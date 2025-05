Startseite American Football live in den USA erleben - TMC Reisen bringt Fans direkt ins Stadion Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 14:24. Touchdown für alle Football-Fans: Der Veranstalter TMC Reisen bietet Pakete in die USA an, bei denen Sportbegeisterte ihr Lieblingsteam live erleben können - inkl. Flug, Hotel und Eintrittskarten. Großkarolinenfeld, 27. Mai 2025 - Touchdown für alle American-Football-Fans: Der Spezialreiseveranstalter TMC Reisen bietet ab sofort exklusive Reisepakete in die USA an, bei denen Sportbegeisterte ihr Lieblingsteam live im Stadion erleben können - inklusive Flug, Hotel, Eintrittskarten und auf Wunsch mit einem anschließenden Roadtrip durch die beeindruckendsten Regionen Nordamerikas. "Für viele Fans ist es ein echter Lebenstraum, einmal ein echtes Spiel in einem der legendären US-Stadien zu sehen", sagt Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen. "Mit unseren maßgeschneiderten Angeboten sorgen wir dafür, dass dieser Traum stressfrei und perfekt organisiert Wirklichkeit wird." Die Football-Reisepakete sind individuell anpassbar: Ob ein Wochenende in New York mit Spielbesuch und Stadtrundfahrt, ein Besuch der Westküste mit Spieltag in San Francisco oder eine Rundreise durch den Südwesten mit Football-Stopps - TMC Reisen sorgt für ein Erlebnis, das weit über das Spiel hinausgeht. Besonderes Highlight: Viele Pakete lassen sich mit USA-Klassikern wie einem Besuch des Grand Canyon, einer Mietwagenrundreise oder einem Abstecher nach Florida kombinieren. Auch die Buchung von Zusatzleistungen wie Meet & Greets mit lokalen Fanclubs oder Stadionführungen ist teilweise möglich. Beratung mit Leidenschaft und Know-how Als Spezialist für individuelle Reisen nach Nordamerika begleitet TMC Reisen seine Kunden mit langjähriger Erfahrung, persönlichem Service und einem Netzwerk an ausgewählten Partnern vor Ort. "Wir sprechen nicht nur von Fernweh - wir leben es", so Edelmann weiter. "Und genau das macht unsere Reisen so besonders." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland fon ..: +49 8031 9019833

fax ..: +49 8031 9019834

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : u.edelmann@tmc-reisen.de TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen nach Nordamerika, Australien, Neuseeland, das südliche Afrika und weitere außergewöhnliche Ziele. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern weltweit bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden. Pressekontakt: TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld fon ..: +49 8031 9019833

email : u.edelmann@tmc-reisen.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten