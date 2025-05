Startseite Vom Azubi zur Fachkraft in der Gastronomie Pressetext verfasst von hogacareers am Mi, 2025-05-28 04:44. Duale Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie: Berufe mit Zukunft Die duale Ausbildung bildet das Fundament des deutschen Berufsbildungssystems. Sie verbindet Theorie und Praxis auf einzigartige Weise. Besonders in der Hotellerie und Gastronomie eröffnet sie jungen Menschen als Azubi praxisnahe Einstiegsmöglichkeiten und langfristige Karriereperspektiven. Während die Berufsschule das nötige Fachwissen vermittelt – von betriebswirtschaftlichen Grundlagen bis hin zu rechtlichen Vorschriften –, wird dieses im Ausbildungsbetrieb unmittelbar angewendet und vertieft. Diese Kombination aus Lernen und Arbeiten fördert von Beginn an Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und ein tiefes Verständnis für betriebliche Abläufe. Azubis sammeln bereits während der Ausbildung wertvolle Berufserfahrung, die ihnen später den Einstieg in den Job erleichtert. Zudem profitieren sie von einer attraktiven Vergütung, die mit jedem Ausbildungsjahr steigt. Koch – Ein Beruf mit Kreativität, Präzision und exzellenten Aufstiegschancen Die dreijährige Ausbildung zum Koch ist weit mehr als das bloße Erlernen von Rezepten. Sie umfasst ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten: Duale Ausbildung: Theorie in der Berufsschule: Warenkunde (Frischeerkennung, Lagerung, Verarbeitung)

Ernährungslehre (Allergene, Nährstoffe, moderne Ernährungstrends)

Kalkulation (Wareneinsatz, Portionskosten, Menüpreisgestaltung)

Hygiene- und Sicherheitsvorschriften (HACCP, Lebensmittelrecht) Praxis im Betrieb: Grundtechniken (Schneiden, Filetieren, Garverfahren)

Herstellung von Saucen, Fonds und Marinaden

Menükomposition und anspruchsvolle Speisenpräsentation

Küchenmanagement (Arbeitsorganisation, Teamkoordination) Köche müssen nicht nur kreativ, sondern auch belastbar und teamfähig sein. Die Arbeit in einer Profiküche erfordert Präzision unter Zeitdruck, zugleich bietet sie aber auch vielseitige Einsatzmöglichkeiten – von der traditionellen Gasthausküche bis zur Sternegastronomie, von Hotels und Resorts bis hin zu Catering-Services und Foodtrucks. Nach der Ausbildung stehen zahlreiche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten offen: • Chef de Partie (Verantwortung für einen Küchenbereich)

• Sous-Chef (Stellvertretung des Küchenchefs)

• Küchenchef (Head Chef) – Leitung einer gesamten Küchenbrigade

• Food & Beverage Manager (Verantwortung für gastronomische Konzepte)

• Selbstständigkeit (eigenes Restaurant, Catering-Service, Kochschule) Ausbildungsvergütung: Während der Lehre als Koch/Köchin erhält der Azubi eine monatliche Vergütung, die sich über die drei Lehrjahre hinweg steigert. • 1. Lehrjahr: 770 € bis 1.195 Euro

• 2. Lehrjahr: 975 € bis 1.200 Euro

• 3. Lehrjahr: 1.125 € bis 1.300 Euro Das mittlere Einstiegsgehalt als Koch/Köchin liegt bei 2.030 Euro. Wer internationale Erfahrung sammeln möchte, findet spannende Perspektiven auf Kreuzfahrtschiffen, in Luxushotels oder Sterne-Restaurants weltweit. Restaurantfachmann/-frau – Gastgeber mit Organisationstalent und Service-Expertise

Restaurantfachleute sind Gastgeber, Berater, Organisatoren. Sie begrüßen Gäste, präsentieren Speisen und Getränke, decken Tische ein, servieren, kassieren und bereiten Veranstaltungen vor. Im Zentrum steht das Gasterlebnis. Neben Servier- und Beratungstechniken gehören Getränkekunde, Abrechnung, Reklamationsmanagement und Hygieneverordnungen zur Ausbildung. In der Berufsschule werden betriebswirtschaftliche Grundlagen, Fachrechnen, Servicearten und gesetzliche Vorschriften vermittelt. Im Betrieb übt der Azubi das perfekte Eindecken, das Servieren eines Drei-Gänge-Menüs oder den Aufbau eines Buffets. Er lernt die Gäste professionell zu begleiten, Wünsche zu erkennen und Empfehlungen auszusprechen. In gehobenen Restaurants trainiert er das Tranchieren, Flambieren und Dekantieren. Nach der Ausbildung stehen ihm viele Wege offen – vom Chef de Rang bis zum Restaurantleiter oder Sommelier. Duale Ausbildung: Theorie in der Berufsschule: Servicetechniken (à la carte, Bankett-Service, Buffet-Aufbau)

Getränkekunde (Wein, Spirituosen, Kaffeespezialitäten)

Rechnungswesen und Kassensysteme

Kommunikationstraining und Umgang mit Gästebeschwerden Praxis im Betrieb: Perfektes Eindecken und Tischarrangements

Servieren mehrgängiger Menüs

Tranchieren von Fleisch und Fisch am Tisch

Flambieren und Tischpräsentationen

Organisation von Veranstaltungen und Events Nach der Ausbildung können Restaurantfachleute in verschiedenen Bereichen arbeiten: • Chef de Rang (Verantwortung für einen Servicebereich)

• Restaurantleiter (Gesamtverantwortung für ein Restaurant)

• Sommelier (Weinexperte mit Zusatzausbildung)

• Eventmanager (Planung von Galas, Hochzeiten, Firmenevents) Ausbildungsgehalt: • 1. Ausbildungsjahr: 800 bis 1.100 Euro

• 2. Ausbildungsjahr: 900 bis 1.200 Euro

• 3. Ausbildungsjahr: 1.000 bis 1.300 Euro Einstiegsgehalt nach Ausbildung: Etwa 2.335 Euro brutto. Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie – Spezialisierung auf Events Seit 2022 gibt es den modernen Ausbildungsberuf "Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie", der klassische Servicekenntnisse mit Eventmanagement verbindet. Diese Ausbildung ist ideal für organisationsstarke Persönlichkeiten, die große Veranstaltungen planen und umsetzen möchten. Der Ausbildungsberuf Fachmann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie ist seit 2022 eine moderne Alternative mit Eventschwerpunkt. Die Ausbildung verbindet klassische Servicekenntnisse mit Veranstaltungsorganisation. Der Azubi lernt, Bankette, Tagungen, Firmenfeiern und Hochzeiten zu planen, umzusetzen und nachzubereiten. In der Berufsschule stehen Ablaufplanung, Kalkulation, Veranstaltungsrecht, Technik, Kommunikation und Kundenservice auf dem Lehrplan. Im Betrieb arbeitet der Azubi im Service mit, übernimmt er Aufgaben der Gästebetreuung, Bestellannahme, Koordination von Teams, Raumgestaltung und Schnittstellenkommunikation mit Küche und Technik. Er lernt, bei hohem Gästeaufkommen den Überblick zu behalten. Die Ausbildung eignet sich für Organisationstalente mit Sinn für Gastlichkeit. Nach dem Abschluss sind Tätigkeiten im Eventmanagement, in Messezentren, Hotels oder bei Cateringfirmen möglich. Duale Ausbildung: Theorie in der Berufsschule: Eventplanung (Timings, Ablaufkonzepte)

Kalkulation von Veranstaltungen

Rechtliche Grundlagen (Verträge, Versicherungen)

Technik (Ton-, Licht-, Bühnenaufbau) Praxis im Betrieb: Koordination zwischen Küche, Service und Technik

Raumgestaltung und Tischarrangements

Betreuung von Großveranstaltungen (Hochzeiten, Messen, Galas)

Kundenkommunikation und individuelle Wunscherfüllung Nach der Ausbildung eröffnen sich Karrierewege in: • Eventagenturen

• Hotels und Kongresszentren

• Catering-Unternehmen

• Messebau und Festivalorganisation Detaillierte Ausbildungsvergütung: 1. Ausbildungsjahr: 875 bis 1.150 Euro brutto (durchschnittlich)

2. Ausbildungsjahr: 975 bis 1.300 Euro brutto (durchschnittlich)

3. Ausbildungsjahr: 1.045 Euro (durchschnittlich) Als Fachmann / Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie kannst du nach deiner Ausbildung mit einem Einstiegsgehalt von 2.335 EUR rechnen.

Struktur der Ausbildung – Das duale System in der Praxis

Die duale Ausbildung beträgt in der Regel drei Jahre, kann aber bei guten Leistungen verkürzt werden. Der Praxisanteil (ca. 70 %) überwiegt, während die Berufsschule (rund 30 %) das theoretische Fundament legt. Viele Betriebe bieten Zusatzqualifikationen an, wie: • Barista- oder Barkeeper-Kurse

• Wein- und Käseseminare

• Auslandspraktika (z. B. in Partnerhotels)

• Wettbewerbe (z. B. "Jungkoch des Jahres") Persönlichkeitsentwicklung – Mehr als nur ein Job Die Arbeit in der Gastronomie prägt den Auszubildenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich: • Kommunikationsfähigkeit (Umgang mit Gästen und Kollegen)

• Stressresistenz (Arbeit unter Zeitdruck)

• Teamfähigkeit (Zusammenarbeit in der Küche und im Service)

