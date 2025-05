Startseite Kreuzfahrt: Sonder-Expedition zum Aldabra-Atoll Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 08:25. Silhouette Cruises startet im nächsten Mai zu einer Sonder-Expeditionskreuzfahrt. Ziel ist das selten angefahrene Aldabra-Atoll der Seychellen * Expeditions-Schiff »Maya's Dugong« startet im Mai 2026 eine Sonder-Expedition zum Aldabra-Atoll der Seychellen mit Tauchgängen und Bird Watching Mai 2025 Expeditions-Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean sind selten: Im Mai 2026 legt Silhouette Cruises mit dem Expeditionsschiff »Maya's Dugong« zu einer Sonder-Expedition zum wenig besuchten Aldabra-Atoll ab. Es ist das größte Atoll im Indischen Ozean, befindet sich auf den Outer Islands der Seychellen und ist mehr als 1000 Kilometer von der Hauptinsel Mahé entfernt. Das Atoll gilt aufgrund seiner abgelegenen Lage als Paradies für seltene Vogel- und Tierarten sowie besondere Fische und Korallen. Taucher erwarten Schulen von Barrakudas und Haie sowie Wasserschildkröten und riesige Gorgonien-Korallen. * Strömungstauchgänge, Haie und seltene Vogelarten Start und Zielhafen der Expedition ist Mahé, Hauptinsel der Seychellen. Die 15-tägige Route des Expeditionsschiffes von Silhouette Cruises führt von dort weiter zu den Desroches-Inseln und der Alphonse-Gruppe sowie über das äußerst selten besuchte Cosmoledo bis zur Aldabra-Gruppe, das Teil des Unesco-Weltnaturerbes ist. Die Insel Cosmoledo ist unbewohnt, noch abgelegener als Aldabra und beheimatet riesige Vogelkolonien. Vor der Inselgruppe fühlen sich seit neuestem auch Dugongs wohl. Meeresbiologen hoffen, dass diese Seekuh-Art eines Tages vollständig dorthin zurückkehren und auch Junge zur Welt bringen wird. Die Outer Islands der Seychellen gelten als exzellentes Tauchrevier mit - im Gegensatz zu vielen anderen Tauchplätzen -weitestgehend intakten Korallen. Dort gibt es zudem einige der seltensten Vögel weltweit. Unter anderem die majestätischen Fregattvögel mit zwei Metern Flügelspannweite und akrobatischen Segelflügen. * Expeditionen und private Touren mit Komfort auf der »Maya's Dugong« Die 43 Meter lange »Maya's Dugong« legt sowohl zu Kreuzfahrten als auch zu wissenschaftlichen Expeditionen ab und kann ebenso für private Touren gechartert werden. Das vielseitige Schiff verfügt dabei über den Komfort einer modernen Yacht für bis zu 14 Passagiere und 10 Crew-Mitglieder. Die außergewöhnliche Expeditions-Kreuzfahrt mit Tauchgängen und Bird Watching auf den Seychellen wird von Silhouette Cruises im kommenden Jahr nur an einem einzigen Termin im Mai angeboten. Vor allem das Atoll Astove in der Aldabra-Gruppe gilt als eine der Top-Destinationen für Taucher im Indischen Ozean. Termin Tauchen und Bird Watching mit Silhouette Cruises: 8. bis 22. Mai 2026, ab/bis Mahé/Seychellen, ab 15.269 US-Dollar pro Person inklusive Verpflegung, plus 950 US-Dollar Anlandegebühr sowie 84 US-Dollar Umweltabgaben pro Person. Weitere Informationen: www.seychelles-cruises.com Silhouette Cruises, gegründet 1997, bietet mit einem neuen Tourismus-Konzept auf zwei modernen und einem historischen Segelschiff sowie dem Expeditionsschiff »Maya's Dugong« Kreuzfahrten durch die Inselwelt der Seychellen an. Die Kombination aus der Romantik von Kreuzfahrten unter Segeln sowie der Vielfalt aus Natur und Kultur der Inselgruppe der Seychellen sorgt für einen gleichermaßen entspannten als auch abwechslungsreichen Urlaub. Die Routen und die Atmosphäre an Bord der modernen »Sea Star« und »Sea Bird« sowie auf dem historischen Segler »Sea Pearl« sprechen verschiedene Zielgruppen gleichermaßen an: Naturliebhaber schätzen die abwechslungsreichen Landgänge, Wassersportler gehen auf Tauch-, Schnorchel- oder Kajakausflüge. Seit 2015 legt die »Maya's Dugong« zudem zu Expeditionskreuzfahrten zu den Outer Islands der Seychellen ab. Und nicht zuletzt gelten die Seychellen als Traumziel für Hochzeitsreisende, für die Silhouette Cruises spezielle Honeymooner-Angebote bereithält. www.seychelles-cruises.com. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: John Will Kommunikation

Pressekontakt: John Will Kommunikation

