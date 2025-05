Startseite AIMUC steht in den Startlöchern, KI trifft Meme Kultur Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2025-05-28 08:46. Das wohl spannendste Krypto Projekt des Jahres 2025 kommt, AImuseCoin, kurz AIMUC. Das Team hinter AIMUC hat sich mit dem US Finanzriesen Charles Schwab zusammengetan. Und nicht mit irgendwem, mit dabei ist Dr. Luca Weber, einer der erfahrensten Chefanalysten des Unternehmens. Dr. Weber ist in der Branche kein Unbekannter. Zwischen 2024 und 2025 war er regelmäßig bei wichtigen Finanz Events in den USA und Europa eingeladen. Auch an der Universität Pennsylvania hat er mehrfach Vorträge gehalten. Besonders bekannt wurde er durch seine treffsicheren Prognosen. 2024 sagte er einen massiven Bitcoin Bullenmarkt voraus, 2025 sprach er davon, dass Bitcoin im Mai ein neues Rekordhoch erreichen könnte. Sogar 150000 bis 180000 US Dollar seien möglich. Jetzt hat sich also AIMUC mit diesem Top Experten zusammengetan. Der Coin soll im Juni 2025 erstmals offiziell über Charles Schwab gelistet werden, ein echter Meilenstein. Was macht AIMUC so besonders? Ganz einfach, es kombiniert zwei der heißesten Themen überhaupt, Künstliche Intelligenz und Meme Kultur. Im Juli 2025 folgt dann das nächste Highlight, AIMUC wird direkt mit dem KI Modell von Charles Schwab verknüpft. Das Ziel ist klar, vollautomatisiertes Trading auf einem neuen Level. Klingt spannend? Ist es auch. Bleibt dran, da kommt noch einiges. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten