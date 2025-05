Startseite Schnarchen: der unterschätzte Beziehungskiller Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 14:17. Wenn Liebe am lauten Schlafstörer scheitert und was Betroffene dagegen tun können Frankfurt, 27. Mai 2025 - Es beginnt oft schleichend. Ein leises Sägen in der Nacht, das zunächst mit einem Augenzwinkern abgetan wird. Doch was viele nicht wissen: Schnarchen zählt zu den häufigsten Gründen für Konflikte im Schlafzimmer - und sorgt am Ende sogar für Trennungen. Das zeigt auch der aktuelle Beitrag "Schnarchen als Beziehungskiller" im Gesundheitsblog von SchlafHarmonie.de. Darin berichten Betroffene offen über ihre Erfahrungen: von durchwachten Nächten über wachsende Gereiztheit bis zum Rückzug ins separate Schlafzimmer. Für 69 % aller in Partnerschaft lebenden Menschen ist Schnarchen der Grund für getrennte Betten, so die repräsentative Umfrage des Schlafreports vom Fachlabor Orthos mit dem Ipsos Institut. Fast jede dritte Frau und jeder fünfte Mann empfinden es als ernsthafte Belastung für die Beziehung. "Wenn Paare über längere Zeit nicht mehr gemeinsam schlafen, fehlt irgendwann nicht nur Schlaf, es fehlt Nähe", erklärt Ingo Göttner, SchlafBlog-Autor und Fachberater vom Fachlabor Orthos, das den Bericht veröffentlicht hat. Die daraus entstehende emotionale Distanz sei ein stilles Gift, das nicht selten Beziehungen langfristig zerstöre. Liebe in der Dauerschleife der Müdigkeit Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Wer neben einem schnarchenden Partner schläft, verliert pro Nacht ein bis zwei Stunden Schlaf. Das führt nicht nur zu chronischer Müdigkeit, sondern auch zu Stress, Partnerschaftskonflikten und einem Gefühl der Ungerechtigkeit. Denn während der Schnarchende vermeintlich tief und ruhig schläft, liegt der Partner wach und leidet. Immer häufiger berichten Paartherapeuten davon, und auch die Studienlage ist eindeutig: Schnarchen ist ein (oft unterschätzter) Auslöser für Beziehungskrisen. Frühling für die Liebe: Schnarchen stoppen Der Frühling steht für Neuanfang. Warum also nicht auch in der Partnerschaft aufräumen und der Liebe wieder mehr Raum geben? Wer sich als Paar mit dem Problem proaktiv auseinandersetzt, kann wieder mehr Nähe, Erholung und Lebensqualität finden. Denn so belastend Schnarchen sein kann, es ist kein Schicksal, das man ertragen muss, sondern ein meist lösbares Problem. Neben Veränderungen im Lebensstil gibt es heute auch bewährte medizinische Lösungen, um Schnarchen zu behandeln. Eine der effektivsten und dabei angenehmen Maßnahmen gegen Schnarchen sind zahnärztliche Protrusionsschienen. Die sogenannten Schnarchschienen werden auf Maß im Dentallabor gefertigt und vom Zahnarzt vor Ort angepasst. Schnarchende tragen die grazilen Schienen über Nacht im Ober- und Unterkiefer. Sie helfen sowohl bei gewöhnlichem Schnarchen als auch bei leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe, Atemaussetzer während des Schlafes. Wer wieder ruhig schläft, gewinnt nicht nur Energie, sondern oft auch das emotionale Band zum Partner zurück. Lesen Sie den vollständigen Beitrag unter:

https://www.schlafharmonie.de/gesunder-schlaf-blog/ueber-das-schnarchen/... Weitere Informationen zur Schnarchschiene vom Zahnarzt:

