen. Aktiv die Sonneninsel erkunden

Die zentrale Lage des Wasserschlosses Mellenthin ist prädestiniert für einen abwechslungsreichen Aktivurlaub. Direkt vom Schloss aus führen zahlreiche attraktive Rad- und Wanderwege durch die idyllische Landschaft des Achterlands mit seinen Seen, Wäldern und malerischen Dörfern.

Gäste können die Ruhe der Natur genießen oder mit den vom Schloss angebotenen Fahrrädern bequem die gesamte Insel erkunden, von den berühmten Seebädern bis zu versteckten Küstenabschnitten. Diese Flexibilität ermöglicht es, jeden Urlaubstag nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Kulinarische Vielfalt als tägliches Highlight

Im Juni beginnt im Wasserschloss Mellenthin die Hauptsaison der beliebten kulinarischen Themen-Buffets, die von Dienstag bis Samstag in den historischen Brauereigewölben stattfinden. Von deftigen mittelalterlichen Speisen wie zum Beispiel dienstags beim Ritterbuffet über maritime Köstlichkeiten für Jung und Alt beim Piraten-Spektakel oder Bier-Spezialitäten und ein dazu passendes Buffet beim Brauer-Abend bis hin zu regionalen Gerichten beim Pommernbuffet und einem opulenten Schlemmer-Buffet bietet das Schloss täglich wechselnde Genusserlebnisse. Ergänzt wird das Angebot durch Produkte aus den hauseigenen Manufakturen - der Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei. Die perfekte Balance: Bewegung, Genuss und Entspannung

Das Konzept des Wasserschlosses im Juni setzt auf die harmonische Verbindung von Aktivität, Kulinarik und Erholung. Nach einem ereignisreichen Tag an der frischen Luft können sich Gäste auf die kulinarischen Buffets freuen. Der großzügige Wellnessbereich mit Sauna und Saunarium bietet zudem die ideale Möglichkeit zur Regeneration und Entspannung. Attraktive Arrangements bündeln diese Angebote und machen das Wasserschloss Mellenthin im Juni zu einem idealen Ort für einen unvergesslichen Genuss- und Aktivurlaub auf Usedom. Detaillierte Informationen sind unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de verfügbar oder telefonisch unter +49 (0) 38379 2878-0 erhältlich.

