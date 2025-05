Die Sanierung eines Unternehmens ohne Bank und die Verbesserung der Kapitalstruktur nach Gesetz - von Dr. jur. Horst Werner

Die Überwindung und Abkoppelung von der Finanz- und Konjunkturkrise ist aktuelles Denk- und Handlungsszenario in vielen mittelständischen Unternehmen. Eine Umorientierung bei der Finanzierungssuche und eventuellen Sanierung von Unternehmen in der Krise entscheidet über Wachstum, Arbeitsplätze und persönliche Schicksale von Unternehmern, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) und Arbeitnehmern in gleicher Weise. Aktuelle Beispiele sind die Luftfahrtunternehmen, die Thyssen-Krupp AG, die Automobilkonzerne, welche um eine Sanierungs-Finanzierung kämpfen. Die Optimierung der Bilanzstruktur auf der Passivseite des Jahresabschlusses des Unternehmens ist durch anzustrebende Umstellungsmaßnahmen zunächst auch ohne die Zuführung von frischer Liquidität unkompliziert möglich. Mit oft einfach durchzuführenden Vertragsänderungen lassen sich erhebliche Verbesserungen der Bilanz- und Gläubigerstruktur eines Unternehmens in der Phase drohender Überschuldung und/oder befürchteter Zahlungsunfähigkeit erreichen. Eine solche Stärkung des Eigenkapitals und damit die Beseitigung von Insolvenz-Antragsgründen ist für jedes Unternehmen mit einem sogenannten „Debt-Equity-Swap“ möglich. Der Begriff „Debt-Equity-Swap" bezeichnet die Umwandlung von Verbindlichkeiten („Debt") in Eigenkapital („Equity") und ist eine Massnahme der Umschuldung ohne Bank und gleichzeitig ein Akt der Bilanzoptimierung.

In heutiger Kapitalmarkt- und Kreditbeschwernis sind wirksame Massnahmen zur Unternehmenssanierung und Beschaffung von Sanierungskapital zur Sanierungsfinanzierung erforderlich, um eine Zerschlagung des Unternehmens, einen Stillstand im Unternehmen, eine Arbeitsplatzvernichtung, einen Investitionsstau oder eine drohende Insolvenz zu vermeiden bzw. abzuwenden (www.finanzierung-ohne-bank.de). Vergleichsgespräche mit Gläubigern ( = Sanierungsvergleich ), Zahlungsstundungen, eine Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital ( Debt-Equity-Swap ), Kostenreduzierungen und eine Konzentration auf das erfolgreiche Kerngeschäft sind die ersten, wichtigen Massnahmen. Diese Massnahmen kosten kein Geld, sondern nur konzentrierte Arbeit.

Ein möglicher Überschuldungstatbestand kann oft bei einer Neustrukturierung der Bilanz durch bilanzpolitische Maßnahmen ( Bilanzoptimierung ) vermieden bzw. beseitigt werden. Es können gesetzliche vorgesehene Bilanzierungshilfen in Anspruch genommen werden oder steuerneutral stille Reserven durch Sacheinlagen gehoben bzw. aufgedeckt werden. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit läßt sich wegen der Kreditklemme der Banken nicht mit neuen Krediten, sondern nur mit einer bankenunabhängigen Finanzierung beseitigen. Hierfür stehen beteiligungsorientierte Finanzierungswege zur Verfügung.

Auch in einer solchen unternehmerischen Krisensituation ist Sanierungskapital von privaten Geldgebern und darauf spezialisierte Investoren erhältlich, sofern eine Umstrukturierung und eine zukunftsträchtige Ausrichtung des Geschäftsmodells in die Wege geleitet wird. Es gibt institutionelle Investoren und Beteiligungsgesellschaften, die sich auf die Beteiligung an sanierungsbedürftigen Unternehmen focussiert haben und stehen mit entsprechendem Sanierungskapital bereit.

Umfinanzierungen von Bankkrediten und Beschaffung neuen Kapitals

Die bankenunabhängige Kapitalbeschaffung als Ausweg aus einer temporären Finanzierungskrise, mögliche Umschuldungen, Umfinanzierungen, Kredit- und Darlehensablösungen ohne eine andere Bank sowie die Rückgabe / Aufhebung von Bürgschaftsverpflichtungen und die Freigabe von verpfändeten Wirtschaftsgütern / abgetretenen Forderungen zwecks Umfinanzierung und Eigenkapitalstruktur-Optimierungen sind dabei wichtige zukunftsfördernde Maßnahmen für ein Unternehmen in der Krise. Die Herbeiführung von Entscheidungen, um Verbindlichkeiten abzubauen ( Stichwort: Überschuldung beseitigen ) und die Beschaffung neuer Liquidität ( Stichwort: Zahlungsunfähigkeit beseitigen ) muß umgehend bewerkstelligt werden.

Kreditkündigungen der Banken durch Kapital von privaten Geldgebern ersetzen

Aufgrund der derzeitigen zurückhaltenden Kreditfinanzierungs-Bereitschaft der Banken und bei vereinzelten Kreditkündigungen ( eine Reihe von Unternehmen stürzen durch Darlehenskündigungen in die Krise ) müssen immer mehr Unternehmen und Produktionsbetriebe gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzprobleme ihr Eigenkapital und ihre Liquidität mit privatem Beteiligungskapital oder mit mezzaninen Finanzierungsinstrumenten (z.B. Genussrechtskapital und stilles Beteiligungskapital oder Unternehmensanleihen) erhöhen. Nur auf diese Weise läßt sich ein innerbetrieblicher Liquiditätsengpaß oder gar eine fällige Finanzumstrukturierung bzw. eine Sanierung des mittelständischen Unternehmens unabhängig von den Banken erreichen (www.anleger-beteiligungen.de).

Glücklicher Weise gibt es eine Anzahl von institutionellen Kapitalgebern, Business Angeln und Beteiligungsgesellschaften, die sich insbesondere auf die Sanierung von Firmen spezialisiert haben und dem Mittelständler bei entsprechender Überarbeitung des Geschäftsmodells und guter Zukunftsperspektive neue Liquidität zur Sanierungsfinanzierung zuführen.

Eine Unternehmensfortführung ist auch in Eigenverwaltung möglich. Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet die Möglichkeit, weiterhin über das Unternehmens-Vermögen zu verfügen, sich von den Restschulden zu befreien und das Unternehmen in einem gesetzlichen Verfahren zu sanieren. Die Eigenverwaltung ermöglicht es dem Schuldner unter Aufsicht eines Sachwalters das Untertnehmenvermögen selbst zu verwalten und über das Vermögen selbst unter Teilbefriedigung von Gläubigern selbst zu verfügen.

