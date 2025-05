Startseite BEI SCHUMANN erhält Auszeichnung "Schlummer Atlas TOP50 Hotelier 2025" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 07:33. Das 5-Sterne-Superior Wellnessresort BEI SCHUMANN wurde vom renommierten Schlummer Atlas zu den TOP 50 Hoteliers Deutschlands 2025 in der Kategorie Privathotellerie gewählt. "Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz - und ist eine wundervolle Bestätigung für unsere Leidenschaft, unsere Werte und das tägliche Engagement unseres gesamten Teams im Hotel BEI SCHUMANN " sagt Petra Schumann sichtlich gerührt. "Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste, die uns jeden Tag ihr Vertrauen schenken - und an das Schlummer Atlas-Team für diese besondere Ehrung." Eine besondere Auszeichnung Der Schlummer Atlas-Award TOP50 Hotelier ist eine Auszeichnung, die auf Grundlage der Schlummer Atlas-Bewertung sowie unter Berücksichtigung der Aspekte Vorbildcharakter, Team- und Innovationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und regionale Bedeutung als höchste Anerkennung für herausragende Leistungen in der Hotellerie verliehen wird. Ausgezeichnet werden die besten Hotelièren und Hoteliers Deutschlands sowie die herausragendsten deutschen Hotelièren und Hoteliers, die im Ausland in leitender Position tätig sind. Der Award würdigt Persönlichkeiten, die mit ihren Hotels wertvolle öffentliche Lebensräume und damit Orte der Kommunikation, der Kultur und des Miteinanders schaffen. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind Vorbilder, die die Visitenkarten des öffentlichen Lebens prägen und die für das Funktionieren einer Gesellschaft unverzichtbar sind. Schlummer Atlas Branchentreff Der Schlummer Atlas Branchentreff ist ein Ort der persönlichen Begegnungen und wunderbaren Momente. Die Veranstaltung, die seit 2009 zu den wichtigsten Networking-Events der Hospitality-Branche zählt, ist immer auch eine Plattform, auf der sich das Gastgewerbe und starke Partner aus der Zulieferindustrie treffen. In diesem Jahr fand der Branchentreff am 26. Mai in Oberursel statt. Wer vergibt den Award? Die in Frage kommenden Preisträgerinnen und Preisträger werden von den Redakteurinnen und Redakteuren sowie den Vor-Ort-Teams der Hotelführer-Redaktion Schlummer Atlas ermittelt und geehrt. Die Aufnahme der Persönlichkeiten in die Liste der "TOP50" erfolgt gleichrangig ohne Rangfolge. Die Auszeichnung TOP50 ist eine persönliche Ehrung und stellt kein Ranking dar. Die Kategorien Um das Können und die Bandbreite der führenden Köpfe der Hotellerie angemessen zu würdigen, verleiht die Redaktion des Schlummer Atlas den Award TOP50 Hotelier für persönliche Leistungen und Verdienste in den Kategorien Privathotellerie, Markenhotellerie, Boutiquehotellerie und Abroad. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SCHUMANN HOTEL RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH

Frau Petra Schumann

Bautzener Strasse 74

02681 Schirgiswalde-Kirschau

Deutschland fon ..: +49 (0)3592 - 52 00

web ..: https://www.bei-schumann.de

email : info@bei-schumann.de Das Hotel BEI SCHUMANN im idyllischen Kirschau ist die erste Adresse für Genuss und Wohlfühlen in Sachsen. Mit seinen 5 Sternen Superior und einem Michelinstern ist es eines der besten Luxus- und Wellnessresorts. Entdecken Sie im Oberlausitzer Bergland, nur eine Autostunde von Dresden und Görlitz entfernt, ein 30.000 Quadratmeter großes exklusives und originelles Wellness- und Genussresort, welches für Wellness-Liebhaber, Verliebte, Gourmets und Feinschmecker sowie anspruchsvolle Individualisten geschaffen wurde. Pressekontakt: SCHUMANN HOTEL RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH

Frau Petra Schumann

Bautzener Strasse 74

02681 Schirgiswalde-Kirschau fon ..: +49 (0)3592 - 52 00

email : info@bei-schumann.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten