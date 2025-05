Startseite ÖKOWORLD steigert 2024 Gewinn in schwierigem Marktumfeld Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-28 07:00. Hilden (IRW-Press/28.05.2025) -

* Einmaleffekte sorgen für deutlich gestiegenen Konzernjahresüberschuss (+24,3 Prozent) * Umsatz stagniert aufgrund schwierigen Marktumfelds bei 62,2 Mio. Euro (63,6 Mio. ). * Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende von 2,41 je Vorzugsaktie (2,40 je Stammaktie) vor. * Ausreichend liquide Mittel für Investitionen in Wachstum und Produktinnovationen vorhanden. * Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Pfeil sieht 2025 als "Jahr des Aufbruchs und der strategischen Erneuerung". Die ÖKOWORLD-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 bei leicht sinkenden Umsätzen mit einem deutlich gestiegenen Konzernjahresüberschuss abgeschlossen. Der Gewinn nach Steuern stieg um 24,3 Prozent auf 26,8 Mio. (21,6 Mio. ). Grund dafür waren Einmaleffekte aus Einsparungen sowie ein gutes Finanzergebnis aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Die Erlöse lagen mit 62,2 Mio. knapp unter dem Niveau des Vorjahres (63,6 Mio. ). Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD, sagt: "2024 war aufgrund der vielen geopolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ein schwieriges Jahr für die nachhaltige Geldanlage. Vor diesem Hintergrund können wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Dank unseres soliden Wirtschaftens verfügen wir über ausreichende Mittel, um unsere strategische Neuausrichtung voranzutreiben, innovative neue Produkte zu entwickeln und damit engagierte Menschen für nachhaltige und ökologische Geldanlage zu begeistern. ÖKOWORLD bleibt die erste Adresse für Anleger, die ihr Geld nachhaltig anlegen, die Umwelt schützen und etwas zum Guten bewegen möchten." Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 11. Juli 2025 eine Rekorddividende von 2,41 je Vorzugsaktie und 2,40 je Stammaktie vor. Dabei orientiert sich der Vorschlag am unteren Rand der Ausschüttungsbandbreite von 65 % bis 75 % des Konzernjahresüberschusses. Ausschlaggebend hierfür sind die aktuellen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten. Zudem will der Vermögensverwalter nach Abschluss der aktuell laufenden strategischen Neuorientierung in künftiges Wachstum und neue Produkte investieren. Andrea Machost, Finanzvorstand von ÖKOWORLD, sagt: "Unsere umsichtige Haltung und eine strikte Kostendisziplin haben sich 2024 ausgezahlt. Beides hat dazu geführt, dass wir trotz der für uns schwierigen Marktlage erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnten, was sich nun für unsere Aktionäre in einer hohen Dividende auszahlt. Wir haben Kurs gehalten und gezeigt, dass Ökologie und finanzieller Erfolg kein Widerspruch sind." Alle Fonds mit positiver Wertentwicklung Bei Nettomittelabflüssen von 392 Mio. und einer positiven Performance von 317 Mio. reduzierte sich das verwaltete Vermögen in den ÖKOWORLD-Fonds im Jahresverlauf von 3,045 Mrd. leicht auf 2,970 Mrd. . Dabei wiesen alle Fonds 2024 eine positive Wertentwicklung auf. Die Provisionen aus der Kapitalanlagevermittlung sanken um 1,9 % auf 61,2 Mio. (Vorjahr 62,4 Mio. ), die Provisionen aus Versicherungsvermittlungen lagen mit knapp 1,0 Mio. unter dem Niveau des Vorjahres von 1,2 Mio. . Insgesamt lag der Konzernumsatz mit 62,2 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert von 63,6 Mio. . Das EBIT wuchs auf 31,1 Mio. (27,3 Mio. ). Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang des Materialaufwands, in dem im Vorjahr noch die zum Jahreswechsel eingestellte TV-Werbung enthalten war. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus verbesserte sich das Finanzergebnis auf 5,2 Mio. (3,2 Mio. ). Durch diese Effekte stieg der Konzernjahresüberschuss auf 26,8 Mio. (21,6 Mio. ) an, was einem Ergebnis je Aktie von 3,85 (3,09 ) entspricht. Bei einer Eigenkapitalquote von 90,5 % (89,4 %) verfügte der Konzern zum Abschlussstichtag über liquide Mittel von 130,8 Mio. (125,4 Mio. ). Diese bilden eine äußerst solide Basis für weiteres Wachstum. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand angesichts der turbulenten Entwicklungen am Kapitalmarkt einen leichten Rückgang bei Umsatz und Ergebnis im Konzern. Das Fondsvolumen reduzierte sich im ersten Quartal auf knapp 2,6 Mrd. . Der Rückgang resultierte aus Kursverlusten und weiteren Abflüssen. Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender: "2025 ist für ÖKOWORLD ein Jahr des Aufbruchs und der notwendigen strategischen Erneuerung, um auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Das durch die Einsparungen des letzten Jahres gestärkte stabile finanzielle Fundament der ÖKOWORLD schafft die idealen Voraussetzungen für die erforderliche Neuausrichtung. Unsere klare Haltung, Ökologie und Ökonomie miteinander zu versöhnen, wird dabei unverändert bestehen bleiben. " Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Wesentliche Kennzahlen des ÖKOWORLD-Konzerns 2024 2023 Veränderung

Umsatz T 62.248 63.582 -2,1 %

EBIT T 31.093 27.258 +14,1 %

Konzernjahresüberschuss T 26.810 21.572 +24,3 %

Ergebnis je Aktie 3,85 3,09 +24,6 %

Bilanzsumme T 169.167 158.749 +6,6%

Eigenkapital T 153.173 141.967 +7,9%

Eigenkapitalquote % 90,5 89,4 +1,1%

Liquide Mittel T 130.782 125.447 +4,3%

Dividende je Vorzugsaktie

2024: Vorschlag an die Hauptversammlung 2,41 2,22 +8,6%

Dividende je Stammaktie

2024: Vorschlag an die Hauptversammlung 2,40 2,21 +8,6%

Kontakt Investoren/Analysten/Presse: Tobias Dupke, tobias.dupke@oekoworld.com , Tel. 02103 929-219 Über die ÖKOWORLD-Gruppe ÖKOWORLD gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Erst vor kurzem erhielt der Flaggschiff-Fonds ÖKOVISION CLASSIC die Bestnote von Stiftung Warentest im Bereich Nachhaltigkeit.

www.oekoworld.com

Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Tobias Dupke

Tel.: +49 2103 929-219

E-Mail: Tobias.Dupke@oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408686 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Oliver Vollbrecht

Itterpark 1

40724 Hilden

Deutschland email : oliver.vollbrecht@oekoworld.com nicht börsennotierte ISIN - DE0005408678 Pressekontakt: ÖKOWORLD AG

Oliver Vollbrecht

Itterpark 1

