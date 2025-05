Startseite komuno - Die digitale Plattform für effiziente Kommunalfinanzierungen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 16:43. Schnell, sicher, digital: komuno vereinfacht Kommunalkredite und Fördermittel für Kommunen und Finanzinstitute - effizient, transparent und rechtskonform auf einer zentralen Plattform. Die finanzielle Lage in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Die Finanznot zwingt immer mehr Kommunen dazu, drastische Einsparungen vorzunehmen, die auch von den Bürgern und Bürgerinnen wahrgenommen werden. komuno wurde ins Leben gerufen, um Kommunen praktische Lösungsansätze zur Anforderung von Kommunalkrediten und Fördermitteln zu bieten und Bearbeitungszeiten effizient zu reduzieren. Die Anmeldung auf komuno lohnt sich auch für Finanzunternehmen, denn diese können auf komuno Kreditausschreibungen erhalten, rechtsverbindliche Angebote abgeben und Förderprogramme digital abbilden. Geführt wird das Unternehmen von Thomas Eitenmüller und Sonja Nink. Das Team besteht aus kompetenten Kommunalkunden, Investoren sowie einem Entwicklungs-, Marketing-, und Kommunikationsteam. Des Weiteren hat komuno ein breit gefächertes Netzwerk mit verschiedenen Kooperationspartnern, wie etwa OSPlus, V-Kompass, KFW, WIBank und der NRW.BANK. Warum sollten sich Kommunalkunden und Finanzunternehmen also für komuno entscheiden? komuno ist eine vertrauensvolle Plattform zur Vereinfachung der Prozesse für Investitions-, Kassenkredite und Fördermittel. Mit der Nutzung der digitalen Plattform können Kunden viel Zeit und Ressourcen sparen, da alle Prozesse in einem Medium zusammengefasst und transparent ausgewertet werden. Bei komuno sind über 100 Finanzinstitute angemeldet, die sich Angebote ansehen und Ausschreibungen abgeben können. Der komplette Prozess wird dabei revisionssicher dokumentiert - inklusive aller vertraglichen Vereinbarungen und Bemerkungen. Die Plattform bringt Kommunalkunden wie Zweckverbände, Eigenbetriebe, Gebietskörperschaften und Finanzinstitute zusammen. Hier werden kommunale Liquiditäts- und Investitionskredite angeboten, Zahlungspläne erstellt und Fördermittel beantragt. Kommunalkunden können auf komuno Kreditausschreibungen bei Darlehensgebern ihrer Wahl platzieren und attraktive Angebote auf einen Blick vergleichen. Außerdem erstellt die Plattform einen automatisierten Zins- und Tilgungsplan sowie revisionssichere Abschlussdokumentationen. Finanzinstituten wird die Möglichkeit gegeben, die Transparenz und Effizienz der Darlehensvergabe durch die digitale Präsenz effektiv zu steigern. Aufgrund der reduzierten Bearbeitungszeit von Krediten haben Finanzunternehmen mehr Zeit, sich auf wichtige Aufgaben wie die Kundenbetreuung und Geschäftsausweitung zu konzentrieren. Um Mitglied bei komuno zu werden, können Interessierte das Team einfach per E-Mail oder Anruf kontaktieren. Nach Kontrolle der Daten und rechtsverbindlich unterzeichneten Unterlagen wird ein Aktivierungslink zur Verfügung gestellt. komuno bietet sogar eine webbasierte Vorstellung für Finanzinstitute, die komplett kostenfrei ist. Die Plattform entspricht allen gängigen IT- und Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen bietet höchste Datensicherheit und verfügt über einen Datenschutzbeauftragten, der die gesetzeskonforme Verarbeitung personenbezogener Daten kontinuierlich kontrolliert. Die Plattform gewährleistet die Unabhängigkeit aller Teilnehmer, damit eine Gleichstellung und faire Behandlung sichergestellt werden kann. Für eine schnelle und sichere Kommunalfinanzierung ist komuno sowohl für Kommunalkunden als auch für Finanzunternehmen die beste und effektivste Lösung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: komuno GmbH

