Startseite Urkundensoftware: innovative digitale Zertifikats-Plattform digital-certificate.info Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-27 08:21. Urkundensoftware: Lösung zur Erstellung und Verwaltung digitaler Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen und Open Badges. Mit digital-certificate.info präsentiert Pörtner Consulting eine fortschrittliche Lösung zur Erstellung und Verwaltung digitaler Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen und Open Badges. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Organisationen, digitale Nachweise effizient, sicher und individuell zu gestalten. Effiziente Erstellung und Verwaltung digitaler Zertifikate Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es ermöglicht, digitale Zertifikate mit nur wenigen Klicks zu erstellen. Nutzer können aus verschiedenen Vorlagen wählen oder eigene Designs hochladen, um individuelle Zertifikate zu generieren. Die erstellten Zertifikate werden sicher in der Blockchain gespeichert, was eine hohe Integrität und Fälschungssicherheit gewährleistet. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten Ob für Schulungen, Seminare, Workshops oder Online-Kurse - digital-certificate.info eignet sich für vielfältige Anwendungsbereiche. Die Plattform unterstützt die Erstellung von Teilnahmebescheinigungen, Leistungsnachweisen und Open Badges, die den modernen Anforderungen an digitale Bildungsnachweise gerecht werden. Vorteile auf einen Blick Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Oberfläche für einfache Erstellung und Verwaltung von Zertifikaten. Sicherheit: Blockchain-Technologie gewährleistet hohe Integrität und Fälschungssicherheit. Flexibilität: Anpassbare Vorlagen und Designs für individuelle Anforderungen. Effizienz: Schnelle Erstellung und Verteilung digitaler Nachweise. Nachhaltigkeit: Reduktion von Papierverbrauch durch digitale Lösungen. Verfügbarkeit und weitere Informationen Die Plattform digital-certificate.info ist ab sofort verfügbar und kann über die Website getestet werden. Für weitere Informationen und individuelle Beratung steht das Team von Pörtner Consulting unter poertner-consulting.de zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: pörtner consulting digital business consulting

Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich Pörtner Consulting als führendes IT-Beratungsunternehmen etabliert. Mit einem interdisziplinären Team bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Softwareauswahl und E-Business. Die Entwicklung von digital-certificate.info ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Pörtner Consulting, innovative und praxisnahe Lösungen für den Mittelstand bereitzustellen.

