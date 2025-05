Startseite P2P Group und sein bei der NATO registrierter Partner Aliter präsentieren Video zu Inturai Stealthwave Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 15:08. Vancouver, British Columbia - 27. Mai 2025 / IRW-Press / P2P Group Limited (CSE: PPB / FWB: 3QG / OTC: PPBGF) freut sich bekannt zu geben, dass die offizielle Videopräsentation der fortschrittlichen Stealthwave-Plattform des Unternehmens, die in Zusammenarbeit mit dem bei der NATO registrierten Hersteller Aliter Technologies entwickelt wurde, heute und morgen auf der CANSEC 2025 in Ottawa ( www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/) zu sehen ist. Das Video bietet einen direkten Einblick in die militärischen Fähigkeiten der Technologie zur räumlichen Intelligenz, die ohne Kameras oder Wearables eine zerstörungsfreie Erkennung von Objekten durch Wände hindurch, biometrische Überwachung und taktische Situationserkennung ermöglicht. Click to Play

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79741/PPB20250527_de_PRcom.0... Stealthwave wurde entwickelt, um den Aufklärungs- und Sicherheitsanforderungen moderner Feldeinsätze gerecht zu werden, und die CANSEC bietet den idealen Rahmen, um führenden Vertretern des Verteidigungsbereichs die einsatzreife Leistung der Plattform zu demonstrieren. Als Kanadas bedeutendste Fachmesse für Verteidigung und Sicherheit bringt die CANSEC Spitzeninnovatoren und strategische Marktführer aus dem gesamten internationalen Verteidigungssektor zusammen. Mit Teilnehmern von NATO-Verbündeten bis hin zu heimischen Beschaffungsteams bietet die Veranstaltung Einblicke in die zukünftige Einsatzbereitschaft. Das P2P-Team wird mit den wichtigsten Interessengruppen aus den Bereichen Militär, Rettungsdienste und innere Sicherheit in Kontakt treten und ihnen Stealthwave als zentrale Plattform präsentieren, die für Sicherheit, Effizienz und einsatzkritisches Bewusstsein sorgt. Über Aliter Technologies Aliter Technologies ist ein slowakisch-kanadisches Technologieunternehmen, das seine Produkte und Dienstleistungen Kunden aus dem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich zur Verfügung stellt. Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet und hat bereits mehrere Millionenprojekte mit internationalen Organisationen, staatlichen Einrichtungen und den weltweit größten Herstellern im Verteidigungswesen abgewickelt. Aliter Technologies ist als Hersteller bei der NATO registriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aliter.com . Über P2P Group Die P2P Group Ltd. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, Smart Homes, und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com . Anleger richten ihre Anfragen bitte an: Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339 1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada Diese Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: P2P Group Ltd.

