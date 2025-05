Startseite Selbstständig machen mit ambulanter Senioren-Assistenz - Online-Infoabend am Mittwoch, 4. Juni Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 08:54. Was ist ambulante Senioren-Assistenz? Und warum ist die Senioren-Assistenz eine sinnvolle berufliche Perspektive für lebenserfahrene Menschen? Ein Infoabend über Zoom am Mittwoch, 4. Juni, klärt auf. Seniorenbetreuung, Seniorenbegleitung, Alltagsbegleitung oder Senioren-Assistenz… Viele Ausdrücke bezeichnen Personen, die sich im Alltag um Senioren kümmern. Viele von ihnen üben diese Tätigkeit professionell aus. Doch kaum eine Weiterbildung in der Seniorenbetreuung bereitet auf die Selbstständigkeit im sozialen Bereich vor. Und weil ihnen wichtige Kenntnisse auf dem Gebiet der Existenzgründung und des Marketings fehlen, geben viele professionelle Seniorenbetreuer nach einigen Monaten ihre Selbstständigkeit wieder auf. Hier stellt sich die Frage, wo lebenserfahrene Personen, die dieser Tätigkeit nachgehen wollen, neben fachlichem Know-how zusätzlich das nötige Know-how für die Selbstständigkeit erlernen. Am Mittwoch, 04.06.2025 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG wieder einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zur zwölftägigen Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an. Diesen und weitere Infoabende kann man unter www.senioren-assistentin.de/aktuell/ buchen. Am Infoabend soll es um all die Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind. Zum Beispiel: * Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz?

* Was bedeutet Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

* Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

* Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

* Wie ist der Verdienst der Senioren-Assistenten?

* Was wird in der Ausbildung vermittelt und welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss durch das bundesweite Netzwerk der Senioren-Assistenten? Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Hamburger Ausbildung, Carolin Favretto, auf einem Online-Infoabend mit Interessierten unterhalten. Seit 2007 gibt es die Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell. Es ist eine spezielle Schulung, die auch auf die Existenzgründung vorbereitet. Der zertifizierte und staatlich anerkannten Bildungsträger Büchmann Seminare KG bietet die Ausbildung in Kiel, Norderstedt, Hamburg, Berlin, in der Nähe von Leverkusen/NRW und in Nürnberg an. Infos gibt es unter https://www.senioren-assistentin.de Während der Ausbildung werden die Teilnehmenden auf die unterschiedlichen Facetten des Alters vorbereitet und absolvieren zusätzlich ein Selbstständigkeitstraining, um gut auf die Existenzgründung im sozialen Bereich vorbereitet zu sein. Weitere wichtige Themen im Unterricht sind die Abrechnung der Leistungen über die Pflegekasse und welche sonstigen finanziellen Ansprüche Senioren mit Pflegegrad haben. Themen, die zum Handwerkszeug von Seniorenbetreuern dazu gehören. Zudem hat Büchmann Seminare KG in den letzten 15 Jahren das größte Netzwerk professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut. Mittlerweile gibt es fast 3000 ausgebildete Senioren-Assistenten, die sich nach Abschluss der Ausbildung vernetzen und häufig vor Ort in kleinen Teams oder Regionalgruppen zusammenschließen. Gerade für "neue" Senioren-Assistenten ist diese zusätzliche Möglichkeit ideal, müssen sie doch in ihrem neuen Beruf nicht als Einzelkämpfer agieren. Außerdem erhalten sie die Möglichkeit, kostenfrei ein aussagekräftiges Profil ins Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de einzustellen. So lassen sich Kosten für eine eigene Webseite sparen und Kunden gewinnen. Ute Büchmann, die seit fast 20 Jahren Senioren-Assistenten ausbildet, merkt an, dass Senioren-Assistenz häufig das Leben der Senioren-Assistenten positiv verändert. Denn es handelt sich um eine sinnstiftende Arbeit. Zeitsouveränität ist ein wesentlicher Vorteil und die Arbeit nah am Menschen ist erfüllend. Auch Senioren und Angehörige profitieren. Die Älteren erhalten Anerkennung, Wertschätzung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Angehörige werden entlastet und haben mehr Zeit für berufliche und private Dinge. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Büchmann Seminare KG

