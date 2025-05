Startseite SeaTrek Sailing Adventures feiert den Welt-Ozean-Tag mit Engagement für Korallen im Komodo-Nationalpark Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 13:26. Im UNESCO-geschützten Komodo-Nationalpark werden Reisende selbst Teil eines Korallenrestaurationsprojekts und erleben hautnah, was Attenboroughs Film auf der Leinwand sichtbar macht. Seit dem 8. Mai läuft David Attenboroughs neue Naturdokumentation "Ocean" in den Kinos. Die eindrucksvollen Bilder machen auf berührende Weise deutlich, wie verletzlich und schützenswert unsere Meere sind. Passend dazu engagiert sich der indonesische Reiseveranstalter rund um den Welt-Ozean-Tag am 8. Juni mit einer Aktion, die über das reine Zusehen hinausgeht. Wer mit SeaTrek segelt, reist nicht nur durch eine der spektakulärsten Inselwelten der Erde, sondern nimmt auch teil an einem Projekt, das Hoffnung macht. Vor der kleinen Insel Hatamin helfen die Gäste, Korallenfragmente auf Metallgestelle zu setzen und ins seichte Wasser zurückzubringen. Was unbedeutend klingt, ist Teil eines langfristigen Programms zur Wiederherstellung zerstörter Riffe. Die Wirkung ist sichtbar: Über 53.000 Korallen wurden bereits zurückgebracht, die Fischbestände haben sich verdreifacht, die Artenvielfalt ist regelrecht explodiert. Hinter dem Projekt stehen die Coral Guardian - eine Initiative ehemaliger Fischer, die heute als lokale Riffwächter agieren. Statt auf Ausbeutung setzt man hier auf Regeneration und Bildung. Für viele Dörfer rund um den Nationalpark ist das gesunde Riff eine lebenswichtige Nahrungsquelle. Das Projekt zeigt, dass Artenschutz und Existenzsicherung sich nicht ausschließen müssen - im Gegenteil. Segeln mit Haltung "Unsere Reisen sind Erlebnisse mit Wirkung", sagt Michael Travers, Kommunikationsdirektor bei SeaTrek. "Wir verbinden Naturerfahrung mit Verantwortung und arbeiten direkt mit lokalen Gemeinden zusammen, um Veränderung von innen heraus zu ermöglichen." Die Routen führen durch abgelegene Inselwelten, zu Kulturen, die oft kaum Kontakt zur Außenwelt haben. Dort, wo Massentourismus noch ein Fremdwort zu sein scheint, setzt SeaTrek auf direkte Kooperation mit lokalen Partnern, Bildung und ökologische Sensibilisierung. Der Besuch des Korallenprojekts ist Teil der Reise "Whale Sharks, Corals & Dragons", die zwischen April und August durchgeführt wird. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Mantarochen, Meeresschildkröten, Walhaien und die Erkundung von Korallenriffen. Genau die Wunderwelten, die in Attenboroughs Film in dramatisch schönen Bildern festgehalten sind. Weitere Informationen und Buchung unter www.SeaTrekbali.com, telefonisch unter +62 361 474 3902 oder per E-Mail an info@seatrekbali.com. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TravelMarketing Romberg TMR GmbH

